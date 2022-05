Daños colaterales de la filtración: Servel "suspende" funcionarios y diputada Cariola invita a Andrés Tagle a "considerar" su renuncia

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, participó junto al director nacional del organismo, Raúl García, en una audiencia convocada por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados con la finalidad de abordar la denuncia sobre la publicación de un archivo con datos personales del padrón para las elecciones municipales de 2021.

En una información brindada por La Tercera, en donde se dio a conocer la vulneración de datos personales de 15 millones de electores correspondiente a las votaciones municipales del año pasado, la comisión de Constitución de la Cámara Baja convocó a las máximas autoridades de la entidad para entregar información del hecho.

En la sesión, también participó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y la subsecretaria de la misma cartera, Macarena Lobos, con la intención de conseguir más detalles por parte del Servel sobre las medidas adoptadas tras la publicación del documento, que contenía, entre otras cosas, el RUT, militancia política y pertenencia a pueblo originario de las personas.

Al respecto, el presidente del consejo directivo, Andrés Tagle, reveló que hay personas "suspendidas" por la publicación del documento, pero que no puede entregar más información "porque hay una reserva de ese procedimiento. Hay que respetar también el debido proceso".

En cuanto a la cantidad de descargar del archivo que estuvo publicado en la página del Servel, Tagle señaló que "no las tenemos en este momento. No contamos con esa información", por lo que "es obviamente una cosa que vamos a tener que mejorar con los nuevos protocolos en el futuro".

De todas formas enfatizó en que "en ningún caso existe una violación del secreto del voto", ya que "ni el Servel ni nadie tiene esa información, toda vez que es imposible distinguir a qué elector pertenece un voto después de depositando en la urna".

Por su parte, el director nacional del organismo, Raúl García, manifestó que "a raíz de este suceso grave y serio, tal como lo hemos reconocido, vamos a entrar en un proceso de revisión de todos nuestros procedimientos internos con el objeto de detectar aquellas zonas que necesiten ser reforzadas y robustecidas".

"Lo vamos a seguir haciendo para que de esa manera la ciudadanía y el país tenga la absoluta tranquilidad de que al interior de nuestra institución, hay procesos y procedimientos para dar garantías de reservas a toda la información que así lo exige", complementó.

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, precisó que desde el gobierno serán "respetuosos del proceso de investigación interna" del Servel, y que esperarán mayor información "antes de poder emitir alguna opinión mayor respecto a la materia".

La diputada y presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, manifestó su molestia con la nula entrega de antecedentes por parte de la entidad, haciendo énfasis en que "no hay autocrítica".

"Han pasado 13 días desde que ocurrieron estos hechos y, lamentablemente, hasta ahora que no sepan cúantas descargas hubo, ni tampoco se haya hecho un esfuerzo por identificar dónde están estos datos, me parece que efectivamente da cuenta de que no hay un cumplimiento del deber de institución pública", expresó.

En ese sentido, Kariola afirmó que "por más autónoma que sea -la institución-, es la que tiene la responsabilidad de resguardar procesos democráticos, y creo que eso tiene que ser resguardado como corresponde", por lo que hizo un llamado al director nacional, Raúl García, a "considerar" su renuncia del cargo.