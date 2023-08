Subsecretaria Nicole Cardoch (PS): “El Gobierno no termina con el llamado caso convenios”

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric afronta un gran desafío en el Congreso, al carecer de mayoría en ninguna de las dos cámaras. La relación entre las fuerzas políticas de ambos lados ha estado marcada por el desacuerdo y la intransigencia, salvo algunas excepciones. Todo se complicó aún más con la revelación del denominado “Caso Convenios”.

La subsecretaria del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch, militante del Partido Socialista (PS), reconoció que están ante un desafío en cuanto a la capacidad de diálogo del Gobierno, aunque destaca de igual forma los logros hasta ahora obtenidos por el Ejecutivo.

“Si bien es un desafío importante, ya que gobernar es difícil, hemos tenido buenas noticias, como el royalty minero, las 40 horas, acuerdos que han sido apoyados de manera transversal en el Congreso, lo que demuestra que hemos tenido capacidad para gobernar en este sistema político con un Congreso fragmentado”, comentó la subsecretaria Cardoch en un nuevo episodio de “Al Pan Pan” con Mirna Schindler.

En este sentido, la funcionaria afirmó que seguirán buscando acuerdos y, por lo tanto, “en ningún caso” el problema de las transferencias estatales dará fin a su gestión. “El gobierno no termina con el llamado caso convenios”, sentenció.

Cardoch aseguró que han sido claros en cuanto a hacer valer las responsabilidades políticas, realizando los sumarios administrativos correspondientes y colaborando con el Ministerio Público. Destacó que se han implementado medidas administrativas y se ha formado una comisión de expertos en materia de probidad que les ayudará a elevar los estándares de transparencia y uso de recursos públicos.

Sin duda, la renuncia más relevante en medio del “Caso Convenios” fue la del ministro Giorgio Jackson (RD). “La renuncia del exministro Giorgio Jackson habla de la responsabilidad que él sentía hacia el proyecto colectivo del gobierno de Gabriel Boric”, señaló la subsecretaria socialista, quien considera que el renunciado ministro “venía desempeñando una labor impecable en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

No obstante, aclaró que “nos encontramos en un debate público intenso, donde las diferencias políticas no radican en las acciones que estamos tomando, sino en algunas declaraciones que se hicieron en el pasado”.

Temporal en el Congreso

A menos de un mes de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y con los ánimos cada vez más exaltados en el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados trajo a colación a pedido de la oposición el acuerdo de la Corporación sobre el “quebrantamiento del orden constitucional” del gobierno de Salvador Allende, que este martes cumplió 50 años. Esto generó un fuerte cruce de acusaciones, especialmente entre representantes de Apruebo Dignidad, la UDI y Republicanos.

Lo ocurrido ayer en el congreso nacional, según la subsecretaria Nicole Cardoch, provoca “no solo la reapertura de viejas heridas”, sino también “mucho dolor”. En este sentido, recordó las palabras del senador José Miguel Insulza (PS), quien planteó que los parlamentarios “no podían prever la magnitud de los crímenes que surgirían a raíz de la declaración emitida durante el gobierno de Salvador Allende. Pero 50 años después sabemos lo que sucedió”.

“Que ayer se hayan dado ese tipo de situaciones, de provocaciones, no puede más que generarnos indignación, y uno esperaría que 50 años después el nivel del debate político haya logrado que el valor de la democracia sea primordial. Con un debate tan mezquino como el que ocurrió en el Congreso Nacional, perdemos todas y todos”, criticó.

“No hay trincheras”

Ayer, en “Al Pan Pan”, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, manifestó que su partido ha mantenido su tradición dialogante, pero señaló que “es difícil hacerlo con un gobierno que se atrinchera”.

“Veo una parte del Socialismo Democrático dispuesta a avanzar, a dialogar, a conversar, pero vemos acomodados al PC y a una parte importante del Frente Amplio, que sienten que estas renuncias los convierten en derrotas políticas”, comentó la líder gremialista.

“No hay trincheras”, afirmó con énfasis la subsecretaria de la Segegob. Según Nicole Cardoch, cuando no hay movimiento en cuanto a las “líneas rojas” de cada posición es cuando no se avanza. “Uno esperaría que en el debate público se construyan puentes entre cada posición. Los que sufren por la incapacidad de diálogo son los chilenos que esperan una mejora en sus pensiones en un futuro cercano, no en 30 años más”.

“Esperamos retomar pronto el diálogo con los partidos de Chile Vamos” y otros representados en el Congreso, afirmó, teniendo esperanzas de que sí se puede llegar a acuerdos, ya que “necesitamos avanzar en la reforma estructural del sistema de pensiones”.

Es importante mencionar que la secretaria general de la UDI instó al Gobierno a llegar a un acuerdo, primero en torno a la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque esto está sujeto para el Gobierno a un pacto fiscal que aún se está discutiendo con la oposición.

Otro punto en disputa es el 6% de cotización adicional para las pensiones. Mientras que la oposición desea dirigirlo en su totalidad a la capitalización individual, el Gobierno busca que una parte se destine a un componente de solidaridad.

“Estamos dialogando con distintos sectores y se han dado garantías de que el Gobierno puede flexibilizar sus posiciones. Nuestras propuestas iniciales sufrirán cambios, pero al hablar de flexibilidad, no solo es responsabilidad del Gobierno, sino también de todos los sectores políticos que participan en la mesa de diálogo”, enfatizó la subsecretaria Nicole Cardoch.

Libertad de expresión y libertad de prensa

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó el requerimiento presentado por la oposición para declarar inconstitucional a la Comisión contra la Desinformación impulsada por el Ejecutivo, asegurando que es “una mala decisión”.

“Lamento la decisión de un fallo dividido del Tribunal Constitucional, que abre la puerta para que las limitaciones a derechos tan importantes, como la libertad de expresión, no se realicen a través de leyes democráticamente discutidas, sino mediante un simple decreto presidencial. Creo que es una mala señal y una mala decisión”, sostuvo el parlamentario.

En respuesta, la subsecretaria de la Segegob fue tajante: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está comprometido con garantizar y proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Cardoch también abordó las protestas estudiantiles que han surgido debido al aumento de $10 en el transporte público. “Siempre estamos abiertos al diálogo”, aclaró, además de sostener que “estamos tomando medidas responsables, en consideración de la ciudadanía”, considerando además que la tarifa está congelada desde el estallido social.