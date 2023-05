Fuego amigo: Polémicos dichos de Natalia Piergentili (PPD) apuntan a la autocrítica oficialista

Distintas figuras del oficialismo han reaccionado ante los dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, tras criticar duramente la autocrítica que se ha hecho el Gobierno. Trató de “monos peludos” al 30% que ha sostenido su voto para con el Gobierno. Además, advirtió que la agenda de identidad sexogenéricas eran “leseras”.

“Si quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”. Ese fue el titular que dejó la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, en el diario La Tercera. Luego de la derrota electoral del oficialismo y, en particular de la lista del PPD, el PR y la DC, la líder del PPD lanzó los dardos hacia Apruebo Dignidad.

Han pasado dos semanas de la arremetida republicana y de su derrota electoral. Tanto de su partido, como candidata al Consejo Constitucional. Fueron los partidos del Socialismo Democrático quienes decidieron ir en una lista separada de Apruebo Dignidad. Sin embargo, el Partido Socialistas y el Partido Liberal acusaron recibo del llamado del Presidente Gabriel Boric y decidieron sumarse a AD en una lista única.

Sin embargo, los otros partidos del SD sostuvieron su postura con la intención de buscar votos de una centro izquierda moderada. El plan falló, pues no lograron ningún cupo en el Consejo Constitucional y, de paso, perjudicó en rendimiento electoral de la lista que imaginó el Presidente Boric, pues el sistema premiaba a aquellas listas más amplias.

“Nosotros hicimos la apuesta de ampliar la base progresista del gobierno y no resultó. Fue una derrota y hay que ponerles cara a las derrotas Ahora, ¿es una derrota del PPD, de la lista Todo por Chile o del progresismo chileno? Yo creo que es una derrota más amplia”, dijo Piergentilli al diario La Tercera.

Sobre la estrategia que tiene el Gobierno respecto a continuar con su agenda, sin radicalizar, pero tampoco sin ceder mucho, la presidenta del PPD tiene su análisis.

“¿Yo le quiero seguir hablando al 30%, a los míos, a los que votaron Apruebo, a los que votaron por mi lista, o quiero volver a ser una mayoría social y política? Y yo creo que eso hay que declararlo, porque cualquiera de las dos cosas es absolutamente válida. Si tú me preguntas a mí, yo estoy por volver a construir mayorías sociales y políticas”.

Piergentili sostiene que para gobernar es necesario construir mayorías, en ese sentido, disparó contra la poca autocrítica que ha tenido el oficialismo luego de las elecciones del 7 de mayo. “Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”, disparó Piergentili.

La polémica frase no se quedó en el medio. El diputado socialista Daniel Manocheheri dijo que la agenda de minorías a la Presidenta del PPD alude, es “falso”. El socialista agregó que “llamar ‘monos peludos’ al 38% e insistir en la división es otra torpeza”.

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que no le parece seguir con peleas en el oficialismo, sobre todo después de una semana llena de avances legislativos en la agenda del Gobierno y con la crisis de las ISAPRES en trámite: “Todos los sectores tenemos que hacer autocríticas de cómo no estamos llegando a las millones de personas que antes no votaban y hoy votan nulo o por el Partido Republicano”. Latorre agregó que estas declaraciones “no ayudan en esa dirección”