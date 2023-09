Efecto temporal: NASA muestra laguna Aculeo con agua tras años de sequía

A través de sus redes sociales, la NASA mostró el registro que captó el satélite Operational Land Imager-2 en Landsat 9 el pasado 7 de septiembre de 2023, el que muestra el regreso de la acumulación de agua en la laguna Aculeo tras secarse en 2018 producto de la sequía que afecta al país. Los efectos de los últimos temporales muestran una imagen distinta a la que se tenía en los últimos años.

Desde el organismo estadounidense indicaron: “Después de que una intensa tormenta invernal (alimentada por un río atmosférico) dejara caer hasta 370 milímetros (15 pulgadas) de lluvia en el centro de Chile, los satélites @NASA detectaron agua acumulada en el lecho del lago el 7 de septiembre”.

Laguna de Aculeo is filling back up! 💧

After an intense winter storm (fueled by an atmospheric river) dropped as much as 370 millimeters (15 inches) of rain on central Chile, @NASA satellites detected water pooling in the lake bed on Sep. 7.

More: https://t.co/KpMvPFv9WV pic.twitter.com/XQnQs8aXtH

— NASA Earth (@NASAEarth) September 20, 2023