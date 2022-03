Gobierno rechaza ultimátum de comunidades mapuche que plantean la devolución de tierras en un plazo de seis meses

El Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, rechazó el ultimátum que dieron las comunidades mapuche en la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, sobre la devolución de tierras en un plazo de seis meses.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló al respecto que "no queremos imponer, pero creo que también hemos sido claros".

"Vamos a utilizar la herramienta del diálogo, no somos partidarios, ni compartimos las imposiciones, no compartimos las amenazas y no compartimos la violencia", agregó la autoridad.

Palabra de las comunidades mapuche

En tanto, la vocera de las comunidades, Verónica Cifuentes, indicó el pasado 23 de marzo a 24 Horas que "no venimos a pedir, venimos a exigir la devolución de nuestro territorio, que está usurpado principalmente por las forestales y por los latifundistas de la comuna de Loncoche".

"Solicitamos fehacientemente que cumplan nuestras demandas de las tierras vinculadas, otorgadas en un plazo de seis meses", añadió.

Además, en la carta entregada en la Delegación Presidencial de La Araucanía, los firmantes piden medidas de reparación, indemnización de tierras, salida de las empresas forestales y la liberación de los denominados presos políticos mapuche.

Cifuentes expresó que "si en seis meses el Gobierno no nos responde como debe ser, o no nos responde nuestras demandas, estas comunidades entrarán a hacer control territorial, apoyados por todas las 'ORP' que tenemos contacto".

Las 'ORP' son órganos de resistencia territorial que tiene vínculos con organizaciones tales como Weichan Auka Mapu (WAM) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quienes se han adjudicado cientos de atentados y sabotajes en el sur.

Visita de la ministra Siches

Al ser consultado sobre la frustrada visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui -la que incluyó disparos al aire- el vocero de la organización AD Mapu, José Santos Millao, expresó que "no han aprendido absolutamente nada, cómo nosotros recibimos a las autoridades, a nuestras visitas cuando van a nuestro lof".

"A los weichafe, ellos demostraron conocimiento de su pueblo y ellos dijeron, 'esto no puede ser así', e hicieron sonar las balas nomás. Nosotros respaldamos y apoyamos totalmente a esos weichafes", dijo Santos Millao.

Reacciones de otras comunidades

Sobre el ultimátum entregado en Temuco por las comunidades de Loncoche, el vocero de la Resistencia Malleco, Rodrigo Curipán, manifestó que "nosotros no acostumbramos a dar un ultimátum, hemos seguido hace rato trabajando, pero consideramos que cada comunidad, cada sector, tiene su propio mecanismo de entendimiento de cómo aborda la situación particular de su zona".

"En este caso, como comunidades mapuche de Malleco, nosotros hemos dicho que no estamos para el diálogo de cualquier cosa, sino que estamos dispuestos a establecer, si hay diálogo serio, que tenga que ver con la devolución territorial", expresó Curipán.

Video vía Youtube: 24horas.cl