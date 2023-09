Comisión de Salud del Senado pide al Gobierno declarar alerta sanitaria por cáncer

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado aprobaron solicitar alerta sanitaria por cáncer, debido al alto número de pacientes que se encuentran en listas de espera.

El senador Juan Luis Castro, presidente de dicha instancia sostuvo que “atendida la prevalencia y la falta de servicio que existe en materia de cáncer en Chile, estamos pidiendo formalmente al Gobierno que declare alerta sanitaria por cáncer, dado que constituye la primera causa de muerte en el país. Más de 27mil personas están muriendo anualmente, constituye más de 86 mil hospitalizaciones al año, tiene retrasos en el GES de más de 15 mil garantías oncológicas y diversos tumores malignos que hoy día, a pesar de estar en el AUGE, siguen siendo para el hombre y la mujer un drama social enorme”.

“Estamos en un punto crítico, y frente a eso debe haber medidas críticas. Alerta sanitaria significa facultades extraordinarias que deben ser tomadas por el Presidente de la República y la cartera de Salud para que se otorgue financiamiento, trabajos extraordinarios, contratación de personal de personal, acortamiento de lista de espera, entrega de prestaciones quirúrgicas y médicas que en este caso de radioterapia y quimioterapia, que son esenciales para para el rescate de personas con cáncer, de modo tal que el país tenga una señal categórica y taxativa de la prioridad política que se le quiere dar”, destacó.

Castro señaló que “los miembros de esta comisión hemos concordado solemnemente en no aprobar ninguna partida presupuestaria del presupuesto de Salud, de no mediar la aceptación de esta medida que hemos acordado ni tampoco de los despidos de funcionario que hoy día están ad-portas de empezar a ocurrir en toda la red asistencial producto de una reducción presupuestaria que no aceptamos.

El presidente Fundación Cancervida, Francisco Vidangossy, sostuvo que “en Chile se ha marcado un hito histórico, nuevamente en materia de cáncer, por una situación lamentable que marca la vida de más de 19 mil personas y sus familias, que son las listas de espera en cáncer y lamentablemente van a cobrar muchas vidas por la inacción en estos últimos tres años respecto a una medida tan compleja como es el cáncer. Como representante de la sociedad civil con todos los que nos acompañan y que han estado presentes, hemos tenido eco en este poder del Estado, que de corazón ha recibido el clamor de la gente por una situación que realmente es grave merecemos y nos deben declarar alerta sanitaria”.

En el mismo sentido, el senador Francisco Chahuán, destacó que “estamos hablando de personas, de familias, de una larga lista de espera, de falta de servicios por parte del Estado, y por eso queremos decirle firme y claro al ministro de Hacienda que nosotros no vamos a aprobar el presupuesto en salud mientras no haya alerta sanitaria para el cáncer, la principal causa de muerte. Más de 27 mil personas mueren anualmente en nuestro país, tres personas por hora, eso habla efectivamente de una incapacidad del Estado donde las familias tienen que desplegarse de una región a otra para poder ser atendidas, donde no funciona la derivación a un segundo prestador y donde día tras día, las personas que no tienen oportunidad para la atención, finalmente pierden esa expectativa vida de vida, pierden esa posibilidad de seguir prolongando su vida”.

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes señaló que en su zona “los pacientes deben ser trasladados y muchas veces, cuando llegan con sus exámenes a un centro de referencia, los tiempos ya no corren, están vencidos. Nosotros hacemos un llamado para que el Gobierno decrete una alerta sanitaria, se dé sentido de urgencia y, por último, se dé una respuesta. Hay más de 15 mil garantías oncológicas retrasadas, y para esto se requiere tomar una serie de medidas y una de ellas es a través de la ley de presupuestos 2024”.

En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri, presidenta Comisión de Salud Cámara Diputadas y Diputados, destacó que la mayoría de los pacientes en listas de espera son mujeres que padecen cáncer cérvico uterino y de mamas.

“No es posible que personas en Chile que están viviendo con cáncer se sigan sintiendo abandonados, aislados y que sientan que van a morir en esa soledad, en ese desamparo, no es posible en un país que se dice humano, que tiene valores importantes en el centro como la salud, la dejé caer. En la Comisión de Salud hemos recabado el acuerdo para no aprobar la partida presupuestaria de salud sino se reintegran a los 6300 trabajadores que no nos podemos dar el lujo de perder en este momento y vamos a recabar en la próxima sesión el acuerdo para sumar también esta misma postura en relación con la declaración de la alerta sanitaria”, puntualizó la parlamentaria.