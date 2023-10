Comisión de Salud del Senado amarra ley corta de isapres a una reforma integral a la salud

Un día después de que se entregó el informe del Comité Técnico que pretende aportar soluciones y caminos para darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema contra las isapres, se reunió la Comisión de Salud del Senado para ahondar en el principal punto que llamó la atención de los parlamentarios: la diferencia en el cálculo del monto a pagar que estableció el Comité, en comparación con lo que la Superintendencia de Salud definió en primera instancia. La primera definió un monto de US$ 451 millones, un poco menos de un tercio de lo que había establecido la Superintendencia, vale decir, US$ 1.400 millones.

Si bien no se ahondó sobre esta controversia, la principal definición que se tomó en dicha sesión fue en otra dirección: la Comisión de Salud acordó por unanimidad la constitución inmediata de otro Comité que elabore en dos meses una propuesta de reforma de salud que esté ligada estrechamente con la aprobación de la Ley corta.

Voces al interior de la Comisión confirman que el éxito de una está estrictamente ligada a la otra. Bajo reserva comentan que no se imaginan una ley corta sin reforma al sector. El senador socialista y presidente de la comisión, Juan Luis Castro, espera “una propuesta que garantice concretamente los resultados de la votación de la ley corta con una transición pactada a dos años de cambios de reforma a la salud en el país, que permita ser viable la propuesta de la ley corta en el más breve plazo”.

Es decir que, luego de que la Corte Suprema extendiera el plazo para la promulgación de la Ley Corta y así darle cumplimiento al fallo del tribunal, ahora también se pretende promulgar junto a una reforma de salud que probablemente termine con las isapres, transformándolas en seguros complementarios.

Durante la tramitación de la ley corta se ha escuchado varias veces que el fallo, a parte de la complejidad que trajo su cumplimiento, también vino a dar cuenta del agotamiento del sistema actual.

El senador Castro, entregó detalles afirmó que en la comisión “Creemos que esto va en la dirección correcta, ya que una de las conclusiones del informe de la comisión técnica en la perentorio necesidad de una reforma a la salud para Chile, y así lo han planteado, lo han requerido, y lo hemos escuchado”.

El comité estará compuesto el profesor y médico doctor Cristian Baeza como secretario ejecutivo y va a contar con tres ex superintendentes de salud: Manuel Inostroza, Sebastián Pablo y Patricio Fernández. Además, contará con tres ex subsecretarios, ellos son Fernando Araos, Paula Daza y Luis Castillo y representantes del mundo privado como el doctor César Cárcamo, del departamento de salud privada del Colegio Médico de Chile, el doctor Antonio Núñez, Carolina Velasco, experta y economista en materia de salud al igual que Guillermo Paraje de la Universidad Adolfo Ibaia.

Todos ellos conforman este nuevo comité de la reforma de la salud y estarán bajo la coordinación del ex ministro Emilio Santelices y del secretariado ejecutivo Baeza. El día martes comenzarán a entrar en la materia con la invitación del actual encargado de reforma del Ministerio de salud, doctor Bernardo Martorell.

Muy pronto para hablar de cifras

Respecto a la diferencia de cifras emanadas por la Superintendencia de Salud y el Comité Técnico sobre el monto que deben pagar las isapres para darle cumplimiento al fallo, aún se necesitan más conversaciones para entender bien el por qué de estas. El Superintendente de Salud, Víctor Torres, aseguró que el calculo que emanó desde su institución estaba libre de interpretaciones dado que aplicó de manera literal lo que el fallo establecía.

“La superintendencia no ha sido parte de las definiciones políticas. Hemos sido técnicos y aportamos sobre todo lo que se nos requirió sin objetar de conciencia, por decirlo de alguna manera”, dijo Torres en referencia a la participación que tuvo la Superintendencia en el Comité Técnico.

Además, se refirió a que los cálculos establecidos por el grupo de especializas, que no es vinculante de ninguna manera con el trámite de la ley, parten de supuestos distinto que “requieren modificación legal. Si no, no estarían siendo discutidos a la luz del proyecto de ley. Nosotros no podemos hacer una interpretación”.

Emilio Santelices, coordinador el Comité Técnico, afirmo que Torres estaba en un “zapato chino” debito a lo estricto que debía ser con el cumplimiento del fallo. Sin embargo, afirmó que el cálculo del 7% de cotización y la mutualidad -que son los principales supuestos que hacen bajar la cifra a casi un tercio de lo establecido por la Superintendencia- si se enmarcan dentro de la ley.

El ex ministro aseguró que “contamos con la asesoría de los abogados y abogados muy expertos que trabajan en estos ámbitos como yo también relevo su participación el abogado Manuel Pérez del Ministerio de Salud, lo que nosotros estamos proponiendo es aplicado el fallo”.

Voces al interior de la Comisión explicaron que aún es muy pronto para entrar en controversias al respecto dado que aún se tiene que ver con más detalle el tema de los cálculos de los montos. Uno de los personajes invitado a la Comisión -el martes- a entregar luces respecto a la interpretación del fallo, será el ministro de Justicia, Luis Cordero.