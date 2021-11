Omar Agurto Palavecino, el "papito corazón" que se postula de Core por el Partido Republicano siendo deudor de pensión alimenticia

Este miércoles se promulgó la ley que crea un Registro Nacional de Deudores de Alimentos, la que será administrada por el Registro Civil. En este listado se dará cuenta de quienes deban tres mensualidades consecutivas. Se establecen acciones para propiciar el pago de la deuda, por ejemplo, con la retención de parte de los fondos en caso de pedir un crédito bancario por un monto igual o superior a 50 UF, retención en la devolución de impuestos, inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos estatales, además del no otorgamiento de licencias de conducir ni pasaportes, entre otras.

Lo anterior por la gran cantidad de deudores alimenticios que en parte evidenció el proceso de retiros de fondos de pensiones, donde algunas personas deudoras obtuvieron una retención de los dineros adeudados a partir del 10% de las AFP. Eso logró realizar Carolina Arce, pero solo en el primer retiro, donde su expareja recibió retención de fondos por no pago de pensión, que no alcanzó a cubrir el total de la suma.

Se trata de Omar Agurto Palavecino, candidato a Core por Cautín 2, en la Región de La Araucanía, quien va en representación del Partido Republicano. Según relató la madre de su hijo, Agurto Palavecino adeuda una cifra cercana a los 4 millones de pesos, por una pensión fijada cuando el matrimonio realizó el proceso de cese de convivencia, y cuando se fijó también un régimen de visitas. El candidato solo habría realizado el pago de dos cuotas, sin regularizar en estos años dicha deuda.

La cuota de pensión de alimentos fue fijada en $182.840 desde abril de 2018 y, según consta en la última reliquidación de deuda realizada en mayo, el monto de la morosidad ascendía a más de $3,5 millones, suma que no ha sido pagada por Omar Agurto. La deuda total superaba los $4 millones y medio, pero a través del primer retiro del 10% de fondos de pensiones, se le realizó una retención a través de la AFP por un monto cercano al millón de pesos, el que fue considerado como pago de parte de su deuda. De hecho, sumando los meses posteriores, esa cifra de $3,5 millones estaría, al mes de noviembre, en cerca de $4 millones nuevamente.

Y así lo confirmó Omar Díaz, abogado de la demandante. "El último calculo se realizó a mayo del 2021, y hasta esa fecha adeudaba por concepto de alimentos $4.531.487 y con la retención que se le hizo por los retiros del 10% de la AFP se abonó a la deuda la suma de $968.041. Y aún adeuda la suma $ 3.563.446. Pero eso adeudaba a mayo de este año y aún faltaría volver a reliquidar y agregar los meses restantes, que serían de junio a octubre, pensiones impagas más intereses y reajustes", detalló.

Carolina Arce, la madre del hijo del candidato a Core, sostuvo que "la pensión de alimentos la fijamos el 2017, que fue el mismo año que nos separamos. Con suerte pagó 400 mil pesos y desde ahí no ha cancelado nada. En el primer retiro (de fondos de pensiones) se pudo hacer una retención, y ahí bajó un poco el monto de la deuda, pero ya en los demás retiros no se pudo, porque no figuraba con dinero".

Sobre su postulación como Core, agregó que "habla muy mal de él, porque nadie que está postulando a un cargo público debería tener una deuda de pensión de alimentos. Él está bajo un partido de un candidato presidencial pro familia".

El Mostrador se comunicó con Omar Agurto, quien no quiso contestar las consultas de este medio, ni tampoco confirmar o descartar la deuda de alimentos que se le atribuye.