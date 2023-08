Experta en seguridad: “Necesitamos reforma a policías, investigan delitos como en años 80 y 90”

Las “encerronas” en autopistas están volviéndose cada vez más comunes e incluso podrían estar relacionadas con actividades del crimen organizado. Esto se hace evidente en el caso del homicidio de conductores, como el empresario Roberto González, quien fue baleado en la Costanera junto a la Ruta 5 Sur. A este ejemplo se suma el caso de una mujer de 20 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza luego de que una banda de asaltantes intentara robar su vehículo en una “encerrona” en Recoleta.

Pía Greene, experta en seguridad pública del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS), quien también fue jefa de estudios del Ministerio del Interior, asegura que aunque la presencia del crimen organizado no debería ser motivo de alarma, es necesario llevar a cabo reformas tanto en el Ministerio Público como en las policías. Esto es especialmente importante ya que a su juicio las investigaciones de delitos se están realizando de manera similar a la forma en que se hacía en las décadas de los 80 y 90.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Greene explicó que el país ha pasado de enfrentar principalmente delitos contra la propiedad a enfrentar delitos violentos que han ido en aumento en los últimos años. Según ella, “estamos notando que no solo están aumentando en términos de violencia, sino también en términos de complejidad, adoptando características propias del crimen organizado”.

¿Existe crimen organizado en Chile? La experta en seguridad responde afirmativamente, pero enfatiza que no es motivo de alarma, ya que aún es posible encontrar soluciones. “Debemos tener en cuenta que esto ya está ocurriendo y que debemos otorgarle la prioridad que merece”, recalca.

Droga para “inhibir los riesgos”

La distinción entre los delitos pasados y los actuales radica en que hace algunos años, el 90% de los crímenes tenían un imputado identificado y generalmente se lograba obtener una condena. En la actualidad, no se identifica a los sospechosos, lo que sugiere, por ejemplo, la presencia de sicariato. A esta situación se añade el aumento en el uso de armas de fuego y la existencia de personas que no están siendo condenadas, además de una significativa cantidad de drogas sintéticas. “El narcotráfico es el principal negocio del crimen organizado”.

De acuerdo con Pía Greene, el incremento en la disponibilidad de este tipo de drogas duras indica que “estamos ante una industria que opera como una empresa, que identifica oportunidades, que comete delitos violentos, y que esta situación está en aumento y es un fenómeno presente”.

En relación al consumo de drogas sintéticas, la experta argumenta que esto tiene que ver con “inhibir los riesgos”.

“Es una gran oportunidad para tomar medidas al respecto”

“Antes, uno podía pensar ‘bueno, estoy conduciendo mi automóvil, que no es de lujo, por lo que no tengo que preocuparme, ya que solo están interesados en vehículos de alta gama’. Además, si llevaba a mis hijas pequeñas, consideraba que robar un automóvil es diferente a robarlo con violencia, e incluso peor sería un secuestro’. Por lo tanto, pensaba que ‘no me pasará nada’. Uno se sentía más seguro en ese entonces. Ahora, los delincuentes actúan con violencia, no les importa si hay niños en el vehículo, utilizan armas de fuego, y esta escalada está relacionada con el consumo de drogas que reduce el sentido de riesgo en las personas”, explica.

Pía Greene también relaciona el aumento en el robo de autos con un efecto provocado por la pandemia. Menciona que debido al confinamiento, la industria automotriz se detuvo y todo se volvió más costoso. Era difícil adquirir un automóvil nuevo, ya que había que esperar seis meses y los seguros tenían tiempos de espera de hasta un año. Sin embargo, “los únicos que no pararon fueron los delincuentes”.

“Ellos crearon un negocio en respuesta a un problema, generando un mercado negro. Si tenía un automóvil cualquiera y necesitaba una pieza, podía conseguirla a través de estos grupos que buscan partes de automóviles. Personas se involucraban con el propósito de que el mercado negro comenzara a funcionar”, agrega. Y es que la característica del crimen organizado es que personas se unen con el objetivo de cometer actividades ilegales. En este caso, la experta en seguridad pública señala que el problema de los robos de autos se exacerbó durante la pandemia, llevando a la creación de esta organización. “Hoy, estamos todos expuestos. Si bien se ha retomado el negocio de autos, todavía existe este mercado negro muy lucrativo”.

Pía Greene atribuye esta problemática a la falta de coordinación entre las instituciones públicas y privadas en lo que respecta a la persecución de delitos. Señala que es crucial que las autopistas trabajen en conjunto con los municipios, el Gobierno y las fuerzas policiales, quienes tienen información sobre las situaciones más graves.

En este sentido, sostiene que es esencial llevar a cabo una reforma a las policías y al Ministerio Público, ya que “las policías investigan delitos de los años 80 y 90. Para eso están preparadas”.

“No quiero ser crítica, le tengo respeto a ambas instituciones y hacen un buen trabajo en algunas áreas, pero estábamos acostumbrados a la investigación de delitos de propiedad y el crimen es dinámico”, señaló, junto con afirmar que policías y Fiscalía deben actualizarse, sobre todo porque el diagnóstico está claro y esto escala rápidamente.

Greene considera positiva la creación del Ministerio de Seguridad Pública impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Es una gran oportunidad para tomar medidas al respecto”, comenta, aunque reitera que si no hay una mayor coordinación entre las instituciones estatales, esto no funcionará.

Pía Greene también hizo un llamado a seguir la ruta del dinero. Destacó la Unidad de Análisis Financiero, que posee “buenas capacidades, pero recursos limitados y un alcance reducido”.