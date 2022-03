Senador Juan Luis Castro oficiará a Contraloría por caso de encargada de vacunas del Minsal: “Lo mínimo que uno espera es una inhabilidad declarada”

Una mañana agitada, de reuniones, recopilación de antecedentes, generó en las nuevas autoridades del Ministerio de Salud el artículo de El Mostrador, respecto del conflicto de intereses que afecta a la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Minsal, Dra. Cecilia González Caro, quien desde 2018 se desempeña en el cargo, pero que entre 2003 y 2011, fue directora médica de GlaxoSmithKline Farmacéutica Limitada, GSK, mismo laboratorio que entre 2019 y 2021 se ha adjudicado casi $30 mil millones en contratos para proveer tres vacunas obligatorias en el sistema de salud.

El senador y médico Juan Luis Castro, solicitará una investigación a la Contraloría General de la República, “y ahí se tendrá que dilucidar si hubo no tal conflicto, y cuáles fueron las salvaguardias que se tomaron o no, para que esta persona que ostenta un cargo importante para la compra de vacunas de toda índole, no hiciera o deshiciera de acuerdo a lo que le parecía, pese a la historia reciente que la señalaba con un problema de inhabilidad objetiva que debió haber guardado”.

“Lo considero grave, porque es un hecho que viene desarrollándose hace ya un tiempo, desde el gobierno anterior, no se había hecho llegar antecedentes, no se hizo llegar ningún dato que iluminara la situación. Pero, naturalmente, por la información de las compras por ella misma, en un rol público del Estado, con la misma empresa donde ella trabajó, lo mínimo que uno espera es una inhabilidad declarada, y aquí no hubo tal, se siguió adelante como si nada, todos miraron para el techo, y nadie sabe cómo esto pudo o no haber afectado el patrimonio fiscal con un conflicto de interés no señalado explícitamente”, aseguró el parlamentario.

Para Castro esto solo ahonda en la desconfianza de la ciudadanía respecto de las autoridades en general, “porque en algo tan sensible como es el proceso de vacunación, no solo en COVID sino en todo orden de infecciones, donde existe un Programa Nacional de Vacunación que ha sido muy riguroso en el tiempo; donde existe un Comité de Vacunas en Chile, CAVEI, que es un organismo colegiado dentro del Ministerio de Salud; donde hay reglas del juego meridianamente claras; donde son compras multimillonarias; es inaceptable que ocurra este tipo de contradicciones de probidad tan grandes como se ha detectado a través de esta denuncia del diario El Mostrador”.

Si bien desde el ministerio no se han referido a este tema, esta situación es un primer dolor de cabeza a enfrentar para la administración entrante, dado que se hace imperativo establecer bajo qué condiciones se realizaron las negociaciones de esas compras millonarias y, sobre todo, aclarar si efectivamente la doctora González hizo la declaración de inhabilidad correspondiente en estos casos.