Suprema evita referirse a reforma de senadores y espera que fallo contra Isapres se cumpla

La Corte Suprema finalmente tomó postura sobre los proyectos que buscan dar cumplimiento al fallo que emitió la Tercera Sala y que ordena a las isapres a devolver millonarios cobros en exceso y a ajustar los planes a una tabla única de factores.

Decimos que tomó postura, pero lo que finalmente hizo la Suprema fue no referirse al proyecto y a entregar escuetas recomendaciones a la Ley Corta del Gobierno que prepara en esta materia, como lo informó este lunes la ministra vocera, Ángela Vivanco.

“El pleno de la Corte Suprema ha revisado los proyectos que se han solicitado (…), uno de ellos, el proyecto de Ley Corta de Isapres, y el otro, la propuesta de Reforma Constitucional, que se ha hecho por cinco senadores”, comenzó diciendo. Tras las “consultas generales que hacen los senadores en distintas entidades, en consecuencia revisado el texto de la consulta como del proyecto, se ha concluido que se trata de una consulta en una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial”.

“El proyecto no contiene ni atribuciones, ni referencias a las competencias del Poder Judicial, sino que se refiere a otros aspectos. No se hace mención en la solicitud del artículo 77 de la constitución política, que es la que habilita la Corte Suprema para pronunciarse y tampoco contiene disposiciones que refieran ese artículo 77 que hubieran justificado informar”, añadió Vivanco, concluyendo esta parte indicando que la Suprema decidió “omitir un pronunciamiento dado que no tenemos competencias para pronunciarnos respecto de él”.

Respecto del proyecto de Ley Corta de Isapres, mencionó que “es un proyecto amplio que tiene referencias al fallo de las Isapres y otras materias (…) sobre lo particular, esta consulta ha llegado formalmente en virtud del artículo 77. En consecuencia, la Corte Suprema ha decidido solamente informar lo relativo al artículo noveno del proyecto, que alude a las competencias del Poder Judicial y a las atribuciones que se les da a los Tribunales de Justicia”.

En primer punto, manifestó que en el proyecto se podrían hacer ajustes respecto de plazos que se estipulan, que habría que clarificar si ciertas atribuciones se dan a cortes de apelaciones o a la Suprema, y tercero, que se estarían dando atribuciones de carácter administrativo más que jurisdiccionales.

Desde el mundo político ya han comenzado a reaccionar a este pronunciamiento de la Suprema. El senador de Demócratas, Matías Walker, valoró dicho pronunciamiento y dijo que ni la ley corta del gobierno ni la reforma de isapres tiene los votos suficientes en el Congreso por lo que era hora de abrirse a un acuerdo, pensando siempre en los millones de cotizantes del sistema privado.