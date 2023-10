Experta Alejandra Krauss: “Las normas aprobadas debilitan el Estado Social y democrático de Derecho”

La abogada y comisionada experta de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, explicó sus motivos para anunciar su rechazo a la propuesta constitucional que prepara el Consejo Constitucional, desmarcándose de otras voces oficialistas que han dicho que esperarán a que el texto esté completamente redactado para emitir un juicio.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Krauss dijo que “sin prejuicio de que mi compromiso con el proceso es hasta el final y seguiré analizando todas y cada una de las normas”, anunció que votará en contra porque no comparte normas aprobadas que “indiquen retrocesos”.

Una de esas, por ejemplo, es el debate sobre Estado Social y Democrático de Derecho, el que “era una aspiración de larga data de la DC y que durante décadas -a propósito de las interpretaciones que el Tribunal Constitucional dio respecto a la producción de derechos sociales- fue una de las condiciones que se colocó como base, como borde al proceso constitucional”.

“Nosotros en el anteproyecto logramos un acuerdo transversal que satisfacía a unos y otros, quienes creen de alguna manera que el Estado debe cumplir un rol rector en estas materias, en la prohibición de estos derechos, y otros que creen que el mercado, de alguna manera, en la satisfacción de estos derechos, van corrigiendo desigualdades. Eso lo logramos consensuar, logramos establecer estos principios y formas en el texto del anteproyecto. Sin embargo, posteriormente las normas que se consagran debilitan el Estado Social y Democrático de Derecho. Y esas normas ya están en el texto”, explicó.

“No es que existió una voluntad en un sentido determinado. En consecuencia, eso, a mi juicio, todo aquello que indique retrocesos en Derechos, no es algo por lo cual nos embarcamos en el proceso constitucional. En consecuencia me queda muy poco para una reflexión, muy poco, que pudiera llevarme en un sentido distinto. Y me parece que la ciudadanía espera claridades a este respecto”, agregó.

“Entonces, me pareció, si me hacían la pregunta, que yo debía responder conforme a mis planteamientos. Y creo que mucha gente podrá no compartir conmigo. Pero me imagino que todos y todas compartirán decir la verdad respecto al contenido de un texto, que va en un sentido también de un valor de las instancias internas de la DC”, dijo.