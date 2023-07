Gloria Hutt: en Evópoli “estamos disponibles” para que parte del 6% de cotización vaya a solidaridad

De cara a la reunión del viernes entre la ministra Jara y los partidos políticos, la consejera y líder de Chile Vamos indicó que la discusión previsional sigue abierta y es importante garantizar los fondos fiscales. Además, Gloria Hutt abordó la acusación constitucional contra el ministro Ávila, criticando los argumentos homofóbicos, pero reprobando su gestión en el Mineduc. También se refirió a lo que sucede en el Consejo Constitucional, señalando que el ambiente es positivo y hay menos riesgo de fallos que en la Convención. Sin embargo, mencionó que pronto comenzará la discusión de enmiendas y espera que esto genere más interés público. Asimismo, hizo mención a la iniciativa popular “Toda vida cuenta” y su posible impacto en la ley de aborto en tres causales.

Julio comenzó con todo. Se viven semanas clave para las dos reformas más importantes de este gobierno: tributaria y de pensiones. Ambas reformas están estancadas en busca de acuerdos y los próximos días serán decisivos. Frente al pacto fiscal, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, adelantó una propuesta de su partido que busca plantear al Presidente Boric y al ministro Marcel “ordenar la recaudación” ante el aumento de impuestos, al tiempo que dejó abierta la puerta para el componente solidario en el tema previsional.

Para este viernes quedó agendada una reunión entre el Ministerio del Trabajo y todos los partidos políticos, para, en la próxima sesión, continuar con la votación en particular de la reforma previsional, con un acuerdo más amplio.

La exministra de Transportes y Telecomunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera afirmó que en Evópoli están dispuestos a que haya un elemento de solidaridad en el polémico 6% extra de cotización. Recordemos que RN también presentó una propuesta sobre la mesa, en paralelo a la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

“Sí, estamos disponibles. El presidente Piñera, por ejemplo, en su proyecto presentó mitad y mitad. Nadie discutía que el 6% adicional es necesario y él proponía 3 y 3. Esa discusión está abierta y, por supuesto, se puede converger en algo, pero nos importa mucho más asegurar los fondos fiscales, porque no todo va a ser cargado al ahorro personal”, sostuvo Gloria Hutt en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Acusaciones constitucionales de ayer y hoy

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su total repudio a los dichos de la diputada María Luisa Cordero contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Entre otros calificativos, Cordero trató a Ávila de “nauseabundo, asqueroso, gordito”, y de promover de manera “perversa”, la “anticipación y desarrollo sexual de escolares.”. “Yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”, dijo la cuestionada parlamentaria en entrevista con El Conquistador.

El tema atañe a toda la oposición detrás de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. El líbelo se discute a esta hora en la Cámara de Diputadas y Diputados y el titular del Mineduc no invocó la cuestión previa y se pasó al fondo del libelo.

En medio de la polémica generada por la acusación constitucional presentada contra el ministro de Educación, la consejera constitucional y timonel de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo que las decisiones tomadas por cada partido en relación a sus parlamentarios deben estar basadas en la institucionalidad interna y en los principios de cada agrupación política.

Considerando lo expuesto por la diputada Cordero, y en respuesta a las declaraciones de Marcela Aranda del Observatorio Cristiano, que han planteado la existencia de discriminación por la orientación sexual del ministro, la timonel de Evópoli expresó que dichas declaraciones generan confusión. Afirmó que el partido se encuentra evaluando el mérito de la acusación constitucional, ya que consideran que es una herramienta poderosa con un alto impacto, y que las declaraciones que se han emitido hasta el momento no aportan a un juicio correcto.

Cabe mencionar que Francisco Undurraga, jefe de la bancada de diputados de Evópoli, adelantó que los militantes de su partido rechazarán la acusación constitucional contra el ministro Ávila.

“Hay una mezcla de prejuicios con argumentos que no ayuda a que se haga un juicio correcto, que es lo que debería ocurrir”, señaló Gloria Hutt, en El Mostrador Vodcast.

Asimismo, sentenció que durante su periodo en el gobierno, se “banalizaron” las acusaciones constitucionales y se utilizaban como herramientas políticas. En ese sentido, destacó la importancia de que el proceso se lleve a cabo bajo reglas claras y justas, evitando confusiones que entorpezcan la discusión. Aunque reconoció que considera que la gestión del ministro de Educación ha sido deficiente, sostuvo que las críticas a su desempeño no constituyen una transgresión constitucional.

“Podemos estar todos o muchos de acuerdo en que su gestión ha sido mala. Yo estoy entre esos. Yo creo que su gestión no ha sido buena. No ha recuperado la asistencia a clase, ha difundido cosas sin consultar a los padres, pero nada de eso transgrede la Constitución y por eso es que nuestros parlamentarios están todavía evaluando el mérito”, concluyó Gloria Hutt.

Partido Republicano “no ha pasado máquina”

Hay una serie de novedades en el trabajo del Consejo Constitucional, especialmente luego de que se conocieran las 31 iniciativas populares de norma que alcanzaron las firmas para ser debatidas en el organismo. Entre ellas destacan “con mi plata no”, ligada a los ahorros previsionales; “Por el Derecho Preferente de los Padres” en educación; o “Toda vida cuenta”, que busca consagrar el derecho a la vida.

Pese a los avances en materia constitucional, según la encuesta Cadem, un 70% de los consultados dijo estar poco o nada interesado en el nuevo proceso constituyente y 44% votaría en contra. La consejera y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dice que de todas formas el ambiente interno es bueno y a la gente le gustaría ver cómo se desarrolla el proceso, lo cual califica como bien encaminado. En ese sentido, Hutt cree que hay “menos riesgo” de que el Consejo falle como ocurrió con la Convención, porque “contenidos están siendo bien desarrollados y hay buena discusión”.

Pronto comienza la discusión de las enmiendas y eso seguramente —dice Hutt— “despertará el interés público”. La consejera tiene esperanza de lograr un trabajo serio, sobre todo cuando la mayoría, el Partido Republicano “no está ni en la sombra de pasar máquina”, aunque —aclaró la militante de Chile Vamos— “no hemos votado todavía”.

Puntos de discordia

En el Constitucional el Partido Republicano ha manifestado su interés en la posibilidad de achicar el Congreso, un tema que —según Gloria Hutt— “ha surgido, no está resuelto”. Ante la idea de reducir el número de parlamentarios, “Republicanos la ha comentado, no la ha planteado formalmente. Y en Chile Vamos la hemos discutido por encima (…) todavía no hay una postura tomada sobre eso”, reveló la consejera, quien también aclaró que en el Consejo “sí va a haber discusión” por “el respeto y el derecho a la vida”.

En ese sentido, consultada por si la iniciativa popular “Toda vida cuenta” podría afectar a la ley de aborto en 3 causales, Hutt afirma que “es difícil que se deroguen leyes que están activas”, aunque “sí existe esa posibilidad”.