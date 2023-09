Bárbara Figueroa renuncia a embajada en Argentina para asumir secretaría general del PC

Hoy el Partido Comunista (PC) dio a conocer su nueva directiva tras la muerte de Guillermo Tellier, exdiputado e histórico dirigente comunista. En esta línea, ratificaron a Lautaro Carmona como nuevo presidente del partido. Y el cargo de secretaria general del conglomerado recayó sobre la, ahora exembajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa.

En este contexto, la Cancillería emitió un comunicado anunciando que Figueroa presentó la renuncia inmediata a su cargo diplomático. El texto agrega que la misión en Argentina seguirá funcionando con normalidad, de acuerdo a las normas vigentes, y quedará temporalmente a cargo del encargado de negocios.

Cabe destacar, que en marzo de 2022, el Presidente Boric confirmó a la ex dirigenta de la CUT para asumir como nueva embajadora en el país trasandino, el cual, estuvo lleno de cuestionamientos, principalmente de la oposición debido a su poca experiencia en materia internacional. Incluso, el mandatario salió a defender el nombramiento, afirmando que “es valiosísimo que una dirigente sindical sea una representante, como primera mujer en la historia de nuestro país que represente a Chile en la Argentina. Además, una mujer con tremenda trayectoria, que no me cabe ninguna duda de que va a cumplir un tremendo papel”.