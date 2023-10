Senador Flores (DC) discrepa del Gobierno por veto: No hay usurpaciones no violentas

El senador DC Iván Flores manifestó estar en contra del veto presidencial que presentó el Ejecutivo para modificar la aprobada Ley de Usurpaciones. Pero no en el ámbito de la legítima defensa -o “autotutela”, como lo definió el Gobierno- sino que en otra materia: las ocupaciones no violentas.

Recordemos que el veto que ingresó el Gobierno no está aplicado a la ley completa, ya que contiene 10 observaciones de fondo y 4 de carácter formal. Entre estas observaciones destaca el establecimiento de penas de cárcel solo cuando se cometan usurpaciones violentas y que registren daños materiales. En tanto, los jueces deberán decidir si las usurpaciones no violentas se castigarán con privación de libertad o una multa. Sin embargo, para Flores, no existen ocupaciones no violentas y que todas merecen penas de cárcel.

“El proyecto lo que hace es agregar una nueva figura que es la fuerza en las cosas o el daño en las cosas y las separan del daño a las personas. Todo esto considerado delito completo, la ocupación de una propiedad que no le es como tal a una persona se va a constituir en un delito y en todos los casos sea con violencia a las personas, sea con violencia en las cosas o incluso con la no violenta, tiene cárcel, excepto en este último caso, en una ocupación no violenta, en donde el juez podrá decir cárcel en su grado mínimo, que son hasta 540 días o una multa de 6 a 10 UTM. El Gobierno lo que ha estado planteando es que hay que pensar en una persona desalojada, que se encontró no con una casa que se instaló en el antejardín, sino en un sitio eriazo. Esa es la figura del Gobierno y ha generado en la oposición una figura de excepción”, comenzó diciendo en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Sobre esta decisión del juez, los expertos dicen que va a generar una situación semántica, lo que va a generar que estos actos no van a ser sancionados con el rigor. Al respecto, el parlamentario dijo que “en una situación de tranquilidad país, de orden y sana convivencia, podría estar absolutamente en desacuerdo con esa postura. Pero no estamos en esa situación. Tanto en el norte grande, donde hay gente que hace binegocio donde la gente se toma terrenos y los arrienda o vende, como en el sur; al abrir un portón y tener una situación de violencia con los propietarios, hay un paso. Yo concuerdo con esta opinión porque por concepto de ocupación de algo que es propio genera una violencia al derecho de propiedad”.

“En condiciones del Chile que hemos conocido durante años mi respuesta sería que no estoy de acuerdo. Es decir, estaría de acuerdo con el veto del Gobierno. Hoy día, no estoy de acuerdo con el veto del Gobierno. Creo que debemos frenar esto. Hay una condición de riesgo en las ocupaciones descontroladas”, señaló.

Para ejemplificar esto, Flores comentó lo ocurrido en Copiapó, donde un edificio no terminó de ser construido por la pandemia. Cuando los propietarios vuelven a construir, se encuentran que está tomado, lo que está causando problemas en la zona. “En el Chile de hoy, no estoy de acuerdo con el veto presidencial. Hay que rayar la cancha de manera meridianamente clara”, recalcó.

Sin embargo, Flores afirmó que no fue un error del Gobierno haber presentado el veto, sino que está “descontextualizado de lo que está pasando hoy día y la necesidad de todo el mundo de tener certezas. Nadie quiere que te tomen un fundo, una casa o un departamento. No sólo estamos hablando de situaciones rurales, sino que de situaciones urbanas”.

A juicio de Flores, el proyecto tiene que quedar tal como está. “Lo que hoy día ocurre es que el delito de usurpación, independientemente del contexto, es una falta y tiene una multa en el peor de los casos, de 1 millón y medio de pesos. Y cuando se rompen las cosas, hay multa de hasta 700 mil pesos. No se condice con el temor y problemas que genera una ocupación. Lo que tenemos que hacer hoy día es frenar rápidamente esta situación. Las policías no pueden seguir cuidando todo. Quizá algunos predios donde hay peligro de enfrentamiento, pero no todas las propiedades privadas. Por lo tanto acá la regla es clara: no se puede ocupar un bien que no es propio. Fin de la historia”.

“La pena es cárcel. Se genera un conflicto. En el Chile histórico esto no correspondería, pero en el Chile de hoy, la verdad es que uno siente la necesidad de tener que frenar la condición de las usurpaciones”, agregó.

“Yo hubiese discrepado de lo que hoy se está debatiendo en condiciones de este Chile histórico. Pero hoy en día tenemos que frenar la usurpación”, cerró.