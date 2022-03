Subsecretario Monsalve tras comité policial en La Moneda: “No se puede retirar el diálogo político. No se puede retirar el Estado”

En horas de esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial extraordinario con diversas autoridades en el Palacio de La Moneda tras los incidentes vividos por la ministra del Interior, Izkia Siches y su comitiva en la visita a la región de La Araucanía, donde tuvo que retirarse de una reunión tras una serie de disparos al aire realizados por desconocidos en las cercanías de la delegación, sumado a la quema de árboles para establecer distintas barricadas en los caminos del sector.

En el encuentro, Monsalve señaló que continuarán con la vía del diálogo para la resolución del conflicto en la zona sur.

“Si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo que hay en la relación del Estado con el pueblo mapuche”, comentó.

Dicho esto, “eso es lo que justifica que el Gobierno insista y persevere en la estrategia de diálogo. Ha habido otros intentos de diálogo, otros gobiernos han intentado dialogar. Esos diálogos han fracasado, cuando han fracasado, la violencia ha aumentado”, expresó. “Como queremos la paz, como no queremos víctimas, creemos que la estrategia del diálogo debe perseverar”, añadió.

En la instancia, participó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el prefecto general de la PDI, Lautaro Arias, subdirector de investigación policial y criminalística; el prefecto Claudio González, jefe inspectoría general; José Ortiz, prefecto general subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, entre otras autoridades policiales.

Monsalve agradeció la presencia policial en la reunión y valoró su accionar tras el incidente de la ministra Izkia Siches en La Araucanía.

“Quiero agradecerles a ambas policías, porque a diferencia de lo que se ha querido instalar, cualquier planificación, o incluso, la acción más planificada en La Araucanía está expuesta a imprevistos de violencia”, dijo.

“Ayer Carabineros tenía preparado un plan operativo de contingencia que permitió que toda la comitiva resultara ilesa, que pudiera ser extraída con rapidez del lugar de los hechos y ser trasladada a un lugar seguro”, agregó.

Sobre lo conversado en la instancia, el subsecretario afirmó que abordaron planes para mejorar los protocolos en las visitas de autoridades ministeriales a la zona sur.

“Hemos conversado respecto a buscar mejoras en los protocolos respecto al desplazamiento de las autoridades. Es evidente que el término del Estado de Excepción implica un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el sur de Chile y estamos trabajando con Carabineros, también con la Policía de Investigaciones, con el objeto de que a partir del término del Estado de Excepción, haya un plan que permita garantizarles a todos los chilenos, de Arica a Punta Arenas, pero en particular a los chilenos y chilenas que viven las regiones en conflicto, la seguridad a la que aspiran y merecen”, manifestó.

Tras ser consultado sobre posibles errores de planificación sobre la visita del comité interministerial, Monsalve estableció que “no hubo errores” y que nada fue improvisado.

“No hubo errores en la planificación, la ministra lo dijo ayer. Esta visita la ministra del Interior la viene planificando desde antes del cambio de mando. Era evidente que la conversación se iba a desarrollar con Marcelo Catrillanca, conversación que estaba acordada previamente, no fue improvisada. Si la comitiva se dirigía a la casa de Marcelo es porque eso estaba acordado previamente”, expresó.

“La visita estaba planificada previamente. La ministra se dirigía en una comitiva, había un plan de contingencia estructurado y planificado por parte de las policías. Situaciones de esta naturaleza, en hechos mucho más planificados, igual han sido objeto de hechos de violencia”, declaró.

Sobre el ingreso de una querella tras los hechos acaecidos el día de ayer, el subsecretario anticipó que ya hay una investigación de oficio por parte de la Fiscalía.

“Es una acción que se está evaluando y que la informaremos durante el transcurso del día de hoy si es que se toma la decisión que el Ministerio del Interior presente una querella”, concluyó.