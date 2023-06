Exjuez Milton Juica: fallo contra isapres “es muy categórico en decir que tiene efectos generales”

El exministro y expresidente de la Corte Suprema reconoció que el máximo tribunal del país se encuentra en una situación delicada y las declaraciones de la ministra y exvocera Ángela Vivanco han agravado aún más la situación, generando incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan, Milton Juica sostuvo que el recurso de aclaración o rectificación no debería influir en la parte resolutiva de la sentencia, aunque consideró que la Suprema se excedió en el fallo incurriendo en “una salida de madres”. Según el exmagistrado, la situación podría resolverse a través de un “supremazo”, donde la Corte resuelve de manera diferente a lo que había fallado previamente. Pero eso, dijo ,”es difícil que pueda ocurrir”.

La ministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, no ha logrado desmarcarse de sus declaraciones, y su explicación –”yo di mi visión”– no fue suficiente para salir del paso. Sus dichos activaron a todos los agentes involucrados en la crisis de las isapres, generando una controversia que detonó como una bomba de racimo en el Gobierno, en el Congreso, en las aseguradoras de salud privada, en el máximo tribunal del país y en la propia Tercera Sala Constitucional, a la espera de la hora de responder al recurso de aclaración presentado por La Moneda.

Vivanco deslizó a través de la prensa que el fallo contra las isapres, que obliga a las aseguradoras privadas del sistema de salud a devolver cobros excesivos, aplicaría solo a quienes llevaron a cabo una judicialización. Sin embargo, según Milton Juica, exministro y expresidente de la Corte Suprema, quien también ejerció el cargo de vocero del máximo tribunal, aseguró que el fallo fue muy claro.

“El fallo es muy categórico en decir que tiene efectos generales para todos los casos, incluso más allá de lo que planteó la recurrente en ese juicio, quien reclamó exclusivamente porque se aumentó el valor del programa por el hecho de estar embarazada”, señaló Milton Juica, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. En conversación con Mirna Schindler, el exmagistrado sostuvo que ese era el tema que tenía que resolver la Corte Suprema y de hecho lo resolvió, confirmando el fallo de primera instancia, anulando todos los considerandos, haciendo nuevos y señalando explícitamente que el efecto es general para todos los asuntos, y no solamente los relacionados con la recurrente, sino que “todos los asuntos relacionados con la instrucción dada por la Superintendencia de Salud y que las isapres debían cumplir de inmediato”.

“En general, los jueces, salvo el caso del vocero, pueden dar información sobre un tema que interesa a la ciudadanía. Pero lo que no puede hacer un juez es opinar sobre situaciones que le toca resolver. Y eso es delicado. Ella (Vivanco) dice que no lo hace como vocera, siendo que da su opinión señalando que lo que dice el fallo es que tiene efecto relativo a las partes que han recurrido”, comentó Milton Juica, junto con recordar que él fue muchos años vocero de la Corte Suprema.

“Terminé mi carrera en la Suprema en ese cargo y es complejo el trabajo porque uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque la misión es informar lo que hace y resuelve la Corte Suprema, pero no inmiscuirse en la manera y forma en que un juez o el tribunal resuelve una cuestión”, agregó. A su juicio, las actuaciones de la ahora exvocera, Ángela Vivanco, a quien le tiene mucho cariño y respeto, “son totalmente excedidas y no corresponden”.

Milton Juica fue enfático en señalar que Vivanco sabía que el asunto no estaba finiquitado y todavía no lo está totalmente, ya que existen aclaraciones pendientes en las que ella, como miembro de la Tercera Sala Constitucional, va a decidir. Por tanto, la ministra “entró en una situación peligrosa de inhabilidad, pero que es más grave desde el punto de vista de que ella no pudo haber actuado de la manera que actuó, tuvo que haber guardado silencio porque tenía una cuestión pendiente que resolver”.

Ha ocurrido “una salida de madres”

La Corte Suprema, según reconoció el abogado y exjuez Milton Juica, tiene una situación muy delicada que enfrentar. Pero, lo que agrava aún más la situación, manifestó, son las declaraciones de Vivanco, porque dejan a la ciudadanía en una situación de incertidumbre e inseguridad.

“Si la sentencia dice esto y otra persona que falló y va a resolver dice que el fallo es distinto, crea una confusión dañina para la imagen del Poder Judicial. Pero el tema complejo es el fallo mismo también, porque está sujeto a un recurso de aclaración, rectificación o enmienda que no corresponde para una sentencia que no tiene duda”, afirmó Juica. Y añadió: “Podemos discrepar de las razones del tribunal, pero no decir que el tribunal lo dijo con palabras que no se entienden”.

Desde el punto de vista jurídico, Milton Juica señaló que existe un mecanismo para “salvar visiones” o “rectificar errores de copia”. Pero, a su entender, este “mal llamado” recurso de aclaración o rectificación “no puede influir nunca en la parte resolutiva de la sentencia”. Y en ese aspecto, declaró, “no hay ninguna oscuridad en la lectura”.

“El tema va a tener que ser zanjado, pero aquí está claro cómo debería ser resuelto”, reiteró el expresidente de la Corte Suprema, para quien ha ocurrido “una salida de madres”. Y es que, en su opinión, la Corte Suprema se excedió en el fallo y expresó que “como juez, nunca habría resuelto eso”. Pero aclaró: “No estuve en eso y es un asunto que pertenece a la tercera sala, y ellos tienen independencia para resolver, pero tienen que asumir también la responsabilidad del caso”.

En palabras de Milton Juica, esto se podría solucionar mediante un “supremazo”, como se conocía antiguamente, donde “la Corte resuelve algo distinto a lo que había resuelto anteriormente”. Pero eso, si bien ha ocurrido, mencionó, “es difícil que pueda ocurrir”.