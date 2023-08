PNUD rompe espejismo de Casen: disminución de pobreza no refleja bienestar general de la población

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2022 (Casen) arrojó el menor índice de pobreza en Chile desde que existe la medición. El sondeo permitió construir un retrato detallado de la situación socioeconómica del país en el período post-pandémico. Ante esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó una revisión de estos hallazgos, discutiendo la resiliencia de la economía chilena, los factores que han influido en la reducción de la pobreza y los desafíos persistentes que requieren atención prioritaria.

Cabe mencionar que más de una voz crítica se ha erigido contra la metodología aplicada por Casen, encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia liderado por Giorgio Jackson (RD), las que apuntan a la metodología aplicada, la misma que se utilizó desde el 2015, que fue la que se acordó con insumos de la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza (CMP).

Varios parlamentarios de oposición han expresado sus dudas y cuestionamientos sobre las cifras presentadas en la encuesta Casen respecto a la reducción de la pobreza en Chile. Se ha planteado la posibilidad de que los criterios técnicos utilizados puedan no reflejar adecuadamente la realidad, considerando aspectos como la falta de actualización de costos de vivienda y la ausencia de reactivación económica sostenible. Además, se ha propuesto la realización de una sesión especial en el Senado para analizar detalladamente los resultados y su interpretación, invitando a ministros clave para esclarecer la situación.

En un contexto marcado por la pandemia y sus efectos socioeconómicos, el reciente informe del PNUD sobre la Pobreza por Ingresos en Chile post-pandemia ha arrojado valiosas conclusiones que arrojan luz sobre la situación actual y los desafíos pendientes en términos de bienestar y seguridad económica en el país.

Ajustar políticas públicas a la realidad demográfica

Una de las principales observaciones es que el Estado chileno ha demostrado una capacidad de reacción efectiva al brindar apoyo a las personas que se vieron afectadas por la pérdida de sus ingresos, utilizando herramientas de política fiscal. Este apoyo ha continuado a lo largo del tiempo, evidenciando un compromiso sostenido en mitigar los impactos económicos adversos.

No obstante, el informe también advierte que la disminución de la pobreza entre los años 2017 y 2020 no debe interpretarse automáticamente como un indicador absoluto de mejora en el bienestar general de la población. Para el organismo de Naciones Unidas, es fundamental reconocer que los factores que han contribuido a esta reducción no necesariamente garantizan una mayor seguridad económica en los hogares chilenos.

En este contexto, el análisis del PNUD subraya la necesidad de ajustar las políticas públicas para que se adapten a la realidad demográfica y socioeconómica del país. Entre las recomendaciones clave se encuentran la eliminación de las barreras estructurales que limitan el acceso al trabajo, el fortalecimiento de las políticas que fomentan el empleo formal y la potenciación de los subsidios que están desvinculados del trabajo formal. Estas medidas podrían contribuir a una mayor estabilidad financiera y a la generación de oportunidades laborales más sólidas.

Finalmente, el informe enfatiza la importancia de la sincronización entre las decisiones relacionadas con el retiro o disminución de las transferencias monetarias y el dinamismo del mercado laboral. Es esencial que cualquier modificación en las transferencias económicas esté alineada con una mejora en las condiciones del mercado de trabajo, de modo que se eviten efectos negativos en la seguridad económica de la población.

Análisis Pobreza 2023 Pnud Chile by El Mostrador on Scribd