Gobernadores regionales y efecto péndulo: aseguran que consejeros republicanos no cumplirán promesas

Las autoridades regionales sostienen que los comicios que los consagraron, y donde hubo una aplastante predominancia de la centroizquierda, tienen objetivos y fundamentos distintos a los que estuvieron detrás de la contundente victoria republicana en la elección del Consejo Constitucional. Sin embargo, ponen énfasis en la importancia de que los consejeros elegidos escuchen a los representantes regionales, independientemente de su afiliación política. Algunos gobernadores critican que la campaña de los consejeros electos se basara en promesas de seguridad pública que no necesariamente se pueden cumplir a través de la Constitución, al tiempo que resaltan la importancia de la descentralización para atender a las necesidades de la ciudadanía. Su principal crítica: las elecciones constituyentes se centraron más en la “marca política” que en la persona y sus ideas.

Cerca de cumplir dos años de gestión, los gobernadores regionales hacen un balance positivo del proceso de descentralización en el país. Ha sido lento pero seguro, expresan. Y es que también hay reparos ante cierta lentitud en la tramitación de algunos proyectos, como la Ley de Rentas Regionales, ingresada este lunes al Congreso, y el royalty minero, recientemente despachado a ley –luego de cinco años de tramitación–. Ambas iniciativas otorgan mayor autonomía financiera y poder de decisión a las regiones del país.

Su elección fue inédita, no solo por representar una nueva promesa de concretar la consigna “Santiago no es Chile” a toda costa, sino también por la predominancia de militantes de la centroizquierda que resultaron victoriosos, cuyos partidos están en su mayoría asentados hoy en La Moneda.

Tras 30 años de intendentes a la cabeza del Gobierno Regional, el 14 de julio de 2021 asumieron 16 gobernadores regionales vía elecciones. Las urnas se abrieron en mayo del mismo año, durante el último tiempo del segundo mandato de Sebastián Piñera. El péndulo político hizo lo suyo y la mayoría de los gobernadores elegidos en todas las regiones del país eran parte de la entonces oposición. Según el Servel, 10 de los 16 gobernadores pertenecieron al extinto pacto Unidad Constituyente (conformado por el PPD, el PR, el PS, la DC y Ciudadanos), dos al Frente Amplio (FA), dos fueron independientes sin pacto, una ecologista y solo uno de Chile Vamos.

Hoy, la tendencia se revierte en las urnas del proceso constituyente y el péndulo vuelve a oscilar, tal como lo evidencia la composición del Consejo Constitucional. El Partido Republicano, que al momento de la elección de los gobernadores regionales ni siquiera llevaba un año constituido a nivel nacional, se impuso en casi todas las regiones en los comicios del 7 de mayo pasado. En solo cuatro regiones del país el partido de José Antonio Kast no logró convencer: Atacama, Coquimbo, Metropolitana y de Aysén.

Para los gobernadores regionales, se trata de dos elecciones totalmente distintas. Explican lo sucedido por el efecto péndulo, pero sobre todo por la contingencia relacionada con la seguridad pública, en la cual los republicanos centraron su campaña. Sin embargo, sostienen que, independientemente del giro político, Chile necesita un Gobierno más descentralizado.

Las autoridades regionales depositan sus esperanzas en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, que en uno de sus artículos establece: “Los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias que determinen la Constitución y la ley”. Esperan que la mayoría republicana en el Consejo Constitucional no adopte una actitud regresiva. Sin embargo, su principal pronóstico es que la ultraderecha se dará cuenta de que la seguridad no se soluciona precisamente en la Carta Magna, sino más bien a través de las leyes y, además, otorgando mayores atribuciones a los gobiernos regionales.

Jorge Díaz: defender a las regiones en lugar de ideologías partidistas

Para el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz (DC, Unidad Constituyente), ambas elecciones tienen objetivos distintos. Según comentó a El Mostrador, en el caso del proceso constituyente, se espera que refleje los principios que regirán a la sociedad. Indicó que la votación republicana en este contexto no solo se debe a la adhesión al partido político, sino también a factores relacionados con el proceso y la contingencia. Por otro lado, Díaz agregó que las elecciones de gobernadores regionales se rigen por lógicas diferentes, específicamente relacionadas con la descentralización. En tal sentido, enfatizó que, a medida que avanza la descentralización real en términos administrativos y financieros, “se requiere una representación que defienda a las regiones en lugar de ideologías partidistas”.

Jorge Díaz reveló que los gobernadores regionales han conversado con la Comisión Experta para fortalecer la descentralización en el país. En ese sentido, afirmó esperar que los consejeros constitucionales elegidos escuchen a los gobernadores regionales, sin importar su afiliación política, ya que ellos representan a la ciudadanía elegida democráticamente. “Este enfoque de escuchar a los representantes elegidos se valora de manera diferente en comparación con escuchar a los sectores políticos”, planteó.

Respecto al proceso de descentralización, el gobernador de la Región de Arica y Parinacota sostuvo que se ha avanzado, aunque “uno espera que el avance sea siempre más rápido”. Tal vez –puntualizó–, no se ha avanzado al ritmo deseado, pero dijo entender que son procesos legislativos de largo aliento que se tienen que dar.

Rodrigo Mundaca: rechazo a “declaraciones deplorables”

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Independiente, Frente Amplio), describió el escenario post 7 de mayo como desfavorable para el Gobierno del Presidente Boric, con el Partido Republicano ganando en casi todas las regiones y en 30 de las 38 comunas de su región. Reconoció que esto “da cuenta de la efectividad de la campaña desplegada por ellos”. No obstante, el exvocero de Modatima y Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg cuestionó la capacidad del partido de J. A. Kast para aplicar políticas públicas concretas en materia de seguridad. “Vociferar es fácil, pero lo difícil es aplicar políticas públicas de seguridad y prevención del delito”, criticó.

Mundaca resaltó los esfuerzos a nivel de Gobierno Regional en materia de seguridad y solicitó al Presidente Boric que agilice un proyecto de ley para dotar de facto a los gobiernos regionales de competencias en prevención del delito y atención a víctimas.

El gobernador señaló que los resultados electorales son temporales y están relacionados con el posicionamiento del Partido Republicano en la contingencia, así como con el descontento hacia el Gobierno por la falta de cumplimiento de su programa. Sin embargo, sus dardos apuntaron hacia la colectividad de extrema derecha, al recordar “declaraciones deplorables, como cuando una consejera republicana (Claudia Mac-Lean) espetó ‘hoy todos los niños tienen zapatos, en parte por la Constitución que tenemos’, o cuando otro de ellos (Antonio Barchiesi) aseveró que ‘los negros no se suicidaban cuando eran esclavos'”.

Mundaca puso en primer plano la importancia de los derechos, el acceso a los recursos naturales, las libertades fundamentales y la igualdad de género, aspectos que –a su entender– la población sigue demandando. “Ese es el claro reflejo del ADN republicano y, por tanto, creo que ellos estarán bajo escrutinio público por parte de una población que sigue exigiendo derechos”, concluyó.

Cristina Bravo: propuesta de Republicanos no dejará satisfecha a la gente

La gobernadora de la Región del Maule y vicepresidenta de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), Cristina Bravo (DC, Unidad Constituyente), coincidió en que ambas elecciones son diferentes. Eso sí, criticó que la campaña para la elección de consejeros constitucionales, a diferencia de la de los gobernadores, se centró en promesas que probablemente no se podrán cumplir, como algunos temas de seguridad pública que deberían ser resueltos principalmente en las leyes y no necesariamente en la Carta Magna. Y, aunque resaltó que mencionar temas como la seguridad y cambios en las leyes a través de la Constitución puede motivar a la gente a apoyar, en la práctica –precisó– “eso no es posible”.

La gobernadora maulina mencionó a este medio que, tras reunirse con la Comisión Experta, se dieron cuenta de que hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no. Esto también reflejaría que los consejeros constitucionales republicanos, que prometieron cambios en las leyes y el fin de la puerta giratoria, no podrán lograrlo con su aporte a la nueva Constitución. Bravo reconoció que el Gobierno Central debe mejorar en materia de seguridad pública, pero afirmó que la propuesta de los republicanos no dejará satisfecha a la gente, ya que a través de la Carta Fundamental, por ejemplo, “no se podrá poner fin a la puerta giratoria”.

Óscar Crisóstomo: estrategias de campaña

El gobernador de la Región del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS, Unidad Constituyente), puso énfasis en la importancia de comprender la naturaleza singular del proceso constitucional y sus resultados electorales, al tiempo que subrayó que la última elección difiere significativamente de las votaciones que los consagraron a ellos como gobernadores, y lamentó la utilización de contingencias nacionales como estrategias de campaña.

“Lamentablemente se han utilizado contingencias nacionales como estrategias de campaña, aun cuando son temas que una nueva Constitución no abordará, porque no es su propósito ni su fin, lo que ha demostrado también que los esfuerzos por explicar el proceso han sido insuficientes”, recalcó el gobernador Crisóstomo, para quien el proceso de descentralización ha tenido altos y bajos y, claramente, requiere de mayor atención por parte del Gobierno Central. “Los gobiernos regionales seguimos luchando con la burocracia, pues aun cuando administramos un presupuesto regional, hay decisiones que siguen tomándose en Santiago con trámites que hacen muy lenta la respuesta a la comunidad. Por eso es muy importante contar con apoyos decididos, como el del ministro de Hacienda, que ha comprendido la importancia de la descentralización y lo clave que resulta para el desarrollo de los territorios”, añadió.

El gobernador del Ñuble expresó su preocupación por los resultados insatisfactorios en ciertas áreas, como el traspaso de competencias efectivas al nivel regional y la falta de cumplimiento del compromiso del Presidente Boric de eliminar los delegados presidenciales. Además, destacó la necesidad de una mejor comprensión por parte de otros ministerios sobre cómo el desarrollo territorial se beneficia al tener regiones que responden a necesidades y requerimientos específicos.

Rodrigo Díaz: somos extremadamente relevantes

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (Independiente, ex-DC), le restó importancia al efecto péndulo y afirmó que, independientemente de la orientación política que tome el país en las urnas, Chile requiere un Gobierno más descentralizado. Señaló que es necesario acercar la toma de decisiones a la vida diaria de las personas, para que el bien común se pueda promover en todo el territorio nacional y no solo en algunas áreas concentradas.

A su juicio, lo que ocurre en las regiones es que las soluciones a los problemas que tienen no son abordados globalmente por los distintos ministerios. “Cada ministerio ve un pedacito del problema y les cuesta coordinarse entre ellos, por lo tanto, nos llegan soluciones muchas veces mal diseñadas o no llegan en el orden necesario”, comentó desde Nueva Zelanda –hasta donde se trasladó para conocer en terreno la experiencia de negociación entre el Estado neozelandés y el pueblo maorí–.

Su diagnóstico fue categórico: “Los gobiernos regionales somos extremadamente relevantes en un proceso de descentralización para producir una convergencia o una pertinencia entre la demanda que tienen las personas y las soluciones que tienen distintos ministerios, de tal manera de armonizar la solución para las personas”, recalcó.

Luciano Rivas: confianza, pero también responsabilidad

Desde La Araucanía, el gobernador regional Luciano Rivas (Independiente, cercano a Evópoli) afirmó que Chile no ha cambiado, pero al mismo tiempo –añadió– la política no ha sabido responder a las necesidades de la ciudadanía. Destacó que la gente busca orden, seguridad, estabilidad y un crecimiento económico justo. Y “esto es lo que ofrece la derecha: certezas y coherencia. Por eso se nos entregó la confianza, pero también es una gran responsabilidad”, añadió.

En esa línea, el gobernador Rivas remarcó la importancia de cumplir con la gente, buscar acuerdos y generar soluciones concretas. Asimismo, advirtió acerca de la soberbia y dijo esperar que los consejeros constitucionales comprendan el mensaje y cumplan adecuadamente con su papel.

Sobre el proceso de distribución del poder, Luciano Rivas expresó su preocupación por el ritmo lento de la descentralización, así como por la falta de comprensión de la ciudadanía sobre el papel de los gobernadores y las limitaciones de sus competencias, especialmente en seguridad y orden público. Un buen ejemplo en tal sentido –comentó– fue el desafío de la reconstrucción de viviendas después de los incendios forestales, donde se evidenciaron los obstáculos burocráticos del Estado. En la Región de La Araucanía, relató, a pesar de los esfuerzos y acuerdos con el sector privado, hubo “mil dificultades”.

Jorge Flies: se votó por una “marca política”

El gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, subrayó que los gobiernos regionales no son subordinados del Gobierno Central. Dicho esto, concordó con que la elección del Consejo Constitucional es diferente a las elecciones de gobernadores regionales, ya que la participación, los votos nulos y el desconocimiento de la gente difieren. En las elecciones de gobernadores regionales –afirmó– se vota por la persona, sus ideas y trayectoria, en contraste con la elección de consejeros constitucionales, donde se vota más por una “marca política”.

De acuerdo con el efecto péndulo, el gobernador recalcó de todas formas que los comicios del 7 de mayo son un termómetro del momento político y que ha habido un cambio significativo en los últimos gobiernos, con alternancia entre diferentes mandatarios, así como de posturas en el referendo del Apruebo y el Rechazo. Finalmente, enfatizó que es importante considerar el comportamiento y trabajo de las personas identificables que trabajan directamente con la gente en el territorio.

Cabe mencionar que, consultados por El Mostrador, desde la oficina del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), expresaron que el exintendente metropolitano prefirió no participar esta vez con su opinión sobre los resultados de las elecciones y que otros gobernadores regionales lo hicieran.