Más de 70 organizaciones sociales llaman a votar “En contra” de la propuesta constitucional

Más de 70 organizaciones sociales se reunieron en una convocatoria para llamar a votar “en contra” del texto elaborado por el Consejo Constitucional.

La iniciativa, convocada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), contó con la presencia de líderes del mundo social y político de Chile cómo el Movimiento Agua y Territorios, Anamuri, ONGs, sindicatos y representantes de comunidades indígenas, militantes del Partido Comunes, Plataforma Socialista, Convergencia Social, entre otros.

Las razones para llamar a rechazar el texto las entregó Manuela Royo, abogada y vocera del MODATIMA: “Estamos preocupados por el futuro de Chile. Esta es una propuesta de constitución que no aborda de manera adecuada la crisis climática y sus implicaciones para las generaciones futuras. No es un avance, sino un retroceso en derechos sociales y garantías para la vida, por ejemplo, dejando fuera la necesidad de vivir en un medioambiente libre de contaminación o poner en riesgo el aborto en tres causales que ha salvado la vida a niñas víctimas de violaciones al darles la posibilidad de no ser madres de esa manera tan traumática”.

En una declaración conjunta respaldada por las organizaciones, indican que la propuesta constitucional “atenta contra la vida de las comunidades, la naturaleza, el agua y la tierra”.

“En esta década, Chile ha enfrentado una crisis política y social profunda, marcada por conflictos territoriales, demandas ciudadanas y un estallido social. En respuesta, se abrió un proceso constituyente que surge de anhelos de transformación para un Chile más justo. Sin embargo, la propuesta inicial fue rechazada y ahora, en 2023, nos enfrentamos a un nuevo proceso constituyente con un resultado que refleja los intereses de los grupos conservadores y privilegiados que escribieron la propuesta, dejando afuera las urgencias de la gran mayoría de la población.

Esta propuesta, lejos de dar una salida a la crisis social, es un peligro para nuestros derechos, la naturaleza y el futuro del país”, agregan.

“Se trata de una constitución que no garantiza el derecho a un ambiente sano y sostenible, limita la responsabilidad del Estado en la conservación ambiental y mantiene la propiedad privada sobre las aguas”, añaden, en ese sentido.

Por lo mismo, hacen un llamado a votar en contra porque “no sólo omite la crisis climática y el acceso al agua, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales de todos y todas las habitantes de este país”.