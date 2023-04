Sobre el 50% de confianza en Carabineros y sus FF.EE., mientras sólo un 7% lo hace con el Congreso

La Encuesta Percepciones sobre Seguridad Ciudadana realizada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP), en conjunto a Feedback Research, reveló que un 76% de las personas creen que el país “no avanza en la dirección correcta”. Mientras, la preocupación por la inseguridad aumenta y la confianza en Carabineros se incrementa. En ese sentido, un 55% de los encuestados declara tener “bastante o mucha confianza” en la institución. Lo mismo con las Fuerzas Especiales, que alcanza un 52% de confianza, lo que llama la atención dado el cuestionamiento que tuvieron en el control de las movilizaciones del estallido social.

Durante los últimos meses, la coyuntura y la agenda política nacional se han asentado en un punto en común: la preocupación por el nivel actual de la delincuencia en el país. Inquietud azuzada a raíz de los tres homicidios registrados durante el mes de marzo contra tres funcionarios de Carabineros, y que motivó un “fast track” legislativo en el Congreso.

En ese contexto, la Encuesta Percepciones sobre Seguridad ciudadana desarrollada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP), en conjunto a Feedback Research, reveló que un alto porcentaje (76%) de la población considera que el país va en “la dirección equivocada”.

En concreto, un 76% de las personas cree que las cosas en el país no van en la dirección correcta, mientras que un 19% cree que efectivamente el país va bien encaminado. En tanto, un 5% no sabe o no responde. Como consecuencia de ello, un 58% sostiene que el tema que más le preocupa es “la situación de la delincuencia (58%)”, por sobre temas como “la situación económica del país (24%)”, o “la situación de los inmigrantes (13%)”.

Al desmenuzar la información con más detalle, al 58% lo que más le preocupa es la situación de la delincuencia, que dividida por sexo es mayor en mujeres con un 65%, que en hombres 51%. Por rango etario, el grupo de 60 años o es el más preocupado, con un 68%. De cerca le sigue el grupo de 50-59 años, con un 63%.

La situación de inseguridad y delincuencia en el país no solo ha afectado a la población, también cambiado la percepción respecto a Carabineros, como institución responsable de mantener el orden público. En este escenario de mayor temor y preocupación por la delincuencia, Carabineros ha logrado alcanzar mayor confianza (55%), que contrasta con la baja confianza del Poder Judicial y el Congreso, que alcanzan niveles de 11% y 7%, respectivamente.

Un 55% de los encuestados declara tener “bastante o mucha confianza” en Carabineros, mientras que las Fuerzas Especiales de la institución alcanzan un 52%, lo que llama la atención dado el cuestionamiento que sufrieron en el control de las movilizaciones del estallido social.

Por rango etario, el 78% del grupo de entre 60 o más años sostiene tener “bastante” o “mucha confianza” con la institución policial. Le sigue el grupo de 50-59 años, con un 63%. En tanto, el grupo de 18-29 años sólo alcanza un 30% de confianza.

Inmigración

Sobre la situación actual de inmigración en el país, el 88% de los encuestados sostiene que esta provoca el aumento de la delincuencia. Asimismo, un 71% de los encuestados apunta a que el fenómeno produce reducción de los salarios.

De este último porcentaje, un 80% corresponde al grupo de 60 años o más. De cerca le sigue el rango de 50-59 años, con un 79%. Las personas entre 40-49 años hace lo propio con un 76%. El 57% del grupo de entre 18-29 años está de acuerdo con la correlación entre inmigración y reducción de salarios.

Sobre los principales responsables de esta problemática, un 64% sostiene que todos los gobiernos anteriores comparten el mismo grado de responsabilidad. Un 13% considera que la culpa recae en las autoridades de los países a los que pertenecen los migrantes.

Asimismo, un 9% indica que la responsabilidad es del gobierno anterior, mientras que un 7% expresa que la responsabilidad es del actual Ejecutivo. Un 5% asevera que no tiene información suficiente para opinar y un 2% no sabe o no responde.