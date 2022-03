Nuevo timonel de la DC Felipe Delpin anticipa que las buenas relaciones con el gobierno pasan porque impulse la nacionalización del litio

El alcalde de La Granja y flamante nuevo presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, se refirió al futuro de la falange en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en donde se mostró esperanzado en que se impulse la nacionalización del litio, así como también diversos temas medioambientales.

En conversación con El Mostrador en La Clave, Delpin se refirió a cuales son los temas más importantes en este nuevo proceso que comienza la Democracia Cristiana con él al mando del partido. Entre esos tópicos, apunta a la importancia que tiene el litio en el desarrollo del país, lo que también depende de las buenas relaciones que tenga con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Esta nueva DC apunta a que tiene que ser una DC que se renueva, que se moderniza. Una DC que discute y propone soluciones para el país, especialmente para los que han esperado mucho tiempo, una DC transformadora", plantea.

"El litio para Chile es fundamental. Las empresas sanitarias tienen que estar en manos del Estado, preocupación profunda por el medio ambiente. Esos son los temas que nos interesa discutir. Poner a las personas en el centro del país", añadió.

Por otro lado, el edil se refirió al proyecto de indulto a los presos del estallido social, donde anticipó estar de acuerdo con la medida, asegurando que "hay casos de personas que están presas por los delitos de la revuelta, o casos que han estado durante dos años y medio en la justicia y que no se resuelven".

"Hay que apurarlo, hay que terminar con esos casos, por tranquilidad de todos y sancionar a quienes han sido culpables. Pero tu no puedes estar permanentemente con las personas en juicio, los delitos que son más graves obviamente no pueden ser indultados y tendrán que seguir con el proceso al interior de la justicia", señaló.

"Quienes cometieron esas fechorías tienen que responder ante la justicia. Ahora, sí, apuremos y aceleremos los juicios y seamos justos en cada uno de esos procesos jurídicos", agregó.

En tanto, tras ser consultado sobre su opinión sobre un quinto retiro de los fondos de pensiones, Delpin anticipó que es una mala medida, pero que sin embargo, los problemas sobre las necesidades de la población se arrastran desde Sebastián Piñera, por lo que anticipó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, tendrá el mismo desafío que el exmandatario.

"El gobierno del presidente Piñera, al no dar respuesta a las necesidades que existían producto de la pandemia, como no tomó decisiones rápidas, obviamente se hizo necesario retirar esos fondos. Hoy día el Gobierno tiene el mismo desafío, de continuar con ayudas sociales para aquellos que no han podido retomar su trabajo", comentó.

"Busquemos programas, busquemos planes que vayan en apoyo de aquellos que más mal la están pasando en la pandemia y que va a ser una año bastante duro por lo demás. Bajo crecimiento económico del país, alta inflación, o sea, la tormenta perfecta", dijo. "Ante la necesidad, si no hay un apoyo real del Gobierno, la gente va a seguir apelando a buscar esa plata", concluyó.