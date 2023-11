Abogada Leonarda Villalobos leyó informe reservado del SII en reunión con Hermosilla y Sauer

En una reunión celebrada el pasado 22 de junio en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, en Vitacura, Leonarda Villalobos, acompañada del abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, delinearon estrategias para defender las empresas de Sauer ante inminentes “amenazas”. El foco de preocupación residía en una fiscalización por parte de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y una investigación fiscal abierta por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La información compartida en dicha reunión, revelada a través de un audio difundido por CIPER el 14 de noviembre recién pasado, mencionaba que impuestos internos estaba investigando 44 RUT relacionados con las operaciones de Sauer. Estos datos, de acuerdo a una nueva publicación del citado medio, son reales y provienen de un informe reservado del propio SII, que había detectado movimientos sospechosos de facturas entre un grupo de sociedades relacionadas con los inversionistas del Grupo Patio, incluyendo Inversiones Guayasamín Spa.

Además de estas revelaciones, el audio evidenció conversaciones sobre pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de información privilegiada. De hecho, el SII, tras una investigación interna, corroboró la anulación de liquidaciones por parte de Sauer por un total de más de $3 mil millones.

Incluso, en un pasaje del audio, Sauer alardea de haber pagado una suma menor de lo esperado para resolver sus problemas fiscales: “Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato”.

El escándalo se agrava con la revelación de que la fiscalía posee una lista de funcionarios del SII sospechosos de haber participado en la operación que evitó el millonario pago de Sauer, incluyendo a un alto directivo del servicio. Sin embargo, según consignó el citado medio, hasta el momento, estos individuos no han sido apartados de sus funciones y mantienen acceso a diversas bases de datos de Impuestos Internos.

Las investigaciones en curso, realizadas por la fiscalía, el SII y la CMF, arrojan luces sobre una red compleja de corrupción y evasión fiscal que involucra a altos funcionarios y empresarios destacados. El cuestionamiento principal recae en la inacción ante la permanencia de estos funcionarios en sus cargos, a pesar de las evidencias en su contra y su acceso a información confidencial.

Guayasamín Spa

La sociedad Inversiones Guayasamín Spa, antes conocida como Servicios Financieros DAS Spa, ha emergido como un foco clave en la trama expuesta tras la reunión de junio. Los detalles desvelan una red compleja de cambios de accionistas y roles que apuntan a Daniel Sauer Adlerstein como el verdadero propietario y gestor de la sociedad, a pesar de su retiro formal del registro de accionistas.

Esta sociedad, constituida en 2016 por Dario Cuadra Junes y Daniel Sauer Adlerstein, vio un cambio de nombre y de participantes a lo largo del tiempo. Aunque Sauer se retiró oficialmente del registro de accionistas, en la polémica reunión, confirmó su continuo control sobre la misma.

En la transcripción del audio, se evidencia cómo Sauer identifica a Jonathan “Noni” Herzfeld como el actual titular de las acciones, aunque luego matiza su comentario, afirmando su propio rol como dueño real. Estos cambios en la titularidad de acciones y roles administrativos se documentan en modificaciones de estatutos y registros oficiales.

El vínculo entre Inversiones Guayasamín Spa y las actividades de favorecimiento a los Jalaff ha cobrado relevancia. Sauer menciona en la grabación la emisión de “facturas de favor” a través de Guayasamín y otra sociedad de su propiedad, DAS, en un proceso que, según sus palabras, beneficia financieramente a los Jalaff.

Esta familia, reconocida por su conexión con el Grupo Patio, se ha visto afectada por problemas financieros, especialmente Antonio Jalaff, cuyas deudas ascendieron a $28 mil millones en 2022. Los accionistas actuales de Patio, entre ellos las hermanas Luksic Fontbona y Eduardo Elberg, buscan diluir la participación de los Jalaff o adquirir su parte en el grupo.

La práctica de generar liquidez a través de facturas falsas habría servido para inyectar recursos a la familia Jalaff. El mecanismo implicaba la emisión de facturas entre empresas, vendidas posteriormente a entidades de factoring para obtener liquidez inmediata. Las facturas impagas se disolvían en fondos de inversión, afectando a los inversionistas.

Facturas y “caja negra”

En la filtrada reunión, la abogada Leonarda Villalobos expuso datos derivados de una investigación confidencial del SII. Detalló la indagación sobre facturas emitidas por Guayasamín durante el 2022, enumerando sociedades receptoras y destacando la desconexión entre los servicios facturados y el giro real de Guayasamín. Villalobos señaló empresas como Commercia, vinculada a su esposo, con un notable número de facturas en cuestión.

El diálogo continuó con referencias a deudas impagas y facturas transferidas, revelando la existencia de pagos efectuados. Villalobos mencionó declaraciones incluidas en el informe del SII, haciendo alusión a Jorge Martínez y Pedro Chávez, este último descrito como un exmiembro del equipo operativo.

Un punto crucial surgió cuando Daniel Sauer, tras recibir nueva información proveniente de Villalobos, propuso la creación de un fondo de $100 millones destinado a sobornos a funcionarios del SII, apodado la “caja negra”. Esta propuesta se basó en los datos recopilados y evidencia presentada en la reunión.

El desenlace de la discusión dejó entrever una posible estrategia para influir en el Servicio de Impuestos Internos. Hermosilla destacó su perspicacia inicial, lo que desencadenó un acuerdo entre los presentes para avanzar con la creación del fondo, evidenciando la intención de ejercer influencia sobre la institución fiscal.

Investigaciones en curso

Según fuentes citadas por CIPER, las cifras desveladas por Villalobos en la reunión con Hermosilla y Sauer concuerdan perfectamente con los datos recopilados por el equipo del “Plan Agresivos”, dedicado a analizar el comportamiento tributario de entidades bajo sospecha.

Entre las facturas bajo escrutinio emitidas por Inversiones Guayasamín, una de las entidades bajo investigación, figuran varias dirigidas a Sociedad Educacional del Maule, Pictor y Canopus. Todas ligadas a Munir Hazbún, una figura central en este entramado, ya que tanto Hermosilla como Villalobos asesoraron en 2022 a dicho empresario.

Los montos asociados a estas facturas son abrumadores, según Villalobos en la reunión de junio, revelando cifras millonarias correspondientes a transacciones con empresas vinculadas a Sauer y los Jalaff durante 2022. El total de estas facturas alcanza la sorprendente suma de $18.586 millones solo entre enero y noviembre de ese año.

Villalobos, quien declaró recientemente ante fiscales encargados del caso, admitió haber grabado la mencionada reunión pero negó haber efectuado pagos a funcionarios públicos a cambio de favores al empresario. En su testimonio judicial, también destacó su relación con Hermosilla, remontándola al año 2022, cuando ambos defendieron a Munir Hazbún en un litigio con su esposa.

Mientras tanto, Villalobos, Hermosilla y Sauer, todos imputados en este caso, continúan participando en diligencias ordenadas por el Ministerio Público.

En paralelo, el director del SII, Hernán Frigolett, informó en la Comisión de Hacienda del Senado sobre las investigaciones del Servicio con respecto a la utilización de facturas falsas vinculadas a Factop. Frigolett mencionó sospechas de documentos tributarios electrónicos falsos y adelantó la preparación para una denuncia o querella por delito tributario, confirmando así la continuidad de la investigación.