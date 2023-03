"Dos veces es suficiente": Michelle Bachelet descarta una tercera candidatura presidencial

Michelle Bachelet reiteró sus deseos de no volver a presentarse a una tercera candidatura presidencial.

La exmandataria aseguró durante el encuentro "Soñando para Transformar" de la fundación Tremendas, que "la gracia que tiene el ser expresidente es que uno puede definir las cosas a las cuales quiere dedicarse y no tener que estar otros planificándote la vida. Y ustedes no saben lo agradable que es eso", según consignó el diario La Tercera.

En ese sentido, sostuvo que "cada vez que me dicen '¿y qué va a hacer? ¿Se va a tirar de nuevo a candidata a Presidenta?'. Por ningún motivo, esa respuesta la tengo clarita. Dos veces es suficiente".

Dicho lo anterior, posteriormente Bachelet afirmó ser una "persona que ama a la gente, que amo a mi pueblo, a las mujeres, a los hombres también", de manera que "tampoco puedo quedarme fuera de todo".

"No tengo un rol específico y no me interesa. Sí sé que por la historia de mi vida soy conocida nacionalmente e internacionalmente", por lo que le acomoda más saber "de qué manera puedo yo contribuir en América Latina a apoyar grupos que quieren hacer más acción medioambientalista, por ejemplo", dijo.

"Si hay decisiones de conversar con una las temáticas que puedan ser de preocupación del Gobierno, yo estoy muy abierta a entregar mi opinión. Si me hacen caso o no es otra cosa. Pero dar mi opinión y mi contribución, (porque) yo quiero seguir contribuyendo", cerró.