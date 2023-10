Presidente Boric a 35 años de triunfo del No: “Cuando nos ponemos de acuerdo es cuando Chile avanza”

Hoy, 5 de octubre, se conmemora un aniversario más del histórico plebiscito de 1988 en Chile, un evento que marcó un hito en la historia del país y que permitió poner fin a 17 años de dictadura. El Presidente Gabriel Boric, en un mensaje publicado en sus redes sociales, recordó la importancia de esta fecha y enfatizó la necesidad de seguir cuidando y fortaleciendo la democracia.

En su declaración, el Mandatario resaltó cómo en el referéndum, las fuerzas democráticas se unieron en torno al “No”, en una poderosa expresión de rechazo a la violencia, la represión y la dictadura que habían azotado al país durante años.

“Las fuerzas democráticas se unieron en torno al No, a no más muerte, no más violencia, no más represión, no más dictadura. Y tantos años han pasado, pero es importante recordar esta gesta heroica del pueblo de Chile y de todos quienes con tremenda valentía y coraje se la jugaron por derrotar en las urnas a la dictadura, pese a todas las sospechas que había”, recordó el Jefe de Estado.

Gabriel Boric también hizo un llamado a la reflexión y a la acción en el presente: “Quiero saludar esa memoria y decirles que a tantos años de ocurrido el plebiscito del 88, tenemos que seguir cuidando nuestra democracia, porque la democracia se cultiva todos los días y por eso, desde el 2023 decimos con mucha fuerza democracia siempre Y honor a nuestra historia”.

El mensaje del Presidente Boric estuvo acompañado por la siguiente descripción: “El 5 de Octubre del 88 Chile dijo que No, en una gesta que unió a chilenas y chilenos para recuperar la democracia. 35 años después y recordando a todos quienes hicieron posible esa gran gesta decimos fuerte y claro: democracia siempre”.

Y agregó: “Cuando nos ponemos de acuerdo dejando de lado nuestras legítimas diferencias, es cuando Chile avanza”.