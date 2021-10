Dichos de Galli siguen agitando el tablero político: Kast descarta que La Moneda esté jugando a su favor y Provoste acusa “mala fe” del Gobierno

Las declaraciones del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli siguen dando de qué hablar. Ayer, en un punto de prensa, la autoridad acusó a los candidatos presidenciales de izquierda, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), entre otros, de ser los responsables de los hechos de violencia ocurridos el 18 de octubre, en la conmemoración del segundo aniversario del estallido social.

Esta mañana, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa volvió a descartar que los dichos de Juan Francisco Galli sean un intervencionismo electoral, como acusa la oposición, que incluso ha recurrido a la Contraloría para investigar sus declaraciones.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro sostuvo que "suelen hacer campañas presidenciales criticándonos a nosotros, y cuando uno tiene una discrepancia pareciera ser que la molestia es muy profunda y se quiere cancelar a quienes opinan distinto".

Pero la candidata presidencial Yasna Provoste fue entrevistada esta mañana en Radio Cooperativa, espacio donde señaló que "el responsable del orden público es el Gobierno, no es la oposición, no son las candidaturas, no es el Parlamento, no son los alcaldes ni es la Convención, es el Gobierno, y esto lo digo porque uno escucha al Gobierno y a sus voceros y escucha a los candidatos de extrema derecha y de derecha y parece que el país lo está gobernando cualquiera menos ellos".

"No deja de llamar la atención como durante largos momentos las cámaras de televisión grababan situaciones de personas que estaban realizando desmanes graves, intentos de saqueos o saqueos y no llegaba ni un solo policía (...) el Gobierno no logra, a través de la coordinación con las policías, establecer esta diferencia entre el narcotráfico y aquellas que son legítimas demandas", complementó.

Además cuestionó que "todos quienes el día lunes miraban las imágenes de televisión se preguntaban ¿Cuándo llega la acción disuasiva de Carabineros? ¿Por qué no allí utilizar el carro lanzaaguas? Eso es realmente bien complejo".

Finalmente, planteó que "el proyecto que hemos presentado ha logrado colocar de relieve la situación abusiva de las prisiones preventivas. Segundo, el mismo proyecto de ley, en su artículo segundo, establece el tiempo y dice 'para aquellas situaciones ocurridas entre octubre del 2019 y diciembre del 2020', entonces tratar de vincular las manifestaciones violentas de antes de ayer con el proyecto de indulto es simplemente ignorancia, mala fe o problemas de comprensión lectora".

También desde la centroizquierda, el senador del PPD Guido Girardi, en entrevista con El Mostrador en La Clave rechazó las palabras de Galli, las que calificó como "una provocación" y un "agravio". "Son una provocación. Yo tengo mucho respeto por el subsecretario Galli, pero creo que la profundidad intelectual de su comentario es un agravio, por no decir que una estupidez".

El parlamentario de oposición consideró que "a nadie se le puede ocurrir ni que Yasna Provoste, ni que Boric, ni que ningún candidato presidencial es responsable de esta crisis. Lo que aquí hay es un total abandono de la capacidad del Gobierno de mantener el orden público, de tener una política inteligente para resguardar el orden público, tener una política dialogante".

"Es un Gobierno que está sobrepasado, y finalmente las responsabilidades que ellos tienen que son solo del Estado. Si hay una función que es monopólica, establecido en la Constitución y las leyes, que es solo propia del Estado, es mantener el orden público", agregó Girardi.

Por último, señaló que "a mí me parece que es de un nivel intelectual su respuesta que es patética y lamentable, sino que es de una pequeñez política gigantesca. Yo creo que eso le hace mal al país y le hace mal a este Gobierno. Por eso este Gobierno está en el suelo, sin apoyo ciudadano, porque este tipo de comentarios son muy lamentables".

JAK: "Galli hizo lo que tenía que hacer"

Desde la otra vereda, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast habló en Radio Universo sobre los dichos de Galli. A su juicio, el subsecretario "hizo lo que tenía que hacer sobre quienes no han condenado la violencia y si tiene que ir a la Contraloría, tendrá que ir, pero aquí hay que decir las cosas por su nombre".

"Galli jugó para la paz y para Chile (...) Estas situaciones de tanta violencia se han vivido poco en Chile. Se han visto el 18 octubre de 2019 y el 18 de octubre de 2021", agregó, y sostuvo que "no creo que haya jugado a favor mío".

¿Qué dijo Galli?

Ayer, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli ofreció un balance de la jornada de manifestaciones del 18 de octubre. En ese contexto señaló que "yo creo que los responsables finales son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile, los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. O como Fernando Atria (constituyente), que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia".

Su polémica declaración generó rechazo y encontró respuesta de algunos de los directamente apuntados, como Gabriel Boric, quien dijo que "una vez más el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público y además se hacen los desentendidos respecto a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades de nuestro país".

Desde el comando de Yasna Provoste, el senador Alejandro Guillier señaló que "con bombos y platillos el Gobierno anunció que tenía un vasto plan para contener cualquier protesta, desorden social, durante el 18 de octubre; el plan –obviamente- fracasó y ahora qué hace el Gobierno, lo que hace siempre, culpa a los demás. Responsabiliza a los candidatos de la oposición, como si ellos gobernaran Chile. Esto es consecuencia de una política de corrupción de este gobierno, de mentiras de este Gobierno y de incompetencia de este gobierno".

En tanto, el convencional Fernando Atria sostuvo que "este es el funcionario cuya responsabilidad es el orden público y el funcionamiento de la policía. Es decir, si Carabineros no ha sido capaz de actuar satisfaciendo estándares de derechos humanos y con alguna eficacia adecuada, es principalmente su responsabilidad".