Ministerio de Energía ratifica existencia de investigación por presunto tráfico de influencias

El ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte está llevando adelante una investigación dentro de su secretaría de Estado, en torno a hechos ocurridos mientras se tramitaba el proyecto de ley que “crea un fondo de estabilización y emergencia energética” para regular los precios de las cuentas de luz.

La indagatoria comenzó en septiembre del año pasado, y busca esclarecer si hubo contactos irregulares entre personas pertenecientes al gabinete del ministerio. El caso sale a la luz pública tras una publicación de Ciper, donde se señala que exfuncionarios de la cartera están bajo investigación por presunto tráfico de influencias.

“Apenas el ministerio fue notificado de esta situación en septiembre del año pasado, tomamos acciones concretas. Se instruyó la entrega de todos los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y se manifestó expresamente la colaboración en lo que fuese necesario en el marco de la investigación”, explicó Pardow.

“Se instruyó además una investigación sumaria respecto a la funcionaria mencionada en ese oficio, quien en ese momento se desempeñaba como asesora de la subsecretaría de Energía. Esto con el objeto de investigar una eventual falta al principio de probidad y al ejercicio de la función pública. Luego del término de la investigación administrativa, en la que la funcionaria resultó sobreseída, ella renunció a su cargo”, indicó el ministro.

Tras exponer en la Comisión de Minería y Energía del Senado, Pardow manifestó que “entiendo la frustración que genera en los señores senadores, que no le hayamos hecho saber aquello en su momento, les pido la excusa, espero que no haya próxima vez, pero si lo hubiera, personalmente me encargaré de que aquello se conduzca de esa manera”.

Los integrantes de la instancia habían expresado su molestia por la falta de notificación desde la cartera en cuanto a la indagatoria. En esa línea, el secretario de Estado apuntó que “no tengo más antecedentes respecto a la investigación. Esto fue un oficio que fue contestado hace seis u ocho meses atrás, entregando los antecedentes correspondientes, sin perjuicio de que entiendo la frustración que señalan y no volverá a ocurrir”.