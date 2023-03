Michelle Bachelet respalda a exalcalde de El Bosque Sadi Melo (PS) como candidato al Consejo Constitucional

En marzo de 2013, Michelle Bachelet anunció su segunda candidatura presidencial en un emotivo encuentro realizado en El Bosque ante cientos de vecinos de la comuna. 10 años después, la exmandataria vuelve a hacer un gesto al territorio donde vivió parte de su vida, y entró de lleno en la contienda electoral, al entregar su apoyo al candidato socialista para integrar el Consejo Constitucional por la Región Metropolitana, el ex alcalde de El Bosque, Sadi Melo.

El respaldo de Bachelet al conocido edil bosquino se dio en el marco de un encuentro que sostuvieron ambos en dependencias de la Fundación Horizonte Ciudadano _—creada el año 2018 por la expresidenta—, donde por cerca de una hora los militantes PS conversaron sobre la experiencia del trabajo de ambos en el gobierno y en la administración municipal, y abordaron los principales temas que deben ser incorporados en una nueva carta magna.

"Iniciamos este nuevo camino constitucional con la experiencia de una mujer que quiere a Chile y a su gente. Agradezco a la ex Presidenta Michelle Bachelet por acompañarme en esta candidatura en un momento tan importante para nuestro país", indicó Sadi Melo a la salida del encuentro con la exmandataria.

"Con la presidenta Bachelet nos une una historia en común. Siendo ella presidenta y yo alcalde impulsamos grandes proyectos que llevaron progreso a la zona sur de Santiago, como la extensión de la linea 2 del Metro hasta El Bosque y San Bernardo, pronta a inaugurarse este año. Es esa misma experiencia la que hoy ponemos a disposición para construir una nueva Constitución, democrática y que entregue seguridad a los chilenos y chilenas", agregó.

"Valoro y agradezco profundamente el gesto de la ex Presidenta Bachelet a nuestra candidatura", señaló Sadi Melo.

Con el encuentro entre la ex jefa de Estado y el candidato al Consejo Constitucional del PS por la RM, se selló también la incorporación del "bacheletismo" al comando del ex alcalde Socialista, integrándose Xavier Altamirano, director de la Fundación Horizonte Ciudadano al comité asesor de la campaña al Consejo Constitucional del candidato PS en la RM, Sadi Melo.

Cabe mencionar que el 22 de junio del 2021 fue presentada una querella en contra del exdiputado Daniel Melo (PS). En ella se acusó de delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la investigación al exparlamentario y al exalcalde de El Bosque Sadi Melo –padre del otrora diputado– y otras tres personas. Todo esto relacionado con hechos que se habrían cometido durante el proceso investigativo de una denuncia de violencia intrafamiliar, en la que la Fiscalía no perseveró. En la querella, se acusó presiones a testigos de ese caso a cambio de cargos en el municipio de El Bosque, así como la intervención de personas cercanas a la familia Melo.

Sadi Melo llenó el cupo de Viera-Gallo en el PS y postulará por la Región Metropolitana. Su nombre se suma al de varios dirigentes históricos de la Concertación que regresan a la arena política, entre los que figuran el ex ministro Yerko Ljubetic (CS), los ex senadores Carmen Frei y Andrés Zaldívar y el ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, entre otros.