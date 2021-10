Girardi y la ausencia de una política de Estado para el hidrógeno verde: “No se puede dejar que el mercado resuelva, esa es la lógica de un país torpe”

El senador PPD Guido Girardi llamó al Gobierno chileno a “convocar” a todos los países del mundo a levantar un fondo de recursos que permita crear en nuestro país “un laboratorio mundial” para desarrollar el hidrogeno verde y terminar con los combustibles fósiles para el 2030. “El 2050 será demasiado tarde”, advirtió el parlamentario.

El integrante de la Comisión de Minería y Energía del Senado se mostró convencido de que Chile está ante la mayor oportunidad de su historia, no sólo de iniciar un veloz tránsito hacia el desarrollo, sino que -de paso- ayudar a la humanidad a superar los desafíos del cambio climático.

Todo esto porque la privilegiada posición geográfica del país le permitiría convertirse en el principal productor y exportador mundial de hidrógeno verde, energía no contaminante que reemplazará el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) causantes de las emisiones de CO2 que hoy amenazan la continuidad de la vida en la Tierra.

Sin embargo, la fecha oficial para descarbonizar el planeta es el 2050, lo que para el senador Girardi, “es muy tarde para evitar el desastre”. Por eso, propone que Chile lidere la transición energética prohibiendo inyectar energías no renovables en el Sistema Eléctrico Nacional a partir del 2030, como establece el proyecto de ley transversal que, con la firma de todos los integrantes de la Comisión de Minería -Girardi, la PS Isabel Allende, la DC Yasna Provoste, el UDI Alejandro García Huidobro y el RN Rafael Prohens- fue presentado la semana pasada en el Congreso. Dicha iniciativa obliga a que, a partir del 2030, toda energía que ingrese al Sistema Eléctrico Nacional sea renovable y se termine con el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas.

Tema de Estado

En esta línea, el senador emplazó al Gobierno a tomar cartas en el asunto y no dejar todo en manos del mercado, dado que el rol del Estado “debiera poner esto como tema central”. “Chile no tiene política de desarrollo estratégico. No estamos entendiendo los códigos de esta nueva civilización que emerge respecto a lo que significa el calentamiento global y la crisis climática”, indicó en entrevista en El Mostrador en La Clave.

Al fundamentar sus planteamientos, el parlamentario recordó que la Comisión del Futuro reunió a más de 60 científicos y académicos expertos en el tema y elaboró un informe a partir del cual el Gobierno del Presidente Piñera creó una Comisión de Hidrógeno Verde.

“Pero, finalmente, se deja la prioridad y avance del desarrollo en manos del mercado y que este resuelva por la lógica de incentivos propios… Pero eso no corresponde y será muy tarde. La humanidad está en crisis y no puede dejar que el mercado por sí solo resuelva esto”, indicó.

De acuerdo a Girardi, “sabemos cómo funciona el mercado, sabemos la inversión en ciencia que hay. Esa es la lógica de un país torpe, no inteligente con autoridades sin visión estratégica, con visiones mediocres, de la inmediatez”.

“Esto tiene que ser parte del proyecto país. Este es el negocio más importante para Chile y para la humanidad. Es decir, debemos asumir que la naturaleza nos dio una maravillosa oportunidad, pero no sólo para nosotros sino que todo el planeta. Tenemos una gran responsabilidad”, indicó.

Revise la entrevista acá:

Ventajas concretas

A juicio del senador, “Chile debe y puede desarrollar tecnologías propias de almacenamiento y producción de hidrógeno seguro a muy bajo costo. El componente más caro para generar hidrógeno verde es la energía: la solar y la eólica. Y nosotros tenemos las más baratas del planeta. A futuro va a llegar a 5 dólares el mega, un precio marginal y podemos usar esas energías para generar gigantescas cantidades de hidrógeno si tomamos la decisión”.

El desarrollo generaría beneficios concretos para el país. “Por ejemplo, Chile tiene mil camiones mineros de 300 toneladas. Cada uno consume al año 2.5 mega de energía, es decir 2.500 megas que representan el 20% de toda la energía consumida en Chile. Y esos camiones ya se pueden transformar y funcionar con hidrógeno, hacer una mezcla de 10% petróleo y 90% de hidrógeno y generarían la masa crítica, la economía a escala, para que Chile pudiera desarrollar esto”, cuenta.

Además, “el hidrógeno se puede usar para resolver la contaminación de Temuco, reemplazando la calefacción por leña, para la industria. Todos los buses, camiones podrían ser a hidrógeno. Toda la minería. Para llevar en barco el concentrado de cobre a China se utiliza 600 mil toneladas de petróleo. Podríamos tener fundiciones a hidrógeno, el contaminante es agua o sea cero. La energía eólica de la Patagonia podría producir hidrógeno y llevarlo en barco a través del Atlántico a Europa y del desierto de Atacama llevar el hidrógeno al resto del mundo a través del Pacífico”.

Fondo multinacional

En cuanto a plazos, la idea es que esta tecnología esté madura en el 2030, planteó. “Si dejamos las cosas en manos del mercado la capacidad de almacenamiento y de trasmisión no va a estar lista para esa fecha”, advirtió.

A modo de comparación, menciona lo ocurrido con las vacunas contra el Covid-19. “La colaboración de la ciencia mundial permitió elaborar vacunas para el Covid-19 en un año y no en tres como era lo habitual. Con un trabajo colaborativo de la ciencia y la política internacional podemos desarrollar el hidrógeno verde para el 2030. La pandemia del cambio climático es mucho más potente y destructiva que cualquier virus”, asegura el legislador.

En concreto, Girardi plantea el Gobierno chileno debe articular un fondo multinacional y proponer a todos los gobiernos del mundo, (China, Alemania, Francia, Japón, etc.) a las trasnacionales eléctricas (Enel, CGE, EDF, Engie, etc.) y a la ciencia del planeta transformar a Chile en un laboratorio mundial para el desarrollo del hidrógeno verde.

“Tiene que haber un consorcio de la ciencia mundial con todos los países, o al menos los más desarrollados en recursos y capacidades, y que el mundo científico se establezca acá y desarrolle una tecnología para el servicio de la humanidad. Chile le podría dar hidrógeno a todo el planeta”, sostuvo.

A juicio de Girardi, “Chile debiera crear un fondo de unos 200 millones de dólares y pedirles un aporte a todos los demás países. Porque tiene que ser un proceso colaborativo para el bien de toda la humanidad. Como ocurrió con las vacunas”.

“He hablado mucho con grandes empresas y todos me dicen que están dispuestos, pero tiene que haber una política de Estado que oriente eso”, añadió.

Inversión actual es “una vergüenza”

Sin embargo, la magnitud de este esfuerzo choca de frente con el actual nivel de inversión en ciencia y tecnología. “Es patético y vergonzoso que en pleno siglo XXI, Chile destine el 0,34% del producto a Ciencia y Tecnología. En la era de la economía del conocimiento, donde la ciencia y la tecnología van a gobernar el futuro, ya no es la mano de obra el factor de productividad es la robótica, la IA. Es la ciencia y la tecnología”, indicó.

A juicio de Girardi, “eso es una vergüenza. Si Chile quisiera ser mediamente inteligente debiera tener el promedio de la OCDE que es 2,4 -nosotros bajamos el promedio-. Yo propongo que haya un punto y medio de aporte del Estado y otro punto del mundo privado. En todas partes los privados ponen dos tercios y el Estado el otro tercio. En Chile del 0,34 el Estado pone 0,24 y los privados 0,1… eso es una mediocridad, un atentado contra el país. Tenemos que llegar a 2,5 puntos, puestos por el Estado y los privados. Porque no tenemos los suficientes expertos, doctores, tenemos que generar tecnologías propias no seguir dependiendo del mercado y comprándolas”.