Diputados Ascencio y Esteban Velásquez insisten al Senado con consulta sobre procedimiento para inhabilitar al Presidente ante impedimentos físicos o mentales

Polémica y reacciones de todo tipo generó la editorial de El Mostrador de este miércoles, titulado "La salud del Presidente y la democracia". El texto considera que es necesario que la ciudadanía sepa si las conductas erráticas del Presidente Sebastián Piñera, sumado a sus tics y espasmos incontrolables, son consecuencia de una enfermedad, física o mental, o no.

"La continuidad y funcionamiento normal del régimen político, sobre todo en un sistema de verticalismo presidencial como el de Chile, indica que el bienestar de la Nación depende en gran medida de la salud física y mental del Primer Mandatario", plantea la editorial.

Mientras el senador Juan Ignacio Latorre (RD) recomienda una "evaluación clínica seria y profunda", el diputado Jaime Naranjo (PS) sostuvo que "a raíz de las conductas erráticas que ha tenido el Presidente de la República, parece del todo prudente y aconsejable hacer una reforma constitucional, para que a las altas autoridades del país, un organismo externo haga exámenes de salud física y mental".

En tanto, el diputado Gabriel Ascencio (DC) consideró que es necesario que la Comisión de Constitución del Senado emita "un informe que se le solicitó hace ya bastantes meses (…) que tenía relación con el procedimiento a seguir cuando alguien solicitaba la inhabilidad por razones de salud del Presidente. Eso está solicitado, está pendiente en la comisión de Constitución del Senado".

Ascencio hace referencia a la solicitud expresa de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, quienes en un documento dirigido a la Cámara Alta plantearon que, dado el “comportamiento errático” de Piñera durante la crisis social, se hace necesario despejar el mecanismo que establece el artículo 53, n°7, de la Constitución sobre la atribución exclusiva del Senado para "declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones".

En ese sentido, el parlamentario DC dijo a El Mostrador que "a pesar de que en la Constitución está claramente establecido de que hay una posibilidad de declarar incompatible por razones de salud al Presidente y debiera dejar el cargo, no hay un procedimiento, y por eso hace algunos meses se le preguntó a la Comisión de Constitución cómo era el procedimiento, porque el procedimiento involucra al Senado con el Tribunal Constitucional, pero el procedimiento a seguir para pedir la inhabilidad por razones de salud mental, no es tan claro, no se sabe cómo funciona porque no hay ejemplos de eso".

Además, consideró que "el tema de la salud mental del Presidente es absolutamente importante para ostentar el cargo que se tiene".

Respuesta pendiente

Por su parte, a cuatro meses de haber consultado por primera vez a la Comisión de Constitución sin recibir respuestas, el diputado Esteban Velásquez (FREVS) volvió a enviar cartas a la máxima autoridad del Senado y al presidente de la instancia especializada, Adriana Muñoz y Pedro Araya, respectivamente.

Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta señaló que “el 5 de marzo oficiamos al senador Jaime Quintana, en ese momento presidente de la Cámara Alta, y al presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, para que nos definieran el procedimiento específico que da lugar a la declaración de inhabilidad del Presidente de la República, por impedimento físico o mental, y ante la falta de respuestas - pese a que en dicha oportunidad el propio senador Quintana dio 30 días para resolver -, hoy que nuevamente vemos diversas actitudes por lo menos complejas o erráticas del Presidente Piñera, hemos decidido insistir reenviando dichas cartas ahora a la actual presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, y al presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya”.

“En dichos documentos argumentamos todos los hechos erráticos, la conducta no solo física sino que mental, en razón de octubre a la fecha, porque desde nuestro punto de vista el Presidente Piñera no está en sus cabales para dirigir la nación. No obstante, como esta facultad está depositada en el Senado, y por eso que en marzo ya les preguntamos y aún esperamos respuesta, hemos reiterado esta consulta”, comentó.