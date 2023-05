Pavez (UDI) asegura que Republicanos comete “error político” al querer mantener Constitución vigente

El comisionado de la UDI, Máximo Pavez, sostuvo que la Constitución vigente ha cumplido un ciclo y es necesario avanzar en el nuevo proceso constitucional. Afirmó que es un error político anticiparse al fracaso y que Chile Vamos está comprometido en lograr un resultado exitoso. Pavez destacó la importancia de alcanzar una reconciliación y dejar de utilizar la Carta Magna como campo de disputa, junto con advertir que el rechazo sería una mala noticia, ya que se prolongaría la falta de acuerdo en normas institucionales necesarias para una convivencia tranquila. “Desde la UDI hemos dado suficientes pruebas de la blancura de que estamos comprometidos con este proceso”, sentenció.

A pesar de los acuerdos logrados en la Comisión Experta para crear un anteproyecto constitucional de consenso, un sector del Partido Republicano liderado por el senador Rojo Edwards se opone al borrador por considerar que no representa adecuadamente sus ideas. Esto ha creado divisiones dentro del partido y ha dejado a José Antonio Kast en una situación complicada. Los republicanos afirman que si el texto de la comisión se mantiene sin cambios, llamarán a rechazar la propuesta constitucional, lo que implicaría mantener la actual Constitución.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reconoció que hay aspectos que necesitan “mejoras” en el anteproyecto, pero no está de acuerdo en que el comunicado del senador sea considerado la voz oficial del partido. Eso sí, durante el programa Mesa Central de Canal 13, manifestó: “Si me haces comparar el texto de la Comisión Experta, me quedo con la Constitución vigente”.

En este contexto, Chile Vamos piensa en cómo se va a posicionar ante la mayoría republicana en el Consejo Constitucional. El presidente de la UDI, Javier Macaya, ha reiterado que fue su coalición y no el Partido Republicano la que apostó por la creación de un Consejo Constitucional elegido democráticamente, mientras que los republicanos insistían en que debía ser el Congreso el lugar donde se redactara la nueva Constitución. En la UDI y RN quieren compartir el éxito de la elección de consejeros constitucionales, pero saben que son varios los temas que los dividen con la tienda ultraderechista.

Hoy, las diferencias se profundizan. Si bien sostuvo que “para los que somos de derecha, la Constitución vigente es una buena Constitución”, el comisionado de la UDI Máximo Pavez planteó que “si estamos aquí es porque han pasado cosas entremedio”. Y es que, a su juicio, la actual Carta Magna “cumplió un ciclo”. Consultado por Mina Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el militante gremialista enfatizó que es un “error político” apuntar anticipadamente al fracaso del proceso constitucional.

El comisionado Pavez recalcó que hay cosas que mejorar, pero declaró que Chile Vamos está jugado para que el proceso resulte. Dijo ser un agradecido de la Constitución vigente, pero cree que cumplió un ciclo. Por lo tanto, agregó: “No tengo ninguna duda de que hacemos un esfuerzo para llevar adelante una reconciliación en esta materia y que la Constitución deje de ser campo de disputa y nos permita entender la forma en que legítimamente se ejerce el poder en Chile”.

“Hemos dado suficientes pruebas de la blancura”

“Espero que seamos capaces de poder incluir a todo el Consejo Constitucional con el objeto de que esta Constitución pueda ser aprobada en diciembre. Entonces, de nada sirve que mi sector político se dé todos los gustitos del mundo cuando al final del día signifique que un sector del país se baje del proceso”, comentó Pavez, uno de los redactores del anteproyecto.

Sus apreciaciones son claras: “La Constitución vigente cumplió un ciclo y, por lo tanto, aquellas personas que sostienen que no importa que fracase el proceso y se mantenga la Constitución vigente están cometiendo un error político, porque esta es una Constitución en la cual la sala de máquinas dejó de funcionar bien, que es el sistema político que sigue produciendo división en materia de legitimidad y donde hay instituciones cuestionadas, como el Tribunal Constitucional y su rol sobre proyectos de ley, que no tiene un catálogo de derechos actualizado y donde los jueces están diseñando políticas públicas cuando deberían hacerlo en el Congreso”.

Para Máximo Pavez, si triunfa el rechazo nuevamente en diciembre, “sería una mala noticia, porque creo que vamos a seguir con un tema pendiente. No podemos estar 20 años sin ser capaces de ponernos de acuerdo en normas institucionales que nos permitan convivir con tranquilidad”.

“Desde la UDI hemos dado suficientes pruebas de la blancura de que estamos comprometidos con este proceso”, concluyó.