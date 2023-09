Punta Peuco más cerca de una apertura que a un cierre

El penal especial de Punta Peuco, desde hace un par de meses llegó a su máxima capacidad: 130 condenados por delitos de violación a los derechos humanos. Por ello, desde hace algunas semanas los nuevos militares condenados que ingresan al sistema carcelario lo hacen en Colina 1, a un recinto especial. Según confirman desde el Gobierno y desde Gendarmería, en la actualidad hay cerca de 120 oficiales en retiro condenados por delitos cometidos entre 1974 y 1988. Sin embargo, tras un largo debate, la cárcel denominada “especial”, por decreto ley de 1995, no será cerrada durante el presente año. Sin embargo, en Justicia, quieren hacer no solo una evaluación política, sino también una técnica. De haber un cambio, no sería un cierre sino una apertura a otros delitos.

El penal especial de Punta Peuco, desde hace un par de meses llegó a su máxima capacidad: 130 condenados por delitos de violación a los derechos humanos. Por ello, desde hace algunas semanas los nuevos militares condenados que ingresan al sistema carcelario lo hacen en Colina 1, a un recinto especial. Según confirman desde el Gobierno y desde Gendarmería, en la actualidad hay cerca de 120 uniformados en retiro condenados por delitos de ese tipo, cometidos entre 1974 y 1988. Sin embargo, tras un largo debate, la cárcel denominada “especial”, por decreto ley de 1995, no será cerrada durante el presente año. Incluso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, por tercera vez lo manifestó el pasado lunes en una entrevista en Tele13 Radio, con el periodista Iván Valenzuela. El secretario de Estado señaló que la hora para un cierre del recinto pasó: “En la actualidad, en el sistema penitenciario, tenemos un sistema que tiene sobrepoblación. O sea, no estamos como para andar cerrando cárceles. Hace algunos años sí estábamos en condiciones de cerrar, pero en los últimos 16 o 17 meses hemos tenido un aumento muy significativo de privados de libertad, y no estamos en esa condición”. Y Cordero añadió un dato clave, hasta ahora desconocido: “Hoy día las personas que están ingresando condenadas por delitos de violación de derechos humanos, desde hace un tiempo ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina 1, porque Punta Peuco, que tiene capacidad para 130, hoy día está totalmente sobrepasada. Tanto que el Ejecutivo ha tenido que enviar un proyecto de ley para construir, refaccionar y ampliar penales que en la actualidad existen, que ha tenido un amplio apoyo por lo pronto. El lunes pasado se aprobó de forma unánime en la Cámara de Diputados y va al Senado”. Pese a sus palabras, a menos de una semana de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, desde el oficialismo se reabrió el debate en torno al destino de Punta Peuco. La materia ha sido recurrente durante la administración actual. En septiembre de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric señaló en una entrevista que bajo su gobierno “yo no quiero ningún tipo especial de cárcel o privilegio especial para condenados”. En marzo de 2023, consultado en Meganoticias por Punta Peuco y su posible cierre para esta conmemoración, Boric afirmó: “No lo descarto”. Sin embargo, esta semana, desde Justicia descartaron el cierre del recinto, en medio del debate por los 50 años del Golpe de Estado entre la oposición y el oficialismo. Pese a la definición los principales detractores de su continuidad no están en el PC, sino en el Frente Amplio. Mientras que Cordero es partidario de ampliar el recinto y abrirlo a otros tipos de condenados civiles. Pero de analizarlo en detalle y junto con Gendarmería, entidad que tiene uno de los gremios sindicales más influyentes y que rechaza que se abra la cárcel para delincuentes de alta peligrosidad. Otra idea que han planteado parlamentarias es que el recinto también reciba a mujeres embarazadas condenadas o madres con lactantes. “Creo que debería destinarse para mujeres embarazadas y madres con hijos o hijas pequeñas, al menos hasta que avancemos en lograr que estas madres imputadas por delitos menores puedan cumplir su pena en libertad. Particularmente las mujeres microtraficantes, último y más débil eslabón de la cadena del tráfico, que suele pagar con altas penas, sin disminuir con eso ni un milímetro el tráfico en la esquina en la que, rápidamente, fue reemplazada. Si en Punta Peuco podemos comenzar con mejorar las condiciones para estas mujeres y madres, estaremos avanzando, cerrando el capítulo de privilegios para criminales condenados por delitos de lesa humanidad”, dice a El Mostrador la diputada Ana María Gazmuri. Varios diputados oficialistas apoyan esta iniciativa, entre ellos Ericka Ñanco (RD) y Jaime Naranjo (PS). “Se podría transformar en un recinto femenino, yo sé que no es fácil implementarlo, pero me parece que mantener un recinto en los términos que hemos conocido Punta Peuco, donde en comparación a otros recintos penitenciarios, es un lugar de privilegio y si partimos de la base que quienes están ahí cometieron crímenes de lesa humanidad, es fuerte, es chocante para la sociedad”, agrega el diputado Naranjo. Sin embargo, en Justicia, quieren hacer no solo una evaluación política, sino también una técnica. Ello, porque en el Congreso y en Gendarmería se recuerda que desde en la época del segundo gobierno de Bachelet ya “había problemas para ingresar más internos en Punta Peuco porque “tenía problemas de capacidad para recibir más condenados y había un serio problema con el abastecimiento de agua para el consumo de los internos, en una zona afectada por la sequía”. Como fuere, en marzo recién llegado, el ministro de la cartera, Luis Cordero, ya había desestimado un cierre del penal diciendo que Punta Peuco “no es un penal que podamos cerrar, es un penal que podríamos optimizar junto a otras infraestructuras carcelarias en referencia a la sobrepoblación penal existente”. Sus palabras en ese momento fueron reafirmadas por el subsecretario de justicia y militante del Partido Comunista, Jaime Gajardo. Durante esos días y anticipándose a los 50 años de la efeméride, el ministro Cordero lo conversó personalmente con el Presidente de la República, Gabriel Boric. La idea de Cordero era abrir el penal no solo a militares condenados por otros delitos, sino que explorar una apertura para delincuentes, ya fuera en una situación especial o simplemente por delitos de alta connotación pública. Sin embargo, en una entrevista con Canal 13, el Presidente de la República volvió a abordar el tema y generó cierta confusión. “Este tipo de cosas se hacen, no se anuncian. Si es así, sabrán”, señaló Boric. Luego de ello, sus palabras fueron interpretadas de las más disímiles formas. De hecho, en el Partido Comunista se interpreta un estatus quo de la situación de Punta Peuco, lo que generó cierta inquietud en los cuadros, pero que respaldan lo que finalmente Boric defina. Los dichos del Mandatario en Canal 13, incluso, fueron comentados durante el funeral de Guillermo Tellier. En el Frente Amplio fueron varios pasos más allá. Por ejemplo algunos dirigentes de RD y Comunes plantean que “durante toda la campaña se habló del cierre de privilegios para los presos de Punta Peuco, que tienen habitaciones de lujo, biblioteca, una cancha de tenis”, y que lo único que podría ser recordado del Gobierno de Boric, es el cierre del penal ubicado en Til Til, en caso de que la reforma de pensiones y el pacto fiscal no resulten”. Aunque precisan que, la conmemoración de los 50 años no es el momento para ejecutar la medida, si quedan dos años por delante de Gobierno. La idea de una apertura y no de un cierre de Punta Peuco no dejó conformes a todos los sectores del oficialismo en el Senado, donde parece haber más diferencias. “Lo ideal sería mantener a aquellos que son hoy día condenados por temas de lesa humanidad. Creo que es un tanto vergonzosa la historia de Punta Peuco desde su origen. La idea de que se cierre Punta Peuco no es una mala idea, por el contrario. Pero la subsecretaría de Justicia se ha negado, y por lo tanto aquí lo que cabe es buscar soluciones alternativas, que cumplan los fallos judiciales, sin mayores privilegios, sí con humanidad y dignidad, haya una fórmula que permita que esta situación se vaya acabando”, señaló a El Mostrador el senador Juan Luis Castro. En tanto, su par independiente, Karim Bianchi agrega que Chile no tiene la capacidad para cerrar ningún establecimiento penitenciario, pero que Punta Peuco no puede ser utilizado como cárcel especial. “Yo lo abriría para recibir a civiles condenados por delitos comunes y quienes sean ancianos que estén allí tendrán que estar en un lugar donde haya categorización médica que lo pueda atender. Por tanto, bajo ningún punto de vista cerrarlo, pero no por las consideraciones políticas que existen, sino por la capacidad hoy día penitenciaria que tenemos. Es dramático los aportes que recibe Gendarmería”, dijo Bianchi.