Insulza prende las alarmas: de aprobarse la Constitución de republicanos vendrá “una pelea eterna”

Prendiendo las alarmas sobre lo que ocurre en el Consejo Constitucional, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, compartió su visión crítica sobre el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Chile, incluso estableciendo similitudes con la extinta convención. El legislador, además, abordó el proyecto de ley de presupuesto 2024 del Gobierno y los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre la situación de derechos humanos en China.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el senador Insulza se refirió en primer lugar a la creciente popularidad de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y potencial candidata presidencial de la UDI, quien ha levantado inquietudes sobre el rumbo del proceso constituyente, interpelando a su propio conglomerado. El parlamentario socialista responsabilizó a los consejeros del Partido Republicano por instalar enmiendas que, en caso de quedar plasmadas en la Carta Magna, podrían generar “una pelea eterna”.

“Todos, ella (Matthei) también, y yo mismo, queremos que haya una nueva Constitución. Por eso. Hay una cierta trampita cuando un diario por ahí dice que el 54% quiere una nueva Constitución, pero en la misma encuesta el 12% dice que votaría a favor. Hay molestia o desagrado por la forma en que se está tratando el tema constitucional. Y para no hablar para un lado. Esto es igual que la vez anterior. Esto es una especie de copia de lo que hizo la Convención Constitucional. Están haciendo lo que les da la gana, sin preocuparse en absoluto de conciliar intereses, están hablando a nombre de Chile como si fueran todo Chile y no hacen el menor esfuerzo de ponerse de acuerdo”, criticó.

Insulza expresó su preocupación por la estrategia de intentar convencer a la ciudadanía de que se puede modificar la nueva Constitución después de su aprobación, señalando que esta táctica ya fracasó en el pasado. Advirtió: “No va a funcionar, yo lo puedo decir, porque a nosotros no nos funcionó, nosotros fracasamos en eso. Nosotros nos sentamos a decir: mire, hay una Asamblea Constitucional, están haciendo un montón de cosas, pero no se preocupe, vote a favor porque yo se la voy a cambiar. No nos creyó nadie, perdimos por paliza el famoso plebiscito”.

Sobre el futuro del proceso constitucional, el senador fue tajante en su opinión de que si la nueva Constitución es rechazada, no debería insistirse en la búsqueda de una nueva, ya que el país no parece estar preparado para ello en este momento. En este sentido, en caso de ser aprobadas las enmiendas republicanas, Insulza anticipó que la lucha política continuará más allá de las mayorías, ya que no cree que la mayoría de la población esté representada fielmente ni en la Convención Constitucional ni en el actual Consejo Constitucional.

El senador concluyó advirtiendo que temas polémicos como el aborto y la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda podrían generar conflictos duraderos si no se abordan adecuadamente en la nueva Constitución, y expresó su preferencia por mantener la Constitución actual en lugar de adoptar una que pueda generar arrepentimiento generalizado a corto plazo.

“No creo que las mujeres en Chile vayan a aguantar lo de la normativa que se está haciendo sobre el tema del aborto. No creo que una cantidad de gente acepte que los ricos no paguen contribuciones por sus bienes raíces y todo ese tipo de cosas. Entonces todas esas cosas van a ser motivos de pelea eterna, ojalá que no ocurra, yo prefiero quedarme con la Constitución que hay a que se adopte la Constitución de la cual todo el mundo estará arrepentido seis meses después”, declaró.

Presupuesto 2024: una apuesta medida, mesurada

El senador Insulza también expresó sus reflexiones y preocupaciones sobre el proyecto de ley de presupuesto 2024 que buscará retomar el rumbo económico de Chile en el próximo año, de la mano del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. El legislador destacó la dualidad que rodea al presupuesto, la austeridad y la reactivación, afirmando que es un equilibrio difícil de mantener, pero una apuesta mesurada.

Insulza elogió la audacia del Mandatario al aumentar el gasto público en un tres y medio por ciento, incluso cuando este valor es inferior a las previsiones de crecimiento económico. Sin embargo, señaló que esta estrategia conlleva un riesgo moderado de déficit, pero respaldó la visión del Presidente de priorizar mejoras en sectores públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad pública, así como la reactivación económica, la vivienda y las obras públicas.

El senador Insulza reconoció que el presupuesto representa “una apuesta, pero es una apuesta medida, mesurada, combinada con la demanda que ha habido de parte del Parlamento y sobre todo desde la opinión pública de controlar mejor los gastos y sobre todo las transferencias al sector privado”.

El senador enfatizó la importancia del crecimiento económico como base para la distribución equitativa de los recursos y la provisión de servicios públicos adecuados. Admitió que, si el crecimiento no alcanza al menos el dos y medio por ciento, la distribución de recursos se verá limitada, ya que el capital siempre retendrá utilidades. En este sentido, el senador planteó dudas sobre el crecimiento en el sector minero, dado los altos costos de producción de cobre y la incertidumbre en torno al litio como motor económico.

Sin embargo, Insulza resaltó la mejor organización de la economía y la necesidad de estimular la inversión, destacando la importancia de los fondos de inversión en áreas clave como vivienda, Corfo y obras públicas. Subrayó que la cantidad de obras públicas que se inicien este año será un indicador crucial.

Finalmente, el senador Insulza concluyó que el presupuesto propuesto no es ni completamente austero ni totalmente reactivador, sino un equilibrio difícil de lograr. Queda por verse si esta apuesta equilibrada resultará efectiva en el impulso de la economía chilena y la satisfacción de las demandas de la ciudadanía en áreas esenciales.

¿Un mecanismo detrás del caso Democracia Viva?

La discusión del erario nacional en el Congreso estará marcada por el control de los gastos y sobre todo las transferencias al sector privado, a la luz del denominado Caso Convenios que le trajo más de un dolor de cabeza a La Moneda. José Miguel Insulza remarcó la importancia de aclarar que, hasta el momento, no se ha demostrado que haya habido reuniones en las que se haya decidido utilizar fondos ilícitos para mantener un partido político, en referencia a la arista Democracia Viva que involucró al partido oficialista Revolución Democrática (RD.

“Yo no creo que haya habido en ningún lugar una reunión en la cual se dijo mire vamos a sacar plata de esto para poder mantener nuestro partido. Eso creo que lo aclarado bien Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática y no volvería sobre eso porque no hay evidencia distinta”, sostuvo.

En cuanto a la cuestión de si hubo un acuerdo premeditado para defraudar al Estado, el senador Insulza destacó que, hasta el momento, no se ha presentado evidencia concluyente que respalde esta afirmación. Señaló que es fundamental seguir el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El senador también abordó la relación entre la diputada Catalina Pérez, pareja del líder de Democracia Viva, Daniel Andrade, y su conocimiento del caso, luego de las declaraciones ante fiscalía del secretario de RD que aseguró que la parlamentaria sabía de los convenios al menos desde 2022. Insulza comentó que la verdadera pregunta radica en cuánto sabía la directiva del partido al respecto. Explicó que es común confiar en la gente con la que se trabaja y que no considera que la demora en informar al Gobierno sobre la situación haya sido una transgresión significativa, ya que las decisiones no siempre son instantáneas en política.

Finalmente, Insulza abordó la cuestión clave de si la directiva del partido estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública. En este punto, el senador destacó que no ha habido pruebas sólidas que confirmen que la directiva tenía conocimiento previo de los hechos. No obstante, enfatizó que si surgen pruebas que respalden esta afirmación, se deben tomar las medidas correspondientes.

“Si sabían antes, habrá que investigarlo y se adoptarán las medidas concretas, pero no he escuchado yo que haya pruebas todavía que supieran antes”, sentenció.

Boric y Derechos Humanos en China: “Incluso entre potencias se plantean esos temas con mucho cuidado”

Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), brindó su perspectiva sobre la diplomacia y los derechos humanos, tras los dichos del Presidente Boric. El Mandatario fue consultado en Nueva York sobre si mantendría su tono condenatorio de las violaciones de derechos humanos “vengan de donde vengan”. “Sí”, respondió en la oportunidad, en medio de su segundo paso por Naciones Unidas. Luego, el Jefe de Estado insistió en este punto en una entrevista otorgada a The Washington Post, en donde aseguró: “Voy a ir a China en octubre para una visita oficial. Va a ser mi primera vez. Lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China”.

El senador socialista abordó el delicado equilibrio que existe entre mantener relaciones diplomáticas y abordar preocupaciones sobre derechos humanos en el contexto de visitas oficiales de líderes internacionales. Insulza reflexionó sobre su vasta experiencia en viajes oficiales a numerosos países y su papel como secretario general de la OEA. Destacó que, por lo general, no se inician conversaciones de alto nivel con la discusión inmediata de los problemas de derechos humanos. Explicó que este enfoque es aplicable en todas partes del mundo, incluidos los países con serios problemas en materia de derechos humanos.

Insulza se refirió a un hipotético viaje del Presidente Boric a Venezuela, donde la situación de los derechos humanos es motivo de preocupación. En este escenario, el legislador señaló que un líder comenzaría por abordar temas económicos y migratorios antes de plantear cuestiones de derechos humanos. Insulza enfatizó que las relaciones diplomáticas están diseñadas para fomentar el diálogo constructivo y no para confrontaciones directas.

“Yo no creo que el Presidente Boric haya tenido en caso alguno la intención de decir voy a ir, me voy a sentar frente a Xi Jing Ping y se las voy a cantar claras, no lo puedo imaginar”, expresó.

Y agregó: Si sucede, sería una novedad en cómo se manejan estos temas en ninguna parte del mundo, cuando incluso entre potencias se plantean esos temas con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque uno quiere tener buenas relaciones, no quiere tener malas relaciones”.