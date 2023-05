Presidente de Republicanos: “Hay una parte de la élite de Santiago que nos mira todavía con recelo”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que “estamos haciendo análisis de los resultados electorales y hay un segmento en particular, concentrado en una parte de la élite de Santiago que nos mira todavía con recelo, pero creo que en la medida que nos vayan conociendo, se van a dar cuenta de que lo que nos inspira es hacer bien el trabajo y defender las ideas de una manera clara”. Recuerda que su colectividad no apoyó un nuevo proceso constituyente y que por eso no participó en el Acuerdo por Chile que estableció las 12 bases con que está trabajando el Comité de Expertos y trabajará el recién electo Consejo Constitucional que comienza su labor el próximo 7 de junio. “Siempre fuimos transparentes, todo Chile supo que no nos gustaban los procesos en paralelo al Congreso. Pese a ello, se avanzó en una reforma constitucional, tomamos la decisión de participar, la ciudadanía nos dio la confianza y hoy lo que corresponde es traducir eso en trabajo”, declaró.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló en entrevista a el diario El Mercurio cómo enfrentará su colectividad el proceso de redacción de la nueva propuesta constitucional. Squella recordó que su partido no estuvo de acuerdo con este proceso constituyente y que por eso no participó en el Acuerdo por Chile que estableció las 12 bases con que está trabajando el Comité de Expertos y con que trabajará el recién electo Consejo Constitucional que comienza su labor el próximo 7 de junio.

“Nos comprometimos con los chilenos y particularmente con quienes votaron por nosotros a trabajar lealmente en este proceso, a defender las ideas que creemos buenas para Chile, las lecturas políticas que de ello se puedan hacer la verdad es que son accesorias. Siempre fuimos transparentes, todo Chile supo que no nos gustaban los procesos en paralelo al Congreso. Pese a ello, se avanzó en una reforma constitucional, tomamos la decisión de participar, la ciudadanía nos dio la confianza y hoy lo que corresponde es traducir eso en trabajo”, comentó.

Respecto a las declaraciones del diputado Johannes Kaiser que señaló que no firmó el Acuerdo por Chile que establece las 12 bases, Squella tomó distancia: “Él tiene un enfoque un poco más drástico en el sentido de que efectivamente no nos gustaba el procedimiento como tal, pero incluso formando parte de la discusión, contamos con él, y ha sido muy claro en que no está en duda seguir las reglas del juego. El punto político que quiso hacer se refería a que no nos gusta la manera en que se generó el formato de este órgano, pero eso ya es pasado”.

Respecto a la posibilidad de que fracase el proceso señaló que “esperamos que el proceso llegue a buen puerto. Si no, sigue vigente la Constitución actual, y eso no genera un cambio para mal en el país. Pero creemos, genuinamente, que es una oportunidad para avanzar en incorporar una serie de materias que podrían ser interesantes para el futuro de Chile y, en definitiva, ese es el espíritu que tenemos para enfrentar el trabajo del Consejo”.

El presidente de Republicanos también contó que “estamos haciendo análisis de los resultados electorales y hay un segmento en particular, concentrado en una parte de la élite de Santiago que nos mira todavía con recelo, pero creo que en la medida que nos vayan conociendo, se van a dar cuenta de que lo que nos inspira es hacer bien el trabajo y defender las ideas de una manera clara”.