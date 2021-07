Jorge Files, gobernador de Magallanes: "En un futuro cercano los delegados presidenciales van a desaparecer y estaremos a un tris de ser un país federado"

-¿Cuál es tu evaluación a días de que los gobernadores regionales tomen posición en sus respectivas regiones?

-Me tocó personalmente ser intendente del Gobierno anterior de Michelle Bachelet y, anteriormente, estar en un cargo en el ámbito de salud. Conozco muy bien el sector público y sé que este proceso de descentralización no ha sido un tema solamente complejo para este Gobierno, sino que ha sido complejo para distintos gobiernos que en Chile no quieren entregar poder a los territorios y a los gobiernos locales. Yo creo que ha habido una gran desidia, de parte de la actual administración, en un proceso que sabían que les iba a tocar instalar. Yo me imagino al Presidente Piñera mirando centralmente sucursales, los gobiernos regionales como subgerencias.

-¿Pero cómo camina el proceso de instalación?

-La verdad de las cosas es que no había nada preparado para lo que significaba el cambio y lo que va a significar las nuevas autoridades en los gobiernos. Tanto es así que prácticamente se les dejó a los intendentes un laissez faire, un dejar hacer, en el criterio de cómo hacer el traspaso y dónde ubicar al nuevo gobernador. Hay una desidia, un ninguneo al territorio. Además fue mezquina la discusión parlamentaria. Ellos lo reconocen públicamente y hemos hablado y han dicho “sabe qué, al no tenerlos a ustedes al frente, al no ser agentes políticos en la discusión de la ley, del incumbente, finalmente hemos creado una ley que es bastante mezquina para el inicio del proceso de descentralización".

-El conflicto está en las atribuciones.

-Los gobiernos regionales están creados desde 1992, o sea, llevan muchos años de gestión. Tienen muchas labores y muchas atribuciones ya en la ley de Gobiernos Regionales y, cuando hay discusión de nuevas atribuciones, tiene que ver con nuevas atribuciones sobre las que ya tenemos. Lo que yo les he dicho a los nuevos gobernadores, a aquellos que no han sido intendentes, es que las atribuciones que tenemos son importantes, son significativas. Podemos hacer muchas cosas con lo que ya tenemos, con la ley de 1992 y con las nuevas atribuciones que nos han entregado. Se han creado 3 nuevas divisiones en Infraestructura, en Social y en Fomento productivo que nos permiten desplegarnos en el territorio, pero, claro, también está la reiteración mental de la política chilena de estar tutelando los territorios, la democracia y la participación. Eso significa que nos dejaron un delegado o una delegada presidencial al lado vigilando los territorios finalmente, la mano del Presidente o la Presidenta en cada una de las regiones, y eso va a tener dificultades, porque vamos a tener choques de atribuciones en los territorios.

-¿Ves como inevitable la colisión con los delegados?

-Mi impresión es que tiene corta duración. Tú ves las propuestas presidenciales, de hecho, yo lo he hablado con cuatro candidatos. Además lo que va a hacer la Convención Constitucional con las regiones es que los delegados desaparecen en el futuro y los gobernadores y gobernadoras regionales van a tener más atribuciones. Vamos a estar a una distancia muy pequeña de un país federado, a un tris, si no es que somos federados en el entusiasmo de la Convención Constituyente.

-¿Por qué en Magallanes y Aysén tienen resuelto el tema de los edificios donde van a operar y en las otras regiones no?

-Efectivamente, en Aysén y Magallanes tenemos el tema relativamente resuelto. Pero todo el resto de las regiones todavía están viendo, están comprando oficinas y arrendando muebles a 6 días de que asuman las nuevas autoridades. Con la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, ya tenemos la bancada austral de gobernadores dentro de la asociación de gobernadores, nos llevamos muy bien y yo creo que vamos a hacer un gran trabajo en la zona austral, también con Patricio Vallespín en Los Lagos. La ventaja es que Aysén se había adelantado en la gestión anterior a crear infraestructura, para lo que iba a ser el nuevo Gobierno Regional.

En el caso de Magallanes, no fue tan simple, porque inicialmente teníamos la discrepancia del lugar donde llegaríamos, pero teníamos una gran ventaja de que teníamos conocimiento de propiedad, tenemos un edificio que se llama el edificio de la Gobernación de Magallanes, creado de 1984, que está en la Plaza de Armas. Tengo una ventaja de que el edificio es de Gobierno Regional, entonces, muy tranquilamente, y le dijimos a la intendenta que probablemente sea la delegada, que como dice en el escudo nacional por la razón o la fuerza ese edificio es del Gobierno Regional. Yo creo que la intendenta rápidamente entendió que, desde el punto de vista jurídico, no había ninguna posibilidad de quedarse en el edificio, solamente podía cohabitar en la medida que el gobernador regional la dejara y yo le dije "ningún problema de que cohabitamos en este edificio, pero el edificio es del Gobierno Regional".

Eso debería haber pasado en otras regiones, pero el problema es que el Gobierno central no dio ninguna instrucción, entonces, lo dejó al criterio o al descriterio de cada uno de los intendentes actuales. Entonces, hay edificios que son de Interior, probablemente otras regiones no lo tienen regularizado. En el caso de Magallanes, el edificio era del Gobierno Regional, era fácil para nosotros colocar las cartas sobre la mesa.

-¿Está claro quiénes serán los delegados?

-Nadie sabe. Yo creo que es por la misma dejación que tiene el Gobierno central. Este Gobierno es altamente centralista y Piñera 1 fue igual. Yo creo que aprieta botones pensando que se tienen que cumplir las reglas. A mí me da la impresión que esa dejación de toma de decisiones va a estar hasta el mismo 14 de julio. Va a estar ratificando prácticamente a todos los intendentes como delegados presidenciales y no teniendo la solución de lugares de ubicación o relaciones con los funcionarios. Es impresionante cómo los intendentes actuales todavía no saben qué van a hacer el día 14, si están ratificados o no ratificados. A mí me ha tocado estar en distintos gobiernos y hay un mínimo de respeto a las autoridades de decirles "sabe que usted va a continuar o usted no va a continuar”. Yo creo que se debe tener un mínimo de respeto a los territorios. Lo que hemos escuchado es que la mayoría de los intendentes actuales pasan a ser delegados presidenciales, eso nos permite a nosotros saber con quién nos vamos a relacionar, pero podría haber algunos cambios puntuales si así, a última hora, lo decide el Gobierno. Ahí se están moviendo los partidos políticos.

-Lo que les preocupa es el tema electoral.

-A los partidos políticos oficialistas les interesa mucho el delegado presidencial. Yo creo que la bulla en el oído que tienen en el Gobierno, de la UDI, RN y Evópoli, es por fortalecer al delegado. Yo creo que el objetivo no es la función del cargo, sino que es el dominio electoral de la región. Probablemente el día 13 vamos a saber si los delegados se mantienen, si van a mantener el rol político para lo que están siendo llamados.

-Algunos intendentes, que no sabemos si están confirmados o no, están haciendo uso de sus atribuciones en los últimos días que les quedan para dejar instalado personal que podría ser afín políticamente al delegado presidencial, por lo que le quitaría poder al gobernador regional.

-La gente ha rechazado eso en las última elecciones, ha rechazado esa politiquería. Hoy día nos toca a nosotros, una gran mayoría de los gobernadores electos somos de oposición al Gobierno, pero, posteriormente, en una democracia probablemente vamos a tener alternancia y lo que uno está creando, al igual que la Convención está creando República, está creando territorios y una democracia ojalá sana. Esta cosa mediocre, de politiquería, esta cosa pequeña y cochina que significa dejar amarre, ajustarse, amiguismo en algunos territorios, es absolutamente nefasto.

Ayer tuvimos una reunión de prácticamente 4 horas con el contralor nacional y quedó claro que aquellos amarres y estos movimientos de última hora son absolutamente reversibles y reconocidos por la Contraloría, así que yo creo que se van a quedar con cuello de camello quienes esta última hora están tratando de dejar pagados favores políticos.

-¿Cómo va la asociación de gobernadores?

-Hemos tenido buenas reuniones. Estamos conversando con el Parlamento, le hemos dicho que la Ley de Rentas Regionales es una ley pésima que tienen que suspender, que lo único que tiene es una supervigilancia de Hacienda y la Subdere, de las regiones y de sus recursos. Hemos pedido al Parlamento que esa ley se suspenda y la ley corta, hemos pedido efectivamente que se mire el árbitro, que va a devenir entre el delegado presidencial y el gobernador regional. El contralor finalmente ha dictaminado que la comisión de Medio Ambiente la dirige o la preside el delegado presidencial, por lo que dice la ley hasta el día de hoy. A nosotros nos parece impresentable que en una región quien dirima sea alguien puesta a dedo por el nivel central.

Con el tema presupuestario, se han encargado de comprometer los recursos de la región por los próximos años prácticamente por toda la gestión de cada uno de los gobernadores, así que hemos pedido también la discusión con el ministro de Hacienda, porque, así como asume un Gobierno nacional con marcos presupuestarios libres, también nosotros podamos asumir con marcos presupuestarios libres el próximo año.

¿Cuáles serán las demandas territoriales que tú como gobernador vas a impulsar en Magallanes?

-En la Convención Constitucional tenemos 2/3 de gente de regiones, tenemos influencia con los gobernadores y con el trabajo de los constituyentes de que esta Constitución va a ser altamente regionalista. Entonces, tenemos un tema a mediano plazo que probablemente vaya en crecimiento de los desarrollos regionales. Los candidatos de la derecha a la izquierda han dicho que van a descentralizar este país. Vemos oficiosamente que las atribuciones las vamos a tener muy bien de ahora en adelante. Si a la Región de Magallanes le sumamos la Antártica, es el 62% del territorio nacional, somos pocos pero tenemos un gran territorio. Uno de los temas fundamentales para nosotros es que la nuestra sea una región carbono neutral, y una región con un desarrollo energético de gran envergadura. La administración del territorio, hoy día está a cargo de una administración que se maneja en Santiago, entonces nosotros queremos que el territorio terrestre esté a cargo del Gobierno regional. Desde el punto de vista administrativo, no puede ser que el gobernador este administrando el 40% de su región.

También queremos que haya un cambio significativo para la administración del territorio marítimo, que hoy día está a cargo de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina. Nosotros queremos que ese territorio marítimo, y el uso del borde costero esté en la administración de los gobiernos regionales para prevenir el uso abusivo de los procesos de salmonicultura. Y eso es un cambio gigante. Otra cosa que queremos es civilizar la Antártica, lo que significa tener presencia civil en la práctica en Villa Frei. Vamos a hacer ese esfuerzo.