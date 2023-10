El diseño político para privatizar TVN

“Ni ellos entienden bien dónde está la fuga de plata”. Esta frase corresponde a un dirigente sindical de TVN que expresa la molestia con el directorio de la estación por el pésimo momento que vive el canal público. Esta declaración fue recogida en medio del tenso ambiente luego de la asamblea que Roberto Reyes, representante de los trabajadores en el directorio, convocó para abordar la situación del canal. En corto, las cifras ampliamente difundidas, revelan que el canal está cuarto en sintonía, con 3,9 puntos de rating promedio. Además, registra pérdidas solo entre enero y junio de 2023 por $2.392 millones.

Una pasada por las instalaciones del canal, ayuda a concluir de que las cifras también reflejan la situación de los equipos y la subutilización de las inmensas instalaciones. Si hasta hace dos años los 10 estudios de la estación estaban arrendados, como ocurrió con las locaciones para El Conde de Pablo Larraín cuyos interiores se grabaron aquí, o en producción de área dramática y programas propios, hoy están prácticamente sin uso. “Los trabajadores estamos más conscientes que nadie de que el canal en algún momento se puede acabar, por estarse farreando la oportunidad de tener un canal de verdad”, afirma otra fuente desde los sindicatos.

El problema con Allende

A diferencia de la frase atribuida a Napoleón de que “la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres”, en el caso de TVN los hechos ocurridos permiten inferir que es al revés. La peor situación del canal público en una década parece tener más de un padre. Uno de los más recientes es Roberto Cisternas, al día siguiente de la asamblea en el auditorio con los sindicatos, Cisternas renunció a su cargo como Director de Programación. Duró 14 meses en el cargo desde que se anunció su llegada al puesto en junio del año pasado. Su relación con el resto de los estamentos en la empresa no fue nunca fácil. Aunque esta aparición pública en una asamblea conjunta con representantes del sindicato 1, de los técnicos en el canal, significaba una tregua, después de que como Director de Programación diera una entrevista donde decía que su misión era recuperar las finanzas y cuidar el trabajo de los equipos del canal, en un contexto donde el resto de la competencia externaliza servicios, en enero de este año. Esas palabras se entendieron como que el próximo paso era la subcontratación de servicios, como lo hace Canal 13 y Mega y durante meses generaron tensión. La paz llegó muy tarde, además Cisternas tenía otros flancos que nunca pudo cerrar.

Testigos de los problemas que tuvo el encargado de la gestión de contenidos, afirman que un episodio clave ocurrió en diciembre del año pasado. Cuando Cisternas, quien reporta sus proyectos al directorio, en una reunión de la instancia presentó el diseño de programación que tenía trazado con motivo de los 50 años del Golpe de Estado. El proyecto estrella era la serie Los Mil Días de Allende, en que el canal participó como coproductor, además de que la ficción había ganado el fondo más alto de los que entrega el CNTV, más de 520 millones, más 200 millones del Fondo de Inversión Audiovisual (FIA) y otros 200 aportados por TVN ($50 millones por capítulo) TVN quedó con la “licencia” para explotar la serie por 5 años como propietario de los derechos de propiedad intelectual, lo que le permitiría recuperar la inversión. En la producción estuvo también la Televisión Española y capitales argentinos, para un total de $2000 millones que fue el costo del proyecto. Es decir TVN puso un 10% lo que es considerado un costo muy alto en relación al apoyo que se le entrega a otras series.

Quienes asistieron a ese directorio, recuerdan que Gonzalo Cordero, se mostró con extraordinaria vehemencia en contra del proyecto. El abogado, nombrado en un cupo de la UDI en junio de 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera, desplegó sus argumentos en contra de una serie que se dedicaba a “glorificar” a un Presidente que arruinó el país. Cisternas, según recuerdan los testigos del encuentro, le habría explicado que “en 2023, en el supermercado de la Cultura, Allende va a estar primero en las góndolas. Allende tiene plazas y calles con su nombre alrededor del mundo. Más allá de lo que pase en Chile con su figura, es un ícono pop, una polera como el Che Guevara”, según cuentan al interior del canal parafraseando al ejecutivo recién desvinculado.

Esta comparación, según testigos, encolerizó a Cordero, quien llevó a Cisternas a un lado después de la reunión y le advirtió que de ahí en adelante el director de programación, tendría “un problema personal” con él. El abogado no estuvo disponible para participar de esta nota.

Los Mil Días de Allende fue un proyecto que recibió apoyo del canal e y en pequeña proporción desde el gobierno con la ayuda del agregado cultural de Chile en España, Carlos Berger Hertz, quien ayudó a que la serie fuese incluida en el festival de cine San Sebastián a fines de septiembre. La producción, durante su puesta al aire en TVN tuvo un peak de 5,2 puntos de rating promedio, lo que es “alto” en un contexto de baja sintonía.

El peso de la derecha

Pero el episodio en el directorio, para los sindicatos y productoras independientes ligadas al canal, ilustra cómo Roberto Cisternas no logró sobrevivir a su estadía en la estación. Proveniente de Turner y Warner “nunca pudo acomodarse al manejo político que tiene un directorio como el de TVN, que parece cuoteado, con representación de distintas sensibilidades, pero que en la práctica funciona como un bloque cerrado” cuenta un experimentado ejecutivo del canal.

Esta correlación de fuerzas es clave para entender cómo colapsó la gestión de Roberto Cisternas y cómo funcionan los equilibrios de poder en el directorio. Aunque la presidenta es la periodista Andrea Fresard, muy conocida y querida en la industria, apenas entró a la mesa del canal en mayo de 2022 no tuvo el poder suficiente para juntar los votos a favor de su candidato como Director Ejecutivo, Robert Nicholson también de Turner. En cambio fue ratificado Alfredo Ramírez, director de Prensa durante el gobierno de Piñera y quien figuraba en ese puesto como interino, mientras ocurría la transición entre gobiernos. Ramírez, sobrino nieto del general Gustavo Leigh, tiene una larga trayectoria en prensa televisiva como editor en Canal 13, luego en Mega y desde 2019 en TVN.

Por eso, quienes trabajan hace al menos cinco años en el canal, saben que los puestos clave en la estación pública, no son necesariamente proclives al gobierno sino que la sensibilidad de quienes ocupan cargos estratégicos es más cercana a la oposición. “Gonzalo Cordero es un poder consolidado, si no te alineas con él, te va mal y eso le pasó a Cisternas” cuenta una ex directora que compartió mesa con Cordero. El abogado fue socio de la empresa de comunicación estratégica Azerta y está bien conectado a medios como La Tercera o La Segunda donde es columnista habitual. Algunas personas entre los trabajadores ven su mano en las notas donde se resalta la mala situación del canal. A Cordero se suman en la misma vereda ideológica Pilar Vergara ex editora de La Segunda y Pauline Kantor, periodista y ex ministra de Deportes en el gobierno de Piñera. La prueba de que el directorio actúa en bloque es que el Rodrigo Cid, director nombrado por el gobierno, no ha sido un contrapeso a los y las representantes de la oposición. Cid se excusó de participar para esta nota.

Luego del encontrón entre Gonzalo Cordero y el director de programación, Roberto Cisternas, “el directorio le rechazó gran parte de lo que propuso” afirma una fuente de la estación. Situación que Cisternas confirmó en la carta de renuncia que publicó después de anunciar su salida. Un ejemplo paradigmático fue su gran caballo de batalla, la versión chilena del programa español Atrápame si Puedes, que el año pasado superó en rating en la península a Pasapalabra. Para el ejecutivo este espacio de concursos con la conducción de Ivette Vergara, fue la gran carta para ofrecer justo antes de las noticias y así levantar el prime. Pero un informe interno que revelaba que cada capítulo perdía en torno a 300 mil pesos, hizo que el directorio finalmente no lo aprobara, cuando ya estaba casi listo para ser emitido.

Programación a la deriva

En un hecho prácticamente inédito, la decisión de bajar el programa, motivó la creación de un comité de programación que decide todo por votación, formado por Cisternas, el jefe de Prensa Pablo Badilla; Liliana Benkhe, gerenta comercial; Verena Horst, gerenta de Gestión; el Director Ejecutivo Alfredo Ramírez; y Eduardo “Fido” Cabezas, gerente de producción. Este comité aprobó la puesta al aire de un remake de la teleserie colombiana “Café con aroma de mujer” en el horario pensado para el programa de concursos y fue cambiada de horario por malos resultados de sintonía. El comité aprobó también el programa “Como Pedro por su casa”, para el cual se construyó un estudio a la entrada del canal. Pero que hasta ahora, genera pérdidas.

A fines de septiembre, Verena Horst, salió de su puesto, por decisión del directorio luego de una propuesta de Alfredo Ramírez y Roberto Cisternas fue reemplazado de forma interina por Eduardo Cabezas, quien ya había estado TVN hasta 2019 y regresó a fines del año pasado.

Pantalla recocida

Paralelamente Cisternas tuvo que enfrentar la desconfianza del directorio por su perfil ligado a la entretención, concretamente a la farándula, género sobre el que existe la orden expresa de no poner al aire. En efecto, tuvo que dar explicaciones frente a la molestia del directorio que casi le cuesta el cargo, por invitar a Anita Alvarado, al programa Buenas Noches a Todos, de Eduardo Fuentes. Además parte de las nuevas incorporaciones a su equipo provienen de la “entretención más dura” como Rodrigo León, ex editor de Intrusos y Así Somos en La Red, quien intentó con el bloque Buen Finde, que duró al aire solo 9 meses. Un caso similar es el de Alejandra Bustamante ex productora de Chilevisión y Rocío Marín ex editora de Primer Plano, Podemos Hablar y la voz de Pasapalabra, en Chilevisión, quien está a cargo de la producción ejecutiva del Festival de Viña.

Otra fuente de conflicto fue la coproducción de “Brava”, el documental sobre el cáncer de mama de Claudia Conserva, por el que el canal pagó poco más de 30 millones y que marcó 11,9 puntos de rating en su debut, una cifra que ya no se ve. Pero fue ampliamente rechazado por directorio.

En el entorno de Cisternas lo defienden, asegurando que su área, programación y contenidos generó entre enero y agosto generó ingresos por 5,674 millones, lo que que se puede comprobar mirando la FECU del canal. Pero en ese examen también se comprueba que casi todos los programas son recocidos de programación antigua, y envasados como teleseries, excepto Carmen Gloria a tu servicio y Hoy se habla que son producciones propias.

“Cuando tú haces de tu pantalla un recocido y tus principales programas son de los años 90, que además se ven mal por el formato antiguo, reduces mucho el valor de tu pantalla. Y TVN entonces básicamente es un canal del recuerdo. Volvieron a tirar Mea Culpa ahora y el Día Menos Pensado. Con eso juntas los puntos que da mi abuelita, el promedio de rating comercial es 1,6 puntos. Tal vez vendes mucho, pero muy barato. Yo creo que no tiene ninguna estrategia y que simplemente no tenía dedos para el piano” enfatiza un ex ejecutivo del canal. Otro fracaso es la reedición de Enigma, el programa de true crime que llegó a marcar 1 punto en horario estelar, aunque tiene buena recepción en otras plataformas como YouTube

Además de estos problemas, el ex director de programación debió enfrentar las sospechas de su ser un ejecutivo puesto por el gobierno, constantemente estuvo desmintiendo su cercanía con el Presidente Boric o la ministra Camila Vallejo, que según algunas versiones lo habría propuesto para el cargo. Pero desde el entorno de Cisternas desmienten que tenga una “historia política” cercana al oficialismo.

De todas maneras, ese perfil oficialista logró instalarse, y generó las sospechas en Prensa un área estratégica del canal. Algunos recuerdan la áspera relación entre el subdirector de prensa Cristian Stephens y Cisternas. El periodista le advirtió que no estaba disponible a hacer un noticiario oficialista y aunque el ejecutivo le aseguró que no sería de esa manera, la relación nunca fue buena. Stephens fue jefe de prensa de la exministra de Educación Marcela Cubillos y tiene un fuerte liderazgo en Prensa donde los equipos lo quieren y lo respetan. Esta tensión, afirman, se expresa en la mala relación que el director de Programación tuvo con el Sindicato 3, mayoritariamente de prensa.

¿Privatizar?

Pero también prueba, que contra lo que habitualmente se piensa, el canal en sus cargos clave no tiene gente que precisamente sea partidaria del oficialismo. Y aunque Roberto Cisternas batió un récord, al durar 14 meses, el resto de las personas en su cargo como Jaime Boetsch, José Antonio Edwards, o Isabel Rodríguez, alcanzaron con suerte a durar un año.

Para una fuente del sindicato, este panorama de estabilidad permanente, solo responde a un diseño que permita acordar la privatización del canal público. “Le están bajando los bonos al canal para mostrar que la administración de Boric fue un fracaso e hizo trizas al canal porque lo quieren privatizar. Eso es lo que quiere la derecha” afirma un dirigente sindical que prefiere no hablar en público