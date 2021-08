Interbarómetro presidencial: Gabriel Boric lidera menciones, seguido de Sichel y de J.A.K

Desde el 1 al 27 de julio comprendió la medición que realizó el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central en la red social Twitter, titulado "Interbarómetro Presidencial", que incorporó 4.742.260 datos, y que comprendió el día de las elecciones primarias en Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

Según los datos expuestos, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se mantuvo durante casi todo el mes con una mayor frecuencia de conversaciones en torno a su nombre, por sobre el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y los tres precandidatos de la centroizquierda. La curva de Boric se alzó con fuerza durante el día de la primaria legal, donde logró superar por más del doble las conversaciones ligadas a Sebastián Sichel, que fue, al igual que Boric, vencedor en las primarias de su sector.

Uno de los puntos que incluye el estudio es la valoración, entendida como la activación de audiencias de cada candidato. En la derecha Las valoraciones negativas las encabeza el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, con 48%, mientras que con el mismo porcentaje, las valoraciones positivas la obtiene José Antonio Kast. Sin embargo, el coordinador ejecutivo del Observatorio Política y Redes Sociales de la U. Central, y cientista político, Nicolás Freire, recalcó que cuando existe una valoración negativa en redes sociales "no es que en redes sociales te critiquen, es que un determinado candidato en redes sociales logra activar mayores audiencias negativas. Esto no sigue la lógica de las encuestas. Puede estar generando un alto rechazo en los sectores más activos de redes sociales".

"No necesariamente tener una alta valoración positiva, como la tiene José Antonio Kast, refleja que la opinión pública digital tenga una muy buena impresión de José Antonio Kast y que eso vaya a reflejarse desde la perspectiva política. Significa que las audiencias que logra activar son las más cercanas. Ha estado en la palestra por el supuesto uso de bots, este dato se condice un poco con eso", sostuvo el investigador.

A su juicio, "es bueno tener percepciones negativas. No es muy bueno cuando aparece una valoración más cargada para un extremo o para otro. Mientras más cercanos sean esos datos, creo yo que es un reflejo más sincero en el debate público de redes sociales".

Temas por candidaturas.

El estudio de la Universidad Central, además, constató los principales temas que se levantan alrededor de las distintas candidaturas y precandidaturas presidenciales. La mayoría tiene como principal tema "gobierno y administración", algo que para los investigadores es lógico, debido a que se enmarca en la temática presidencial. En el caso de Gabriel Boric, esa temática ocupa el 85% de las conversaciones sobre él, mientras que en el caso de Yasna Provoste es la única candidatura donde baja del 50%, lo que se podría explicar en la tardanza en la definición presidencial y su rol protagonista en el Congreso, como presidenta del Senado, según los autores.

Las temáticas en torno a Carlos Maldonado son Proceso Constituyente (10%), seguido por Educación y Corrupción (7%). En su nube de palabras, aparece "Votar", "Candidato", "Unidad", "Partido", "Bachelet", entre otros. En el caso de Gabriel Boric, tiene como temas centrales, aparte de gobierno, Salud, Economía y Trabajo (2%). En su nube de palabras aparece "Jadue". "Derecha", "Pueblo" e "Izquierda", como principales.

"Salud" (6%) y "Desigualdad" (2%), son los temas más recurrentes en las menciones a Paula Narváez. En su nube, las palabras principales son "Boric", "Jadue" y "Provoste". En las conversaciones respecto a Yasna Provoste, Pensiones (15%) y Economía y Trabajo (12%). En su nube de palabras, la protagonista es "DC", y en menor medida "Boric", "Primarias", entre otras.

En las figuras a la derecha, Sebastián Sichel centró las conversaciones en Economía, Trabajo y Género y Mujer. En su nube de palabras destaca "Derecha", "Piñera", "Boric", "Kast". Y en el entorno de José Antonio Kast destacaron como temas "Proceso Constituyente" y "Derechos Humanos". Como palabras, protagonizaron "Chilenos", "Derecha" y "presidente".

Para el cientista político Nicolás Freire, coordinador del estudio, estos datos dan cuenta de que "se empieza a delinear esta competencia en el caso de Narváez", dado que sus menciones tienen relación con sus contendores. A su juicio, este mapa "deja más o menos claro por qué la rechazan (a Provoste). Está siendo rechazada en redes sociales por ser DC".

Por último, en las menciones a los candidatos y candidatas en la prensa digital, las lidera el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Lo sigue el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Ambos, según los investigadores, tuvieron una mayor presencia debido a la cobertura de las primarias y sus respectivos triunfos. En tercer lugar aparece en las mayores menciones la carta DC, Yasna Provoste, lo que para Nicolás Freire "no es lógico", dado que no venció en ningún proceso como los dos anteriores. Por eso es que apuntó a que quizás esa tensión de no ser candidata, que marcó el tiempo reciente de la senadora, la llevó a tener un posicionamiento mediático mayor que sus contendores en la consulta ciudadana, Carlos Maldonado (PR) y Paula Narváez (PS, PL, NT, PPD).

Revise el estudio completo aquí.