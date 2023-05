“Infórmate y piensa, luego vota”: El Mostrador te explica por qué importa votar en estas elecciones

Con el objetivo de aportar a la educación cívica de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, El Mostrador publica la segunda educativa que resolverá las principales dudas del proceso. A cargo del historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, explica la importancia de acudir a las urnas y qué implica no hacerlo.

Con el objetivo de aportar a la educación cívica de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, El Mostrador publica una serie de cápsulas educativas que resolverán las principales dudas sobre el proceso, con el eslogan: “Infórmate y piensa, luego vota”.

A cargo de ellas estará el historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, quien en este video explica por qué importa votar en las elecciones de este domingo, y las consecuencias de no acudir a las urnas a hacerlo.

“Votar es enormemente importante, porque es la forma en la cual podemos elegir a quién va a representar nuestras ideas de lo que queremos para una nueva Constitución. No votar implica no tener esa posibilidad de representación y sobre todo, que no estén todas las voces de este país presentes en esa discusión”, explica Mayorga.

“Y cuando algunas voces no están presentes, lo que tenemos es un resultado que va perdiendo fuerza; en algunos casos, puede incluso perder legitimidad porque empieza a perder su fortaleza democrática”, concluye.