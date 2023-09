César Barros, empresario cercano a la UDI: “Boric es un demócrata. Sin él esto sería un desastre”

Aunque ahora dice que se pasó “algunas estaciones” con sus dichos, el economista y empresario César Barros, calificó el actual proceso constituyente como “una repetición con smoking” de su antecesor, el de la extinta convención. Además, a través de filosas columnas de opinión, aludió al liderazgo de José Antonio Kast, a una actitud de “corderitos” de casi la totalidad de Chile Vamos, y a cálculos electorales en la derecha que dejan el plebiscito constitucional en un segundo plano.

Hoy, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Barros, expresidente de La Polar y cercano a la UDI, expresó su preocupación por la polarización y el enfrentamiento verbal en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Quien ha sido un fiel votante de Chile Vamos a lo largo de su vida, hizo un llamado a la conciliación y al diálogo entre las fuerzas políticas, especialmente entre la centroderecha y la centroizquierda. En este sentido, junto con resaltar la figura de Evelyn Matthei, también destacó la gestión del Presidente Gabriel Boric, pese a lo que considera son algunos errores que se han cometido durante su gobierno.

El economista partió criticando la postura de algunos sectores de Chile Vamos que, a su juicio, arrastrados por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, han llevado la discusión a terrenos ajenos a la Carta Magna, cuando hay temas que deberían ser abordados por el Parlamento y las leyes. Además, expresó su inquietud de que esto pueda afectar las futuras negociaciones electorales entre Chile Vamos y los republicanos en la elección de diputados, senadores y alcaldes.

“Me preocupa que, como vienen elecciones luego, ellos (Chile Vamos) estén actuando por temor a tener una mala negociación con los republicanos en las elecciones que vienen y que se los coman. Ahora, obviamente que mis dos columnas fueron con el ánimo de provocarlos para que tomen un rol más conciliador y que puedan llegar a un acuerdo con la centroizquierda en temas fundamentales y que terminemos aprobando esta cosa porque yo creo que el país está cabreado de elecciones y de toda esta cosa”, expresó el empresario.

Y agregó: “Una Constitución tiene que contener las cosas en las que estamos de acuerdo y el resto hay que dejárselo a la ley. Y para eso está el Parlamento, para eso es la democracia”.

La amenaza de José Antonio Kast para la derecha

En cuanto a la pregunta sobre si Chile Vamos podría “venderse por un plato de lentejas” en las negociaciones con el Partido Republicano, Barros explicó que se refería a la posibilidad de que, en busca de acuerdos electorales, Chile Vamos ceda ante las demandas de la ultraderecha y pierda autonomía en la toma de decisiones, sobre todo porque “José Antonio Kast ha amenazado con que si se ponen rebeldes él se va a poner pesado en esa discusión“.

César Barros también analizó el auge de los Republicanos en base a la “seguridad”, pero recordó que la política es dinámica, sin que nadie pueda considerarse dueño de los votos de manera perpetua. En ese sentido, abogó por una centroderecha más independiente y recalcó la importancia de que Chile Vamos mantenga su tradición y no deje de lado temas fundamentales.

“Yo estoy tratando de provocar a Chile Vamos para que tome una actitud mas independiente. No es que yo crea que son todos unos bandidos buscando el botín. Estoy advirtiéndolos y provocándolos a que piensen que Chile Vamos es una centroderecha fuerte, con historia, tradicional, y no pueden dejar todos esos temas de lado porque Republicano tiene una mejor posición”, sentenció.

“Ellos tienen un contenido muy clerical”

Sobre los temas aprobados en el Consejo Constitucional, Barros sostuvo que eximir del pago de contribuciones a las primeras viviendas es “populismo puro”, ya que es un tema legal del Parlamento que tiene que ver con cómo se recauda. En esa línea, lo de la objeción de conciencia, añadió, “está bien en las personas, pero las instituciones no tienen conciencia”.

“¿Por qué el Partido Republicano pone una serie de cosas que son tan ideológicas y que yo denomino clericales? Es porque ellos tienen un contenido muy clerical, muy influido por la iglesia católica, sus dirigentes son de movimientos bastante extremos, pero particulares, dentro de la iglesia católica y el país no está en esa posición. Cuidado. Una Constitución no debe llevar el sello de nadie porque es de todos”, afirmó.

Al economista y empresario cercano a Chile Vamos le preocupa que en su “tribu” haya “clericalismo”, debido a que “hay dentro de la cúpula del Partido Republicano gente muy integrista en lo religioso”, aunque, criticó, “lo del clericalismo de izquierda es fuerte también”.

Sobre la UDI, dijo que Javier Macaya, su “coterráneo”, está tratando de hacer la pega. Y lo mismo identifica en RN: “también están tratando y no les ha salido fácil”. Con sus opiniones, dijo, “es como la picana para que se mueva el buey”.

“Matthei es mucho más inteligente que Kast”

El economista planteó que, aunque el texto de la nueva Constitución no es necesariamente malo, lo crucial es la impresión de acuerdo y la imagen que proyectan los políticos.

Los republicanos, a su juicio, “están tratando de hacer un punto político y diferenciarse”. Barros reconoció que nunca ha conversado con José Antonio Kast, “no sé que pasa por su cabeza”, pero “hay días en que se ponen muy duros y otros días que ponen caritas de niños buenos como lo que pasa con (Luis) Silva ahora“.

Barros dijo no tener ninguna duda de que el líder del Partido Republicano quiere ser Presidente de Chile, sin embargo considera que la potencial candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, “es mucho más inteligente que Kast”. Así de simple, declaró, porque la conoce. “Tiene una carrera larga, ha sido buena diputada, buena senadora, buena ministra, buena alcaldesa. Kast ha sido diputado nomás dentro de un lote. Matthei tiene la personalidad, además, tiene tanto que hoy lidera encuestas. Algo tendrá para que sea así. Habla en el tono que a la gente le gusta, que le atrae y que no le rechazan”, comentó.

“El Presidente Gabriel Boric es un demócrata”

De todas formas, Barros señaló que si el proyecto de nueva Constitución no se aprueba, será una mala noticia, porque el tema quedará abierto y “la gente está cabreada”.

Finalmente, criticó que al Gobierno del Presidente Gabriel Boric le estén “negando la sal y el agua”. Esto, dijo, “es una mala política”. “Negarse a discutir y alegrarse porque le va mal, es sumamente negativo. Este país necesita que al Presidente le vaya bien. Uno lo ve en la Cámara de Diputados. Y la izquierda no lo hace mucho mejor”, expresó.

Consultado por la figura del Mandatario, el empresario cercano a la UDI manifestó que “el Presidente Gabriel Boric es un demócrata, que lo hace lo mejor posible. Yo creo que tiene dos almas. Yo creo que no tiene experiencia, pero la va a agarrar. Creo que su carrera política, despues que termine este gobierno va a seguir y probablemente va a ser el gran candidato de ahí para adelante. O sea, sin Boric esto sería un desastre, porque es el único que sostiene como quien dice el sentido común de todo lo que estamos viendo. Es cierto que comete errores, lo de los indultos, que se va de lengua en cosas que no debería y que no lo ayudan sus propios equipos. Pero, con todo, él tiene la flexibilidad suficiente y una forma de decir las cosas que aporta a que esto no se desparrame”, concluyó.