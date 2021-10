La Semana Política y las tensiones en Apruebo Dignidad por las diferencias programáticas PC-FA en el plan de gobierno de Boric

En una nueva edición de La Semana Política de El Mostrador, junto al analista político Andrés Cabrera, se abordaron temas como la elección de los coordinadores de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional, la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, y las tensiones al interior de la alianza Apruebo Dignidad (PC-FA) por las diferencias programáticas en el plan de Gobierno del candidato Gabriel Boric.

En cuanto a la elección de los coordinadores de las comisiones temáticas en la Convención, el Frente Amplio sacó cuentas alegres, al obtener en definitiva 5 cargos en las coordinaciones (como quedó refrendado esta tarde, después de la grabación de este programa, con la votación de las dos últimas comisiones).

Sin embargo, en la Comisión de Sistema Político, los elegidos fueron una convencional de escaño reservado (Rosa Catrileo) junto a Ricardo Montero del Colectivo Socialista, y acá se produjo un punto importante, acotó la periodista de El Mostrador Nicole Martínez, ya que el Frente Amplio intentó instalarse en esta instancia "que es muy importante a nivel de la discusión de fondo que se va a dar, donde pretendían instalar a Fernando Atria, sin embargo eso no resultó”. #También fueron clave los votos que tuvieron los constituyentes del Partido Comunista, en este caso Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda que escogieron esta vez acuñar a una candidatura de los movimientos sociales que fue Alondra Carrillo", añadió.

Para Cabrera, más allá del análisis cuantitativo, “hay una tónica bastante similar a lo que habíamos observado en estos primeros tres meses de instalación, donde el Frente Amplio, luego de instalarse en un eje de carácter estructural y podríamos considerar hegemónico, tiene la capacidad de liderar por un lado, pero por el otro generar procesos de articulación con otras fuerzas políticas desde los sectores más moderados de la derecha, hasta los sectores más radicalizados de la izquierda”.

Finalmente, destacó que "es interesante ver que las alianzas de articulaciones del Frente Amplio partieron no con el Partido Comunista que es su aliado sobre todo en Apruebo Dignidad, sino con los movimientos sociales, con el Colectivo Socialista, porque habla también de una capacidad de flexibilidad para, en determinadas circunstancias, ir asumiendo cargos de poder, generando vínculos con distintos actores políticos, y eso es lo más relevante dentro de esta primera constitución de las distintas comisiones y los distintos cargos que se han repartido".

Sobre esta relación del FA y el PC, Nicole Martínez aseguró que también hay ciertas tensiones a nivel de la carrera presidencial por el tema del programa de Gobierno. “Hay una intención del Partido Comunista de que se incorporen ciertos temas, porque si bien los programas son muy parecidos, tienen ciertos matices en algunos puntos. Lo que quiere el Partido Comunista es instalar esas visiones dentro del programa de Gobierno de Gabriel Boric. Lo que ha dicho es que él es el candidato y que el programa de Gobierno lo están construyendo con opiniones de las personas", explicó.

"Lo que dicen públicamente es que esa tensión no existe, pero sí hay una tensión interna en el tema presidencial con el tema programático. No sé si eso va a influir en cómo se va a ver la campaña presidencial. Hasta el momento el PC ha tenido un rol más secundario dentro de lo público que se presenta la campaña. Hasta el momento están tratando de que no se traspasen públicamente ciertas tensiones que han existido y que son naturales", agregó.

En este escenario, el analista político Andrés Cabrera ofreció su visión, señalando que "no creo que Apruebo Dignidad vaya a tener demasiados problemas de aquí a las próximas elecciones, entendiendo también que mantienen una posición expectante para ganar esta primera vuelta y eventualmente la segunda vuelta. Ambos actores políticos entienden la situación de que están ad portas eventualmente de ganar el Gobierno en marzo de 2022".

Para Cabrera, existe además un ámbito de discusión que no pasa por lo programático, y que tiene que ver con "lo emocional que puede ser la discusión, sobre todo cuando ya comenzamos a entrar en tierra derecha. Estamos prácticamente a un mes de la primera vuelta, y los temas que están marcando la agenda política tienen que ver con lo que significó el 18 de octubre".

Asimismo, consideró que "uno de los temas candentes fue la migración, y ahora es el tema de la violencia y el orden público. Son temas que a la derecha le gusta posicionar y que podría ser aprovechado por José Antonio Kast, y agregaría un elemento que también es importante, como la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur, que también es un elemento que no se aborda tanto, pero sí es una tendencia que ya se está instalando. Ahí están las coordenadas del debate".