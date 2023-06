Jaime Naranjo sobre Caso Torrealba: ‘‘Dilatan y dilatan la investigación’’

El senador socialista apunta al Fiscal Nacional por la demora en la formalización del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, se pregunta por qué Valencia no ve la corrupción en los municipios. También comenta sobre la responsabilidad del partido Republicano en el Consejo Constitucional y la falta de mea culpa de los socialismos por haber ido divididos en las elecciones para consejeros. “Sería fatal que el día de mañana tuviéramos que definir o votar entre mantener la Constitución de Pinochet o aprobar la Constitución de los Republicanos”.

“El caso Torrealba es el niño símbolo de la corrupción. Es decir, yo no sé quién… pero están alargando y alargando el proceso para formalizarlo, pero con los antecedentes que hay son más que suficientes. Es decir, usted podrá complementar después con otros elementos, con otros antecedentes, pero evidentemente con todo el cúmulo de información, uno no se imagina por qué todavía el señor Torrealba sigue disfrutando de vacaciones. Lo iban a formalizar el 6 de junio y decidieron postergarlo porque iban a recopilar otros antecedentes… con lo que hay, y si son en los términos que se plantean, este señor ya debería estar preso”, señala el senador Jaime Naranjo (PS) en entrevista con El Desconcierto.

Dice que al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba lo han tratado con guante blanco. “Falta poco para que le pidan disculpas porque lo están investigando. Entonces, a uno le gustaría ver una cosa mucho más enérgica (…) uno ve que dilatan y dilatan la investigación, dilatan formalizarlo, no se ven acciones concretas, y creo que hay que dar señales, y eso es lo que uno percibe y cuestiona, que laFiscalía no da señales de que quiere verdaderamente perseguir la corrupción en el país, particularmente en los municipios”, agrega.

El parlamentario, lleva una bitácora en sus redes sociales sobre los días de silencio del Fiscal Nacional Ángel Valencia. “Parto siempre de la base siguiente, cuando asume una autoridad, marca un inicio de un tiempo. Y él, cuando asumió, asumió su inicio de tiempo. Entonces uno dice ya, en tal fecha partió, y comienzan a pasar los días y las horas, y uno espera, a partir de lo que él dijo, porque yo no estoy inventando nada, él dijo que iba a seguir la corrupción, caiga quien caiga y afecta quien afecte. Y entonces pasan 24 horas, 48 horas, ya vamos a cumplir casi cuatro meses y no pasa nada. Nada. Entonces, sorprende. Como le digo, porque es frente a otros temas: migración, crimen organizado, delincuencia, narcotráfico, tiene un discurso muy claro y muy potente, pero para este otro tema se ve cierta debilidad o cierta, no sé, falta de preocupación”, afirma.

Y se pregunta si ¿el fiscal nacional está viviendo en otro Chile, que no ve la corrupción que hay en los municipios?, y ¿por qué no sale diciendo qué es lo que va a hacer en relación a los municipios, así como habla en relación a las migraciones, en relación al crimen organizado y la delincuencia, y él no está viendo lo que es la corrupción en los municipios? Entonces, uno ve que para ciertas cosas es bueno para hablar, pero cuando se tiene que tocar el tema a los municipios, silencio absoluto, no se escucha su voz. Si bien es cierto que él trabajó en los municipios y tuvo asesorías en determinados municipios, instala una suerte de duda, de sospecha, de por qué para unas cosas sí hay una estrategia, hay un accionar enérgico, y resulta que con los municipios, no dice nada, no opina. Entonces resulta contradictorio que haya este doble discurso”.

Republicanos en el Consejo Constitucional

Jaime Naranjo también abordó la crisis de las isapres en relación a las declaraciones de la exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y la “prueba de admisión” que tendrá que enfrentar el Partido Republicano como mayoría en el Consejo Constitucional. “Es el gran desafío que tienen ellos: que pueden terminar siendo como La Lista del pueblo”. Y sobre Renovación Nacional (RN) y la UDI agrega “si ellos se transforman en el vagón de cola de Republicanos, se están condenando a su muerte política”.

Y agrega que el Partido Republicano tendrá su test de la blancura, “acaso es capaz en un hecho tan relevante para el país como es construir una nueva Constitución, vamos a ver si tiene la capacidad suficiente para convocar a eso, porque si no es capaz, menos va a ser capaz de gobernar un país que tiene mayores complejidades que hacer una Constitución. Van a estar en el ojo del huracán, la gente los va a estar observando, porque si no son capaces de darle gobernabilidad al Consejo, van a estar en peores condiciones de, el día de mañana, darle gobernabilidad al país (…), será una prueba de admisión”.

Y sobre las responsabilidades que le caben a los Socialismos justamente por la conformación política del Consejo Constitucional, responde que “evidentemente que aquellos partidos que no estuvieron por la unidad de las fuerzas progresistas y de todos quienes apoyamos al gobierno, se equivocaron rotundamente.Uno hubiera esperado una autocrítica, y hasta el momento no he escuchado ninguna. Claramente, ir divididos significó una derrota y significó una cosa peor, que la oposición tuviera los 2/3 dentro del proceso constituyente del Consejo. Y creo que eso es un daño tremendo, porque claramente, y espero que no ocurra… porque sería fatal que el día de mañana tuviéramos que definir o votar entre mantener la Constitución de Pinochet o aprobar la Constitución de los Republicanos. Espero, y ojalá ese documento que la Comisión Experta se mantenga en su máxima consideración.