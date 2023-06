Gobierno apunta que ley corta por isapres “se hace indispensable” tras contestación de la Suprema

Tras la contestación de la Tercera Sala de la Corte Suprema a los recursos de aclaración por los alcances del fallo que obliga a las isapres a restituir cobros en exceso por las tablas de factores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que la ley corta propuesta por el Ejecutivo es imprescindible para la solución de la problemática. “La Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el cumplimiento de la sentencia, eso se cumple a finales del mes de noviembre, y el Ejecutivo ha planteado al Congreso que, para efectos del cumplimiento de la sentencia, este proyecto de ley se hace indispensable”, comentó.

Al respecto, el secretario de Estado comentó que la resolución del máximo tribunal del país “en términos sencillos, es general para los afiliados de cada isapre, no es universal para el sistema. Por lo tanto, el proyecto de ley se hace indispensable porque (devolución) tiene un efecto que no es menor respecto del funcionamiento del sistema en general. Sobre este punto no hay ningún cambio en lo que hubiese resuelto la Corte”.

En otras palabras, los alcances de la sentencia son generales para todos los afectados por una tabla de factores declarada ilegal, hayan recurrido o no.

“Cuando la Corte recibió amparo de derechos en estos casos, amparó a la persona recurrida y a los afiliados a la isapre donde se aplica esa tabla de factores. Por eso hemos hablado de que el alcance es general respecto de la isapre respectiva (…) las isapres recurridas son aquellas respecto de las cuales la Corte decidió los recursos en noviembre, que son las que solicitaron aclaración en este caso”, complementó.

En cuanto a la determinación de la Suprema, donde resolvió no alterar el fallo tras la revisión de los recursos, Cordero comentó que “al rechazar todas las solicitudes de aclaración, ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella”.

“Para resolver cada uno de los puntos de la aclaración, la Corte ha citado los considerandos respectivos de su sentencia. Esto es bien relevante porque creo que parte del debate público se ha confundido al analizar parcialmente la sentencia o la parte resolutiva sin tener en consideración la primera parte, que es la considerativa, donde está la explicación”, agregó el secretario de Estado.

En vista de lo anterior, Cordero hizo hincapié en que ” la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el cumplimiento de la sentencia, eso se cumple a finales del mes de noviembre, y el Ejecutivo ha planteado al Congreso que, para efecto del cumplimiento de la sentencia, este proyecto de ley se hace indispensable”.