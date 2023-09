El regalo de Nicolás Ibáñez a senadores de derecha: una medalla que celebra el Golpe de Estado

En el mes de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el economista y empresario Nicolás Ibáñez Scott, conocido por haber sido dueño del supermercado Líder, accionista de Papa John’s, y por fundar y financiar el think tank libertario Fundación para el Progreso y su ícono Axel Kaiser, hizo llegar a senadores de derecha un particular regalo a través de uno de sus brazos: la fundación Chile+Hoy, organización que administra los fondos de las otras fundaciones de Ibáñez.

El regalo enviado a oficinas de parlamentarios consistió en un galvano con forma de moneda que en una de sus caras reza “50 años liberación nacional” junto a las fechas 11 de septiembre 1973-2023. En la otra cara se puede ver la silueta de dos adultos y dos niños junto a la consigna: “En defensa de nuestra libertad, dignidad, prosperidad y paz”. El galvano fue acompañado de una carta que pregunta: “¿Celebrar, lamentar o sacar lecciones para el presente y futuro?”. En su interior, el logo de la fundación de Ibáñez y fotos de la Junta Militar y de los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Patricio Aylwin.

La “medalla” se hizo llegar a varios políticos de derecha, a propósito de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973. Uno de los que recibió el reconocimiento por su contribución a “engrandecer” el llamado gobierno militar fue el senador de la UDI Iván Moreira, quien aceptó con sorpresa el galardón de parte de Ibáñez Scott y que pondrá en su oficina del Senado junto a la foto que tiene junto al general Augusto Pinochet. “El país conoce mi opción sobre el 11 de septiembre. Yo lo he justificado, lo he explicado y entendido que el tema de los derechos humanos fue un punto negro”, declaró el legislador de la UDI.

Por su parte, el también senador gremialista, Sergio Gahona, dijo tener en su oficina el envío de Ibáñez, aunque expresó no haberlo visto personalmente todavía. El senador Gahona reconoce el quiebre de la democracia y remarca que “no hay que desconectarse de los hechos previos”, pero tampoco de las violaciones a los Derechos Humanos. Dice que es un “contexto complejo”, antes, durante y después del Golpe, depositando parte de sus esperanzas en el Plan Nacional de Búsqueda de los detenidos desaparecidos impulsado por el Gobierno.

El senador y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), descartó haber recibido el galardón.

Quien también habría recibido el paquete en su oficina es la senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica, aunque dijo que tampoco lo ha revisado personalmente.

Desde la oficina de la senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, aseguraron no haber recibido el regalo del empresario. En tanto, su par Rojo Edwards se encuentra fuera del país por lo que no ha acusado recibo del galvano remitido por Ibáñez. Asimismo, el senador de Evópoli Sebastián Keitel afirmó no haber recibido la medalla, y tampoco hay señales del regalo en la oficina del senador Felipe Kast.