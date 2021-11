En operática jornada, Naranjo y Jackson mantienen en pie acusación constitucional contra Piñera

El lunes 8 de noviembre de 2021 es una jornada que quedará marcada en la historia del Congreso Nacional. Una jornada que tuvo como protagonista principal al diputado Jaime Naranjo (PS), quien se mandó una intervención de 15 horas en la Sala de la Cámara de Diputados para defender la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, generando un cúmulo de reacciones, memes y hasta la creación de una cuenta de Twitter (@naranjotermino).

"No he comido nada. Esto es un ayuno que he hecho por la justicia de nuestro país", dijo durante un receso de 20 minutos de su extensa intervención en la Cámara Baja.

Naranjo pretendía leer las 1.300 páginas del libelo acusatorio, una estrategia con la que buscaba extender la sesión hasta las 00:00 del martes, con el objetivo de que el diputado Giorgio Jackson -en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de Gabriel Boric- cumpliera su tiempo de confinamiento para así llegar hasta el Congreso en la madrugada, y votar la acusación constitucional contra el Mandatario, logrando así los 78 votos necesarios para su aprobación.

Con mascarilla y bebiendo agua, el parlamentario PS estuvo flanqueado por las diputadas Carmen Hertz (PC), Marisela Santibáñez, Maya Fernández (PS) y Camila Vallejo (PC). Otro hecho curioso que ocurrió en la sesión fue cuando el diputado y doctor Juan Luis Castro (PS) chequeó su estado de salud cuando llevaba más de cinco horas de intervención.

"Lleva cinco horas y media hablando, ha ingerido algunos cereales, agua (...) le tomé los signos vitales, tiene 70 de frecuencia cardíaca, normal, y 14/8 de presión arterial, está dentro del rango normal, una persona sana, y por lo tanto está bien (...) voy a seguir atento, porque me pidió que estuviéramos cerca", dijo Castro.

Y tras 15 horas de exposición, el diputado Jackson llegó hasta el Congreso en Valparaíso pasada la 01:00 de la madrugada, cumpliendo así con el objetivo propuesto de reunir los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional.

Con esto, la oposición logró dar una señal de unidad a dos semanas de la primera vuelta de la elección presidencial. El mal cálculo del oficialismo al no abrirse al cambio de fecha de la acusación y no permitir la votación telemática hizo que todos los ojos estuvieran puestos en las más de 14 horas de intervención del diputado Naranjo, quien fue primera tendencia en Twitter por varias horas, y a quien se le vio rodeado por varios parlamentarios opositores.

Finalizada su intervención en el Congreso, Naranjo tuiteó: "Después de esta larga exposición que he realizado para garantizar que tengamos los votos para aprobar la acusación constitucional, quiero que quede de testimonio que este Parlamento es capaz de poner fin a los abusos".

Pero lo cierto es que la incertidumbre se mantiene, toda vez que en una jugada inesperada, el abogado del Presidente Piñera, Jorge Gálvez comenzó la defensa del Mandatario ante la acusación constitucional. Se cree que su intervención podría extenderse hasta las 10:00 AM.

"Con lo que hemos vivido hoy y la manera en la cual fue preparada la acusación, improvisada para efectos de situar su discusión a pocos días de una elección, cómo no entender que la política es una actividad que tiene mala fama", dijo.

El rol de Jackson

Si bien el protagonista principal de la película fue Jaime Naranjo, el diputado Giorgio Jackson (RD), quien desde el principio fue la base de la estrategia de Naranjo por ser el voto 78, número mágico para aprobar la acusación. Mediante un video en redes sociales, el mismo Jackson ratificó que estaría en la Sala. "Hoy cumplo mi último día de cuarentena, por lo que estoy totalmente disponible a cumplir mi labor parlamentaria cuando esta cuarentena finalice", anunció el lunes.

Horas antes, el parlamentario justificó el libelo y señaló que "esta acusación constitucional se trata de terminar con la impunidad de un Presidente que ha puesto, una y otra vez, los intereses personales y económicos por sobre los del país y del medioambiente. Se trata de terminar con la impunidad de un Presidente imputado hoy por la justicia ante eventuales delitos de cohecho y de negociación incompatible".

La polémica llega del diputado Sabag

La llegada al Congreso de Jorge Sabag no estuvo exenta de polémicas. El diputado DC ingresó a las dependencias de la Cámara con el resultado pendiente de un test PCR, ya que el propio parlamentario manifestó haber tenido síntomas que podrían estar asociados al covid-19.

La situación generó molestia en el oficialismo. El diputado Luciano Cruz-Coke dijo que "lo que nos gustaría saber es si la autoridad sanitaria ha tenido contacto con el diputado Sabag, saber cuál es el estado de ese PCR que él se habría hecho".

"Me parece que es una irresponsabilidad enorme exponer a las personas que trabajan en este edificio a un eventual contagio (de covid-19)", agregó el parlamentario.

"Hago un llamado a la mesa del Congreso para que se tomen todas las medidas necesarias para que el diputado Sabag, ojalá, pueda primero certificar que está en perfectas condiciones de salud antes de entrar a emitir o a sumarse al hemiciclo", cerró el diputado Evópoli.

Por su parte, el diputado UDI Juan Antonio Coloma señaló que es "gravísimo que un parlamentario pretenda saltarse la ley, que crea que no puede cumplir las cuarentenas legales".

"Nos parece gravísimo que entre entre gallos y medianoche escondido al Parlamento, y por esto no solamente solicitaremos el debido sumario sanitario (...) sino que también hacemos un llamado público a entender que lo que ocurre en el Parlamento es saltarse la ley", complementó Coloma.

Asimismo, el diputado Andrés Longton dijo que "es impresentable que un diputado de la República esté más allá de los protocolos sanitarios que cualquier ciudadano en Chile debe y está obligado a cumplir".

Por último habló el diputado Diego Schalper: "Diputado Sabag, nadie está por sobre la ley. Diputado Ascencio, usted tampoco está por sobre la ley, y lo que usted hizo hoy en la entrada de hacer una artimaña para burlar un control sanitario, es saltarse la ley, y lo hago responsable de antemano si en definitiva esta persona padece de alguna enfermedad que afecte al resto, lo hago a usted responsable de esa situación".

Las reacciones de candidatos presidenciales

Los candidatos presidenciales no hicieron vista gorda a esta maratónica jornada en el Congreso. En la derecha, Sebastián Sichel (Chile Podemos +) calificó la situación calificó la situación como "una comedia de lo absurdo". "¿1.300 hojas? ¿13 horas hablando? La democracia es seria. Esto, del diputado Naranjo y la izquierda, es una comedia del absurdo", sostuvo, y agregó que ofrecerá "un asado para el que sea capaz de escuchar las 1.300 hojas".

En tanto, el candidato José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) reaccionó en Twitter señalando que es "otro triste espectáculo en el Congreso Nacional. Los malos políticos de siempre, destruyendo lo poco y nada que queda de institucionalidad del país". "Este es el Chile inestable que promueven Gabriel Boric y compañía".

En un tono distinto, los abanderados presidenciales de la oposición apuntaron al fondo del libelo contra el Mandatario y se cuadraron con su aprobación. En este contexto, el candidato Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) sostuvo que "un Presidente que evade impuestos y arrasa la naturaleza no puede quedar impune. El oficialismo se negó a opciones para un voto a distancia, pero espero, por el bien de Chile, que se apruebe esta acusación y pase al Senado".

Sin hacer referencia a la comentada intervención del diputado Jaime Naranjo, la senadora Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) sostuvo que es necesario revisar los antecedentes con mucha acuciosidad. A su juicio, "es una vergüenza para nuestro país y la acusación tiene que ser revisada con la máxima seriedad".