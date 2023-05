Subsecretario Monsalve sobre mausoleos narcos en espacios públicos: “Hay que demolerlos”

“Esta expresión en particular es bien emblemática, porque la política pública no entrega muchas herramientas para llevar adelante el procedimiento”, explicó.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó estar a favor de la postura que busca demoler los mausoleos narcos en lugares públicos.

“Creo que hay que demolerlos”, dijo Monsalve en conversación con radio Universo, para posteriormente agregar que “no es posible mantener símbolos que finalmente son símbolos de violencia”.

Monsalve también hizo hincapié en las dificultades que esto conllevaría: “En una comuna muchas veces todas las personas se conocer y se conoce quiénes eventualmente son los trabajadores destinados a una labor de esta naturaleza, como puede ser demoler. Hay temas de seguridad que terminan inhibiendo llevar adelante hechos de esta naturaleza”.

Sobre los funerales narco, el subsecretario indicó que “las medidas y protocolos que se han desarrollado han permitido contener el problema, pero no resolverlo. Ayer y hace unos días atrás volví a decir que estamos trabajando en generar un protocolo y normas en torno a funerales de alto riesgo, porque a mí me parece que la sociedad no puede permitir que un funeral se produce para alterar el orden público o generar hechos de violencia”.