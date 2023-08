Los tres caminos de RN: el ala pinochetista, el desbordismo social y la continuidad

Durante la jornada de este sábado se llevarán a cabo las elecciones internas de Renovación Nacional a lo largo de todo el país. Son 147 locales de votación que se dispondrán de norte a sur para recibir los votos físicos de los militantes que tendrán que optar por una de las tres candidaturas, la que –dependiendo de los resultados– modelará un tipo de oposición más o menos favorable al Gobierno. La senadora Paulina Núñez, el senador Rodrigo Galilea y la senadora María José Gatica se enfrentarán en tres estilos diferentes, en una contienda que, según advierten en la interna, será reñida y donde difícilmente se definirá en una primera vuelta la nueva presidencia de RN.

La papeleta de la segunda vuelta es más difícil de anticipar. Lo que sí se sabe es que, en caso de salir electa la senadora Gatica, el diálogo con el Gobierno se verá aún más entrampado, pues representa al ala más dura de RN. “Vas a tener cuñas en contra del Gobierno todas las semanas”, advierten en la interna. En cambio, cualquiera de los otros dos entrega garantías de diálogo y negociación. Galilea vendría a representar una derecha tradicional y de continuidad, mientras que Núñez representa una derecha más social, al desbordismo. Si esta última no logra llegar a la segunda vuelta, desde distintos sectores a la interna advierten que sería un golpe crítico para los cercanos al expresidente de la colectividad, Mario Desbordes.

En un comienzo, la lista de Galilea surgió desde el oficialismo al interior del partido, impulsado por el presidente actual de RN, Francisco Chahuán. El perfil de parlamentario de derecha clásico pretendía congregar a otras listas que fueran surgiendo, pero esto no prosperó. A nivel interno advierten que Galilea le ofreció muchas veces a Núñez aunar listas, pero la senadora de Antofagasta nunca cedió.

Por otro lado, con la lista de Gatica, que contaba con el respaldo del histórico RN Carlos Larraín, también se habían generado acercamientos y hubo voluntad. Sin embargo, fuentes revelan que el candidato oficialista ofreció solamente una vicepresidencia a la lista más conservadora y no quiso ceder más. El ofrecimiento terminó por no seducir a la senadora Gatica y optó por apuntarse en una lista aparte.

Así comenzó la carrera electoral. Hoy por hoy, militante al que se le pregunta, militante que dice que su candidato es el que corre con más ventaja. Por ejemplo, Núñez, que representa el desbordismo, a un sector más ligado a la centroderecha de corte más dialogante, se le reconoce la capacidad de hacer campaña en las bases, incluso por los adversarios internos de la senadora, y que representa un alma de RN bien definida.

Desde diferentes sectores advierten que existía un desorden en la interna tras el triunfo de Republicanos el 7 de mayo en la elección de consejeros constitucionales y que las elecciones internas hicieron más nebuloso el horizonte próximo. La senadora Ñúñez sostuvo que esta es “una elección que nos ha devuelto el alma al cuerpo”. Además, reveló su confianza para las elecciones: “Sabemos que vamos a obtener un buen resultado, por lo tanto, nos va a tocar conducir Renovación Nacional y estamos preparados para aquello”.

La senadora Núñez marcó su línea. “Si RN se pone de pie, entendiendo que el diálogo siempre es la mejor herramienta para la buena política, por supuesto que el país se va a poner de pie”. Línea que tiene coincidencias con el senador Galilea, en tanto contribución a los acuerdos. El senador sostiene que “RN tiene un ideario político claro y definido” y que “en momentos que tenemos un Gobierno muy entrampado, evidentemente el rol de RN, que es un partido constructivo que tiene un sentido republicano de hacer las cosas, pasa a ser particularmente importante”. En una línea similar a Núñez, marcó la necesidad de aportar en acuerdos “importantes y largamente esperados por los chilenos”, junto con añadir que “siempre vamos a tener ese sentido republicano de buscar acuerdos que le hagan bien al país, a fin de que la política logre darle respuestas a la gente y que la gente espera”.

La candidatura del senador Galilea cuenta con el respaldo de todas las altas cúpulas del partido y su perfil “clásico” genera tranquilidad en la tienda. Sin embargo, en las últimas encuestas no aparece como el favorito, pues coincide con los comentarios de personajes de la colectividad que sostienen que su perfil no es muy llamativo, no es muy conocido por las bases y que de alguna manera sigue apareciendo como la alternativa de continuidad de la dupla Chahuán- Schalper.

Entre estos dos candidatos –Núñez y Galilea– se enmarca una línea que se repite entre algunos parlamentarios, por ejemplo, del diputado Andrés Celis: “Espero que no gane ninguna lista que represente un extremo. Que no sea ningún retroceso en la política que siempre ha caracterizado a RN. Que la elección refleje que aquí no se puede retroceder y quedarse pegado a un pasado y no entender que uno tiene que sentarse a una mesa a llegar a la política de los acuerdos”.

En cuanto a la lista de la senadora Gatica, se comenta que representa a ese electorado cautivo del Partido Republicano, la derecha más dura al interior de la colectividad que –según advierten parlamentarios RN–, en caso de ganar, sería parecida a Republicanos, pues ahí está el ala pinochetista del partido, ya defienden a la figura del dictador, hablan de pronunciamiento militar y se refieren a Pinochet como presidente. Sin embargo, para algunos es una lista preocupante, porque sí tienen un trabajo de bases importante que puede conectar con la fibra ciudadana que conectó con el Partido Republicano en las últimas elecciones.

Además, cuenta con el apoyo de Carlos Larraín, una figura importante dentro de la colectividad. Ahora, voces conocedoras del partido advierten que ese discurso es preocupante, dado que viene cargado “con rabia” y con notas “vengativas”. Incluso, hay algunos a quienes no les preocupa tanto la senadora Gatica, sino que genera anticuerpos la imagen de Larraín. También preocupa que, en caso de que esta lista sea electa, RN quede definido en un ala conservadora y “sea una sucursal republicana”, dicen fuentes conocedoras de la interna.

La senadora llamó a votar y a “recuperar el espíritu de nuestro partido y para ello tenemos que reconstruir una oposición firme, sin complejos, que esté orgullosa de defender nuestras ideas de derecha”. Gatica, además, llamó a no tener complejos y a estar orgullosos de sus ideas, que “puedan interpretar a la gran mayoría de los chilenos que no se siente representada por este mal Gobierno”.

Gatica también confirmó la confianza: “Haremos historia”. Y puntualizó que la haría con quienes la acompañan, “votando por la lista que encabezo junto a Pancho Orrego y Carlos Larraín, Camila Flores, Cristian Daly, Paula Hijerra y Lucrecia Mena”.

La diputada Flores también recalcó esta vuelta al origen de Renovación Nacional en la derecha: “Nos hemos propuesto la enorme misión de liderar la directiva del partido y no solo eso, sino que volver a la esencia de lo que siempre ha sido RN y que, lamentablemente, en los últimos años se ha ido perdiendo ese sello por unos pocos que han intentado coartar la voluntad de muchos”. Entre esas ideas que se busca defender está el “derecho a la vida, el valor de la familia en la sociedad y la libertad de las personas”, explicó la parlamentaria.

Catalina del Real, diputada que pertenecía al oficialismo del partido, pero que ahora ha demostrado una cercanía con la lista de Gatica, coincide y piensa que “se deben recuperar las bases y los principios esenciales de Renovación Nacional. En ese sentido, la lista liderada por la senadora Gatica refleja muy bien esos valores y tengo la convicción de que es una tremenda opción para la conducción del partido”. El desafío que se han planteado, revela, es “ser un partido firme y con las convicciones claras”.

La prueba para el desbordismo

Si bien la especulaciones y cálculos que se sacan en la interna no dan a ningún ganador, en todos hay confianza y se han planteado distintos escenarios ideales. Desde el actual oficialismo de la colectividad, revelan que el hecho de que salga Galilea y Gatica es una buena noticia, pues el desbordismo quedaría fuera de competencia y se capitalizaría un relato de partido que ha estado en pugna desde hace mucho tiempo.

Otros conocedores de la interna advierten que ese es el peor escenario para el desbordismo y puede ser incluso fatal. Ahora, dudan que eso ocurra, pues, en primera instancia, los votos que se entrarán a disputar –se cree– estarán entre las listas de Galilea y Gatica. De hecho, fuentes oficialistas de la tienda también ven un efecto rebote negativo, dado que una pugna entre la lista de Gatica y Galilea sería “fratricida”, afirman.

Ahora, el panorama clásico en una elección de Renovación Nacional sería que Núñez y Galilea pasen a segunda vuelta. En ese sentido, al interior de la colectividad dicen que no sería correcto asumir que los votos de Gatica pasen al senador Galilea, pues el trabajo en las bases de la senadora Núñez es potente y puede permear a los militantes que están lejos de las cúpulas del partido.