“Riesgo a libertad de expresión”: Senadores cuestionan Comisión de Desinformación del Gobierno

La creación de la Comisión de Desinformación que asesorará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Secretaria General de Gobierno, cuyo decreto se publicó en el diario oficial ayer, sorprendió al senadores del oficialistas por la falta de anuncios y porque, explican, puede tener riesgos a las libertades de expresión.

Con el decreto CVE 2331911 del Ministerio de Ciencia y Tecnología que encabeza, Aisén Etcheverry, con el que se crea una comisión asesora contra la desinformación que estará a cargo de la secretaría de Estado, despertó una fuerte controversia en el oficialismo, porque de sus lineamientos se interpreta que el Estado defina qué es desinformación y qué no.

El decreto señala que la Comisión, de carácter temporal, “tendrá una composición académica y de profesionales, cuyo objeto será asesorar al Ministro o Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministro o Ministra Secretario(a) General de Gobierno, en adelante “Segegob”, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación en Chile”.

“La Comisión se abocará a cinco temáticas. El impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, educación y desinformación, alfabetización digital, desinformación en plataformas de internet, buenas prácticas, prácticas internacionales y políticas públicas y desinformación”, según establece el decreto publicado ayer en el diario oficial.

La comisión generó cuestionamientos entre los senadores del oficialismo. ” Me parece que la Comisión para la Desinformación es una iniciativa algo horrible, vamos cada día peor“, comentó con sorpresa el senador socialista Fidel Espinoza.

Su par del PS, Juan Luis Castro, señaló que si bien es bueno “combatir las noticias falsas que hay por redes sociales” porque pueden ser un peligro, ello debe ser conciliado con el resguardo de la libertad de expresión, pero advirtió que es un equilibrio que no es sencillo.

“Los riesgos son el control o la manipulación de la información por parte del Estado. En Chile yo me inclino porque tengamos una institucionalidad que esté abocada exclusivamente a aquellas verdades científicas, educacionales, de la ciencia y de todas aquellas materias que no sean sobre la opinión de la marcha pública de un país, para evitar la censura política. Esa es la principal amenaza que siempre tienen los controles desde el Estado sobre determinadas formas de expresión, que si los Estados las consideran amenazantes pueden censurar, ahí veo yo un peligro”, señaló el senador Castro a El Mostrador.

En el Comité de senadores del PS, otros dos legisladores plantearon que tenían también reparos sobre quién será el ente encargado que determine cuál es la información correcta y que la Comisión si bien dependerá de el ministerio de Ciencias, ésta estará vinculada con la Segegob. “El decreto presidencial no menciona que se dará especial resguardo a la libertad de expresión y de opinión, yo no soy partidario de que se controle la información desde el Estado y haya sesgos a la libertad de expresión o limitaciones a la prensa”, sostuvo un legislador.

En esa línea, el senador por Magallanes, Karim Bianchi (IND) expresó que le parece bien que haya una comisión, “en la medida que sea pluralista, y que no tenga un sesgo político que afecte a la democracia, que ha sido la crítica que ha existido”.

“Creo también que además de eso no sirve de nada si el gobierno no tiene una agenda legislativa que sancione la desinformación. Por eso es que yo creo que para avanzar no solamente hay que ver cómo se combate esto, sino también sancionar a quienes emiten esta información falsa”, expresó el senador Bianchi a El Mostrador

Presidente del Senado: “Me preocupa que se instale gubernamentalmente lo que es la verdad o lo que no lo es”

En la oposición también hubo reparos y suspicacias sobre la Comisión para la Desinformación. “La creación de una Comision de Gobierno contra la desinformación me parece como si fuera una noticia de otro país ,muy distinto a Chile. La garantía de la libertad de expresión es una garantía constitucional básica y de cuyo uso abusivo se reclama a los Tribunales. Me preocupa que se instale gubernamentalmente lo que es la verdad o lo que no lo es”, señaló el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma a El Mostrador

Su par de la UDI, el senador Sergio Gahona agregó: “A grandes rasgos, creo que es gravísimo que bajo pretexto de abordar la información falsa se esté tratando de controlar el contenido de medios de comunicación y se suma ya a los varios roces que ha tenido este gobierno con la prensa”, señaló el senador de la UDI, Sergio Gahona.

Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Jaime Díaz, fue más benevolente y explicó que la visión del gremio es la desinformación es un problema importantísimo para la sociedad porque puede afectar la democracia, por lo cual se le debe hacer frente, pero sin restricciones a la libertad de expresión.

“La desinformación muchas veces destruye la honra de las personas y puede afectar la democracia, al ir de alguna manera generando caminos para gobiernos populistas de cualquier signo político. No obstante, cuando hay intereses por parte de los gobiernos de una mayor regulación, con nuevas leyes que finalmente te afectan a los derechos humanos, como es la libertad de expresión, o de tratar de disponer de cierta verdad absoluta, o leyes que apunten al negacionismo o crear algoritmos dirigidos con ciertos sesgos, eso no ha funcionado. Y si la intención es eso creo que vamos por un mal camino”, señaló Juan Jaime Díaz.