Un total de 138 diputados en nueva Constitución: una cifra a la que nadie sabe bien cómo se llegó

Durante esta jornada, en el Pleno del Consejo Constitucional, los consejeros de derechas deberían aprobar la nueva composición de la Cámara de Diputadas y Diputados, con 138 escaños, cifra frente a la cual no existe una explicación clara en torno a cómo se determinó.

En la discusión constitucional actual, las fuerzas de derecha que apoyan disminuir el número de diputados apuntan a una mayor gobernabilidad, mientras la izquierda buscan mantenerlo, argumentando una mejor representatividad. En el Consejo Constitucional, como es sabido, existe mayoría de derechas y en el momento de presentación de enmiendas no sorprendió que el Partido Republicano haya propuesto 132 diputados y la UDI una banda entre 135 a 140 escaños para la cámara baja, en base a que el anteproyecto elaborado por los expertos no tenía mención al número de parlamentarios en el texto constitucional.

El consejero Edmundo Eluchans (UDI) , presidente de la comisión de Sistema Político, celebró este cambio diciendo que “Chile por fin tendrá menos políticos”, pero ante la pregunta sobre el guarismo indicó que “si la pregunta es por qué 138 y no 137 o 139, no tengo respuesta”. Además, aclaró que los equipos de los partidos de derecha llegaron a una cifra “conveniente”. Inmediatamente después, el consejero Germán Becker (RN) dijo que este número “es un promedio” de 155 y 120 (137.5, que redondeado entrega 138 diputados).

Pese a que las críticas en el oficialismo son transversales y seguramente esta norma reciba 17 votos en contra, de los 17 consejeros de izquierdas, el consejero Christian Suárez (IND-PS) acusó a las derechas diciendo que “quieren reducir el Congreso porque quieren dominar el Congreso, porque han hecho un cálculo que nosotros no conocemos”. Frente a la falta de transparencia que acusó Suárez, la comisionada experta Antonia Rivas (CS) especificó que “he buscado argumentos técnicos, argumentos políticos relevantes sobre por qué sería una buena idea reducir parlamentarios, cuando hace tan poco tiempo que los aumentamos, y no ha existido ninguna idea que me parezca convincente técnicamente, por el contrario”.