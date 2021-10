Abbott, el ausente: sin el Fiscal Nacional, comisión recibe a los primeros invitados para revisar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera  

La ausencia del Fiscal Nacional Jorge Abbot marca esta jornada en que la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera comienza su trabajo propiamente tal, con la exposición de los invitados para analizar el libelo.

La presencia del jefe del Ministerio Público estaba contemplada para la sesión de esta tarde, sin embargo a través de una carta enviada a la presidenta de la comisión, Maya Fernández (PS), el Fiscal Nacional se excusó de participar en la instancia parlamentaria.

De acuerdo a Abbott, dado que hay una investigación desformalizada en curso, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, “no resulta procedente que este Fiscal Nacional pudiera referirse a tales antecedentes, teniendo en consideración además, que le está impedido a este Fiscal Nacional impartir instrucciones particulares en un caso concreto”.

En la misiva que hizo llegar a la comisión, el Fiscal Nacional insistió en que “estos hechos investigados penalmente por la Fiscal Regional de Valparaíso, están sujetos a reserva establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal, lo cual nos impide concurrir a vuestra citación”.

La decisión de Abbott fue cuestionada por diputados de oposición, como la parlamentaria de Comunes, Claudia Mix, quien dijo que esperaban un “mea culpa” de parte del Fiscal Nacional.

Aunque, en la práctica, el diputado Pepe Auth planteó enviar un cuestionario al Fiscal Nacional, lo que fue aceptado por el resto de los parlamentarios de la comisión revisora, integrada también por Florcita Alarcón (IND), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND).

“Esperamos que esa cautela se traduzca en que no existan filtraciones”

Con todo, en el Gobierno valoraron la decisión del jefe del Ministerio Público, y así lo planteó esta mañana el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, durante un punto de prensa en La Moneda convocado para analizar los hechos de violencia registrados el 18-O.

“Quisiera partir por valorarla (…) más allá de la discrepancia que tenemos en orden a que se haga una investigación, nos parece del todo prudente y razonable que se tenga un rol sobrio, propio de todos quienes participan del sistema judicial”, comenzó señalando el titular de la Segpres.

Sin embargo, Ossa fue más allá e indicó que “esperamos que esa cautela se traduzca en que no existan filtraciones (…) valoramos esa decisión, y esperamos que continúe, no solo el Fiscal Nacional, sino todos quienes participan en el Ministerio Público en esa misma senda. Pero insisto: que eso no solo se traduzca en no asistir a comisiones, que también se traduzca en que no existan filtraciones”.

Consultado por los dichos de la expresidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien catalogó la presentación de la acusación como un “golpe de Estado” al Presidente, el ministro Ossa recordó que “nosotros hemos dicho que se trata de una acusación que busca una ganancia electoral (…) se está abusando de esta herramienta con fines electorales y completamente antidemocráticos”.

Exposiciones de abogados

Durante la sesión de esta mañana, la comisión revisora de la acusación constitucional invitó a los abogados medioambientalistas Dominique Hervé y Ezio Costa; y los abogados Enrique Aldunate, Marcelo Drago y Llankiray Díaz.

La citación a Abbott era en la tarde, en una sesión en la que también se espera a los periodistas Sergio Jara Román, quien ha indagado los negocios del Presidente y su familia, además de Pedro Ramírez Pinto, director de CIPER Chile y Francisca Skoknic Galdames, editora de LaBot, quienes realizaron la investigación sobre los denominados “Pandora Papers”.​

Cabe recordar que el libelo contra el Presidente Piñera a raíz del caso Dominga cuenta con dos capítulos acusatorios. El primero de ellos establece los argumentos por los cuales el Presidente habría infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Detalla, específicamente, normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente vulneradas a través de las operaciones por la minera Dominga.

El capítulo segundo entrega los argumentos de por qué el mandatario habría comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales. Agrega, también, el grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República.