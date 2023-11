Ley corta de Isapres: Senador Castro descarta tránsito implícito hacia un seguro único de salud

Este lunes la comisión de Salud del Senado recibió a la ministra Ximena Aguilera, quien dio cuenta de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y que buscan modificar la ley corta de Isapres. Iniciativa que tiene por objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a restituir los cobros en exceso y aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados.

En ese contexto, las indicaciones establecen una fórmula distinta a la propuesta por el comité de expertos, al no incorporar la llamada “mutualización”. Medida establecida en el informe técnico, la cual señalaba que para calcular los pagos hechos en exceso por el no uso de la tabla única de factores, se deberían considerar los efectos que habría tenido su uso sobre el total del sistema, y no los alcances individuales.

Lo anterior, establecería que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones, monto menor a los US$1.400 millones que había calculado inicialmente la Superintendencia de Salud, pero más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos.

En esa línea, los parlamentarios integrantes de la comisión manifestaron sus opiniones preliminares al conjunto de indicaciones, luego de escuchar la intervención de la titular del Minsal. Las principales aprensiones de los senadores de oposición radicaron en un eventual tránsito implícito hacia un sistema de seguro único de salud, la real viabilidad del sistema al no recoger la mutualización de los riesgos para calcular los montos de devolución, y la discusión sobre la reforma al sistema de salud.

Respecto a este último punto, la ministra Aguilera aclaró que “no va a ser en este proyecto que vamos a dar curso a la reforma de la salud, porque eso escapa de las ideas matrices y por cierto escapa del horizontes temporal de premura para responder a la sentencia de la corte y dar certidumbre”.

Al comenzar la sesión, el senador PS y presidente de la instancia, Juan Luis Castro, advirtió que “desde el legislativo no hay ninguna estrategia liquidacionista o de exterminio a la sustentabilidad del sistema”. “No hay conspiración alguna de la cual seamos testigos o parte, ni menos un propósito de dejar de contar con una parte del sistema de salud más allá de las diferencias legítimas que pueden haber”, señaló.

El parlamentario además reconoció el esfuerzo del comité técnico y afirmó que “el Ejecutivo tiene que seguir abierto a nuevas enmiendas”, ya que el trámite legislativo abrirá nuevos escenarios de cara al plazo límite del 14 de mayo para su entrada en vigencia. En conversación con El Mostrador, profundizó sobre algunos puntos.

-¿Cómo fue la recepción en la Comisión de las indicaciones a la ley corta ingresadas por el Ejecutivo?

Fue el primer momento en que se pudieron explicar a grosso modo las enmiendas del gobierno. Más bien hubo reacciones, más que un diálogo muy directo, porque hay que profundizar mucho más, ya que desde el informe de la comisión técnica a cómo quedaron las indicaciones hay una distancia. No total, pero sí parcial en puntos muy sensibles como el pasivo y sobre todo el plan de devolución.

-¿Hubiese esperado que se recogieran más elementos del informe técnico?

Respecto a la recepción en particular de las indicaciones, uno siempre espera que un esfuerzo tan grande, tan transversal, de tal nivel de experiencia, sea mejor recogido aún en las enmiendas y las indicaciones del Gobierno. No es tarde todavía, porque todavía falta mucho en la tramitación. Y yo espero que eso se dialogue y se pueda recoger, porque entre quienes no se hablaban, como son la Isapres y el gobierno, a una instancia de casi cuatro meses, con un resultado de consenso y de unanimidad entre todos ellos, eso es muy valorable y escaso en los tiempos de hoy, y creo que debería ser un foco.

-¿Cuál es su lectura de la decisión del gobierno de no incorporar el tema de la mutualización en las indicaciones?

Ese es un tema que el mismo informe dice que es opinable jurídicamente y políticamente. Por lo tanto, no hay que sorprenderse si no se tomó a tabla rasa, pero creo que tampoco es para decir tan fácilmente que se debe desechar. Por lo mismo, vamos a citar a los miembros del Comité Técnico que vieron específicamente el tema de la mutualización, para que ellos entreguen un punto de vista al respecto. Porque claramente nadie va a estar por un perdonazo, pero sí por una cifra no arreglada, sino una cifra correcta de deuda.

-¿Qué le parece la preocupación transversal que existe en la oposición sobre el eventual tránsito hacia un sistema de seguro único de salud?

Yo creo que eso es descartable. No veo en el gobierno la voluntad, ni está en la mente de ir a un seguro único estatal porque una cosa es la afiliación a FONASA y otra cosa es que el sistema tenga una prestación única. Yo creo que eso no es posible en el Chile de hoy y creo que es un fantasma que se debe despejar rápidamente.

-¿Qué opinión tiene sobre la transición del sistema de isapres hacia seguros complementarios?

Me parece que es una transición razonable con reglas claras. Porque la CMF no puede quedar como se está planteando como la única reguladora de los seguros complementarios. Esto debiera ser parte de la Seguridad Social y la Superintendencia de Salud.

-¿Cómo sigue el cronograma de la tramitación?

El cronograma quedó establecido para continuar el próximo lunes. Hay un conjunto de materias que hay que abordar y hay que ordenarlas. Tenemos una tramitación que va a durar un par de meses probablemente y eso significa hacer las cosas correctamente, con celeridad, pero con rigurosidad para que salga una buena ley y continúe su tramitación en la Cámara de Diputados.